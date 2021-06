K's vs. Stingrays: Statistical breakdowns

Here's a look at the statistical leaders for the Komets and South Carolina Stingrays, from both the regular season and playoffs, heading into the Kelly Cup Finals between the teams. The best-of-5 series starts Friday in North Charleston, South Carolina.

PLAYOFF LEADERS

KOMETS

Goals

Anthony Nellis 5

Justin Vaive 4

Alan Lyszczarczyk 3

A.J. Jenks 3

Oliver Cooper 3

Assists

Stephen Harper 7

Shawn Szydlowski 5

Anthony Nellis 4

Matthew Boudens 4

Points

Anthony Nellis 9

Stephen Harper 9

Alan Lyszczarczyk 6

A.J. Jenks 6

Matthew Boudens 6

Penalty minutes

Matthew Boudens 34

Morgan Adams-Moisan 20

Nick Boka 16

Anthony Petruzzelli 14

Plus/minus rating

Oliver Cooper plus-4

Shawn Szydlowski plus-3

Alan Lyszczarczyk plus-3

Matt Murphy plus-3

Mathieu Brodeur plus-2

Goaltending

Dylan Ferguson, 5-3, 3.01 GAA, .902 SP, 1 SO

Justin Kapelmaster, 1-0, 0.00 GAA, 1.000 SP

SOUTH CAROLINA STINGRAYS

Goals

Andrew Cherniwchan 4

Matthew Weis 3

Cole Ully 3

Max Novak 3

Justin Florek 3

Brett Supinski 3

Assists

Matthew Weis 6

Mark Cooper 6

Max Gottlieb 5

Cole Ully 4

Points

Matthew Weis 9

Mark Cooper 8

Coly Ully 7

Max Novak 6

Dan DeSalvo 6

Dylan Stemen 6

Penalty minutes

Andrew Cherniwchan 20

Dylan Stemen 8

Mark Cooper 8

Dan DeSalvo 6

Tariq Hammond 6

Justin Florek 6

Plus/minus rating

Mark Cooper plus-6

Cole Ully plus-4

Dylan Stemen plus-4

Macoy Erkamps plus-4

Goaltending

Hunter Shepard, 6-3, 2.89 GAA, .903 SP

Jake Kupsky, 0-0, 0.00 GAA, 1.000 SP

REGULAR SEASON

KOMETS

Goals

Brandon Hawkins 23

Zach Pochiro 14

Stephen Harper 11

Anthony Petruzzelli 11

A.J. Jenks 11

Anthony Nellis 10

Marco Roy 10

Justin Vaive 10

Alan Lyszczarczyk 9

Morgan Adams-Moisan 8

Jackson Leef 6

Spencer Smallman 6

Olivier Galipeau 6

Assists

Randy Gazzola 29

Shawn Szydlowski 25

Olivier Galipeau 23

Anthony Nellis 20

Stephen Harper 20

Anthony Petruzzelli 19

Brandon Hawkins 16

A.J. Jenks 16

Zach Pochiro 15

Points

Brandon Hawkins 39

Randy Gazzola 33

Stephen Harper 31

Anthony Petruzzelli 30

Anthony Nellis 30

Oliver Galipeau 29

Shawn Szydlowski 29

Zach Pochiro 29

A.J. Jenks 27

Marco Roy 24

Alan Lyszczarczyk 23

Justin Vaive 18

Nick Boka 18

Penalty minutes

Morgan Adams-Moisan 123

Nick Boka 122

Justin Vaive 93

Shawn Szydlowski 55

Zach Pochiro 53

Matthew Boudens 44

Plus/minus rating

Anthony Petruzzelli plus-12

Marcus McIvor plus-9

Blake Siebenaler plus-8

Spencer Smallman plus-8

Nick Boka plus-7

Matt Murphy plus-5

Zach Pochiro plus-5

Jackson Leef plus-4

Jason Cotton plus-4

Mathieu Brodeur plus-4

Goaltending

Dylan Ferguson, 7-3-1, 1.96 GAA, .920 SP, 1 SO

Stefanos Lekkas, 7-2-2, 2.15 GAA, .914 SP

Robbie Beydoun, 7-3-0, 2.29 GAA, .920 SP, 1 SO

Trevor Gorsuch, 2-1-0, 2.68 GAA, .901 SP

Louis-Philip Guindon, 6-4-1, 2.98 GAA, .873 SP, 1 SO

Jeremy Helvig, 0-2-1, 3.64 GAA, .821 SP

Justin Kapelmaster, 0-1-0, 5.57 GAA, .829 SP

SOUTH CAROLINA STINGRAYS

Goals

Cole Ully 24

Andrew Cherniwchan 21

Justin Florek 19

Brett Supinski 16

Dan DeSalvo 16

Dylan Steman 15

Mark Cooper 12

Matthew Weis 10

Assists

Dan DeSalvo 38

Max Novak 35

Cole Ully 36

Andrew Cherniwchan 27

Caleb Herbert 26

Justin Florek 22

Dylan Stemen 22

Points

Cole Ully 60

Dan DeSalvo 54

Andrew Cherniwchan 48

Max Novak 43

Justin Florek 41

Brett Supinski 37

Dylan Steman 37

Caleb Herbert 34

Penalty minutes

Cole Fraser 70

Zach Malatesta 63

Andrew Cherniwchan 48

Cameron Askew 47

Caleb Herbert 46

Plus/minus rating

Tariq Hamond plus-9

Mason Morellis plus-6

Ryan Cook plus-5

Goaltending

Alex Dubeau, 16-4-5, 2.84 GAA, .907 SP

Hunter Shepard, 12-6-2, 2.55 GAA, .922 SP, 1 SO

Jake Kupsky, 2-6-2, 2.88 GAA, .909 SP, 1 SO