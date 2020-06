Full ECHL protected lists

The following was released on Tuesday, June 2, 2020:

PRINCETON, N.J. – The ECHL on Tuesday announced the Protected Lists as submitted by each of its Member teams.

Teams are allowed to protect as many players as they wish provided the players protected meet the guidelines as defined in the Collective Bargaining Agreement between the ECHL and the Professional Hockey Players’ Association which state that teams shall retain the rights to each player that:

1. Signed an SPC in 2019-20 with the Member, and has not been traded or released, OR

2. Signed an SPC in 2019-20, and was recalled to the NHL/AHL or IIHF team, and has not been traded or released, OR

3. Had received a Qualifying Offer last summer for the current Season, DID NOT sign an SPC, and has not been traded or released, OR

4. Has been suspended by the Member or League, and has not been traded or released, OR

5. Signed an SPC on or after the first day of the 2019-20 Regular Season, then subsequently signed an NHL/AHL contract, and has not been traded or released, OR

6. Has executed the ECHL Retirement Form, and has not been traded or released.

Protected lists may exceed 20 players.

The ECHL also announced that teams must complete all Future Consideration trades by 3 p.m. ET on June 12 and that teams must submit their Season-Ending Roster by 3 p.m. ET on June 15.

Season-ending rosters may include up to 20 players and cannot include any players who did not sign an ECHL contract in 2019-20.

Adirondack Thunder – Alex Jaeckle, Charles Curti, Kelly Summers, Jake Linhart, Michael Sdao, Blake Thompson, Tommy Parran, Desmond Bergin, James Phelan, Alexandre Carrier, Conor Riley, Mike Szmatula, Matt Salhany, Ryan Walker, John Edwardh, Nick Hutchison, Robbie Payne, James Henry, Casey Pierro-Zabotel and Felix Girard

Allen Americans – Jake Paterson, Turner Ottenbreit, Ben Carroll, Cole Fraser, Lester Lancaster, Kayle Doetzel, Cody Corbett, Matt Register, Josh Atkinson, Jacob Doty, Brett Pollock, Jared VanWormer, Spencer Asuchak, Jordan Topping, Corey Durocher, Josh Lammon, Gabriel Gagne, Colton Heffley, Josh Brittain, Alex Guptill and Shawn O'Donnell

Atlanta Gladiators – Sean Bonar, Greg Campbell, Zachary Malatesta, Josh Thrower, Chris Forney, Robbie Hall, Kyle Chatham, Luke Nogard, Nick Bligh, Derek Nesbitt, Eric Neiley, Avery Peterson, Anthony Collins, Logan Nelson and Nolan LaPorte

Brampton Beast – Andrew D'Agostini, Jamie Phillips, Rob Mann, Jordan Henry, Brenden Miller, Cam Bakker, T.J. Melancon, Chris Martenet, Lindsay Sparks, Connor Sanvido, Anthony Nigro, Erik Bradford, David Pacan, Nathan Todd, Erik Robichaud, Matt McLeod, Dan Leavens, David Vallorani, Jackson Leef, Perry D'Arrisso, Anthony Beauregard, Artur Tyanulin and Jared Gomes

Cincinnati Cyclones – Ty Rimmer, Andrew DeBrincat, Connor Schmidt, Johnny Coughlin, Brady Vail, Cody Milan, Nate Mitton, Jesse Schultz, Ben Johnson, Philippe Hudon, Ben Holmstrom, Justin Vaive, Brendan Harms, Dylan Walchuk and Cody Fowlie

Florida Everblades – Theo Calvas, Aaron Harstad, Cody Sol, Ben Masella, Logan Roe, Michael Downing, Cole MacDonald, Patrick McCarron, Jake Clifford, Nick Schaus, Jeremy Dehner, Matt Finn, Michael Huntebrinker, Reid Jackman, John McCarron, Justin Auger, Cam Maclise, Kyle Neuber, Darik Angeli, Michael Neville, Levko Koper, Blake Winiecki and Tommy Thompson

Fort Wayne Komets – Stefanos Lekkas, Gabriel Verpaelst, Kyle Haas, Chase Stewart, Adam Henry, Olivier Galipeau, Ryan Lowney, Jason Binkley, Shawn St-Amant, A.J. Jenks, Shawn Szydlowski, Alan Lyszczarczyk, Brett McKenzie, Brady Shaw, Anthony Petruzzelli, Matt Boudens, Brad Ross and Kyle Hope

Greenville Swamp Rabbits – Jake Kupsky, Hayden Hawkey, Chris Nell, Evan Weninger, Cameron Heath, Mike Monfredo, Chad Duchesne, Brien Diffley, Luke Ripley, Joe Masonius, Ryan Black, Adam Larkin, Clint Lewis, Trevor Owens, Kamerin Nault, Jimmy Soper, Mike Pelech, Nathan Perkovich, Mason Baptista, Travis Howe, Dominick Sacco, Jimmy Lodge, Karl El-Mir and Ryan Horvat

