Carroll girls now No. 1-ranked XC team

The Carroll girls cross country team moved up a spot to No. 1 in the latest coaches poll. Homestead moved down two spots to No. 15, Concordia held steady at No. 18 and Norwell appeared in the rankings at No. 23.

The Concordia boys improved by two spots to No. 11, and Warsaw fell out of the top 25.

The full polls are reproduced below:

Girls’ Cross Country Poll 9/14/20

1. CARROLL

2. COLUMBUS NORTH

3. CARMEL

4. HAMILTON SOUTHEASTERN

5. ZIONSVILLE

6. FRANKLIN CENTRAL

7. PENN

8. CHESTERTON

9. NORTH CENTRAL

10. BROWNSBURG

11. BLOOMINGTON NORTH

12. FLOYD CENTRAL

13. NOBLESVILLE

14. WESTFIELD

15. HOMESTEAD

16. FISHERS

17. FRANKLIN COMMUNITY

18. CONCORDIA

19. NORTHVIEW

20. BLOOMINGTON SOUTH

21. HARRISON

22. VALPARAISO

23. NORWELL

24. BISHOP CHATARD

25. CATHEDRAL

Boys’ Cross Country Poll 9/14/20

1. COLUMBUS NORTH

2. BREBEUF

3. CARMEL

4. HAMILTON SOUTHEASTERN

5. NOBLESVILLE

6. FISHERS

7. CENTER GROVE

8. ZIONSVILLE

9. FRANKLIN CENTRAL

10. FLOYD CENTRAL

11. CONCORDIA

12. BLOOMINGTON SOUTH

13. CROWN POINT

14. BLOOMINGTON NORTH

15. NORTHVIEW

16. NORTH CENTRAL

17. GOSHEN

18. WESTFIELD

19. BROWNSBURG

20. GUERIN CATHOLIC

21. LAKE CENTRAL

22. TERRE HAUTE NORTH

23. WESTVIEW

24. CHESTERTON

25. OAK HILL