Idaho Steelheads – Brady Norrish, Keegan Kanzig, Matt Stief, Jeff King, Colton Saucerman, Evan Wardley, Eric Sweetman, Zack Andrusiak, Yannick Veilleux, Colby McAuley, Kenton Helgesen, A.J. White, Kyle Schempp, Will Merchant, Brett Supinski, Marco Roy, Max Coatta, Jonathan Charbonneau, Mitch Moroz, Steve McParland, Alexander Dahl, Tony Cameranesi and Joe Basaraba

Indy Fuel – Charles Williams, Dan Bakala, Tim Shoup, Keoni Texeira, Cliff Watson, Craig Wyszomirski, Alex Brooks, Connor McDonald, Ben Youds, Eric Schurhamer, Reggie Traccitto, Louis Belisle, Bobby MacIntyre, Cody Payne, Alex Rauter, Ryan Van Stralen, Derian Plouffe, Spencer Watson, Joe Sullivan, Mathieu Foget, Michael Doherty, Alex Krushelnyski, Matt Rupert, Woody Hudson and Jordy Stallard

Jacksonville Icemen – Ben Halford, Trey Phillips, Kyle Shapiro, Dajon Mingo, Chris Lijdsman, Dalton Thrower, Chase Harrison, Luke Shiplo, Mitch Jones, Jack Glover, Wacey Rabbit, Mike Hedden, Chase Lang, Everett Clark, Craig Martin, John Albert, Alex Kromm, Adam Dauda, Ian McKinnon, Zach Hall, Brendan Warren, Braylon Shmyr, Pierre-Luc Mercier and Matt Pohlkamp

Kalamazoo Wings – Jake Hildebrand, Austin Lotz, Ben Wilson, Mathias Ahman, Matthew VanVoorhis, Eric Kattelus, Tyler Ganly, Cory Dunn, Ian Edmondson, Will Petschenig, Matt Joyaux, Aaron Hyman, Chase Van Allen, Bryan Basilico, Reid Sturos, Austin Farley, Logan Lambdin, Brennan Sanford, Kyle Blaney, Zach Diamantoni, Spencer Naas, Justin Taylor, Chad McDonald, Garret Ross, Justin Kovacs, Matt Iacopelli, Luke Sandler, Boston Leier, Chris Collins, Matt Berry and Zach Saar

Kansas City Mavericks – Derek Pratt, Kevin McKernan, Malcolm Hayes, Roshen Jaswal, Justin Woods, Ryan Galt, Greg Betzold, Dave Dziurzynski, Charlie O'Connor, Daniel Perez, C.J. Eick, Loren Ulett, Rocco Carzo, Mitchell Vanderlaan, Dylan Fitze, Bryan Lemos, Matt Schmalz, Sam Kurker, Darian Dziurzynski, Michael Parks, Jack Walker, Andrew Radjenovic and Zeb Knutson

Maine Mariners – Francois Brassard, Austin McEneny, Marc-Olivier Crevier-Morin, Josh Couturier, Dallas Rossiter, Nathaniel Kallen, Matthew Nuttle, Gabriel Sylvestre, Jonathan Racine, Nick Master, Brian Hart, Conner Bleackley, Dillan Fox, Ryan Ferrill, Mikael Robidoux, Michael McNicholas, Alex Kile, Terrence Wallin, Ted Hart and Corey Kalk

Newfoundland Growlers – Parker Gahagen, Michael Garteig, James Melindy, Garrett Johnston, Tommy Panico, Evan Neugold, Mark Tremaine, Dylan Vander Esch and Todd Skirving

Norfolk Admirals – Austin Shaw, Jake Theut, Brandon Halverson, Andrew McLean, Brycen Martin, Brayden Sherbinin, John Furgele, River Rymsha, Ruslan Rakhmatov, Scott Dornbrock, Samuel Thibault, Dalton Gally, Cody Smith, Mitch Hall, Brady Fleurent, Jakob Reichert, Ryan Salkeld, Mitch Vandergunst, J.C. Campagna, Taylor Ross, Alex Rodriguez, Sebastian Vidmar, Freddy Gerard, Alex Tonge, Roman Ammirato, Gage Torrel, Zach Franko, Sam Povorozniouk, Nick Ford, Domenic Alberga, Ben Duffy and Conor O'Neil

Orlando Solar Bears – Alex Sakellaropoulos, Clint Windsor, Patrick Munson, Richie Boyd, Alexander Kuqali, Michael Brodzinski, Kevin Lohan, Eric Drapluk, Cody Donaghey, Blake Kessel, Ryan Obuchowski, Nolan Valleau, Danny Hanlon, Matt Alvaro, Bryson Cianfrone, Jake Coughler, Chris LeBlanc, Tad Kozun, Trevor Olson, Taylor Cammarata, Johno May, Brent Pedersen, Tayler Thompson, Tyler Bird and Hunter Fejes

Rapid City Rush – Gordon Defiel, Tyler Parks, Eric Israel, Chris Leibinger, Brandon Fehd, Joe Rutkowski, Mark Auk, Josh Elmes, Brett Beauvais, Kyle Froese, Dylan Quaile, Peter Quenneville, Stephane Legault, Brennan Saulnier, Darian Romanko, Dante Salituro, Tanner Karty, Cedric Montminy, Bo Brauer, Tyler Coulter, Matt Ustaski, Chris Izmirlian, Dexter Dancs, Zack Phillips, Justin Faryna, Mason McCarty and Jack Riley

Reading Royals – Garrett Cecere, Garret Cockerill, Aaron Titcomb, Jimmy Mazza, Mike Crocock, Ralph Cuddemi, Frank DiChiara, Trevor Yates, Corey Mackin, Brayden Low, Thomas Ebbing, Garrett Mitchell, Max Willman, Trevor Gooch, Hayden Hodgson, Luke Stork and Judd Peterson

South Carolina Stingrays – Tom Parisi, Jordan Klimek, Neal Goff, Jesse Lees, Jaynen Rissling, Marly Quince, Alexandre Boivin, Max Novak, Branden Troock, Mark Cooper, Scott Davidson, Dan DeSalvo, Andrew Cherniwchan, Dylan Steman, Alec Marsh, Cameron Askew, Tim Harrison, Pat Megannety, Casey Bailey and Dante Hannoun

Toledo Walleye – Billy Christopoulos, Trevor Gorsuch, Mike Moffat, Dylan Zink, Brandon Anselmini, Nolan Gluchowski, Brenden Kotyk, Butrus Ghafari, Kevin Spinozzi, Blake Hillman, Tory Dello, Kevin Tansey, Tim Davison, Steve Oleksy, Josh Winquist, Emerson Clark, Shane Berschbach, Justin Buzzeo, Kyle Bonis, Abbott Girduckis, T.J. Hensick, Brett Boeing and Ben Storm

Tulsa Oilers – Devin Williams, Charlie Granath, Cam Knight, Mike McKee, Miles Liberati, Steven Kaunisto, Jake Bolton, Ryan Tesink, Charlie Sampair, Danny Moynihan, Adam Pleskach, Jack Nevins, Cory Ward, Jared Thomas, Ian McNulty, Jacob Benson and Connor Moynihan

Utah Grizzlies – Martin Ouellette, Brad Barone, Alex Leclerc, J.C. Brassard, Connor Yau, Taylor Richart, Teigan Zahn, Gage Ausmus, Brayden Gelsinger, Christian Horn, Matt Hoover, Mitch Maxwell, Garrett Klotz, Jack Jenkins, Cole Cassels, Patrick McGrath, Griffen Molino, Michael Economos and Austin Carroll

Wheeling Nailers – Jordan Ruby, Matt O'Connor, Craig Skudalski, Kyle McKenzie, Jeremy Beaudry, Nick Minerva, Spencer Trapp, Marc-Olivier Duquette, Steve Johnson, Brad Drobot, Josh Holmstrom, Nick Saracino, Alec Butcher, Will Smith, Cam Brown, Carlos Fornaris and Zac Lynch

Wichita Thunder – Mitch Gillam, Kyle Pouncy, Jacob Graves, Sean Allen, Patrik Parkkonen, Cam Clarke, Garrett Schmitz, Zachary Borsoi, Riley Weselowski, Dylan Olsen, Brendan DeJong, Nolan DeJong, Lane Bauer, Billy Exell, Shaquille Merasty, Peter Crinella, Jason Salvaggio, Fabrizio Ricci, Stefan Fournier, Jay Dickman, Chris Gerrie, Spencer Dorowicz, Jack Combs, Frankie Melton, Chris Crane, Mark MacMillan and Quentin Shore

Worcester Railers – Ian Milosz, Myles McGurty, Ivan Chukarov, Connor Doherty, Jack Stander, Jack MacNee, Anthony Florentino, Barry Almeida, Brent Beaudoin, Ross Olsson, Drew Callin, Lincoln Griffin, Tyler Poulsen, James Anderson, Brennan Feasey, Michael Gillespie, Shane Walsh, Eddie Matsushima, Kyle Thomas, Jake Marchment, Jordan Samuels-Thomas and Tommy Kelley