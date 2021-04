Blackhawk Christian rises, Homestead falls out of top 10 in baseball poll

Blackhawk Christian baseball (0-1) has risen two spots to No. 6 in Class A in the first regular season poll released Monday. Canterbury continues to receive votes, and Daleville remains the top-ranked team in the class.

South Adams (0-0) remains No. 3 in Class 2A, while Lafayette Central Catholic holds the top spot.

Homestead (2-2) fell from No. 7 out of the top 10 in Class 4A, but continues to receive votes. Westfield (4-0) is now the top-ranked team in 4A.

No local Class 3A teams received votes this week.

April 5: Regular Season Poll #1

1A

1)DALEVILLE H.S. (142)

2)OLDENBURG ACADEMY (126)

3)SOUTHWESTERN H.S.(SHELBYVILLE) (112)

4)WASHINGTON TWP. H.S. (80)

5)KOUTS H.S. (76)

6)F.W. BLACKHAWK CHRISTIAN H.S. (68)

7)SHAKAMAK H.S. (66)

8)TECUMSEH H.S. (34)

9)SOUTH CENTRAL H.S. (UNION MILLS) (30)

10)HAUSER H.S. (26)

Receiving Votes:

Barr-Reeve H.S., Borden H.S., F.W. Canterbury H.S., Fremont H.S., Loogootee H.S., North Daviess H.S., Northeast Dubois H.S., Pioneer H.S., Rising Sun H.S., Riverton Parke H.S., Trinity Lutheran H.S.,

2A

1)LAFAYETTE CENTRAL CATHOLIC H.S. (142)

2)MONROE CENTRAL H.S. (140)

3)SOUTH ADAMS H.S. (124)

4)WAPAHANI H.S. (118)

5)SOUTH RIPLEY H.S. (78)

6)CLINTON PRAIRIE H.S. (72)

7)BOONE GROVE H.S. (50)

8)LINTON-STOCKTON H.S. (38)

9)NORTH POSEY H.S. (34)

10)UNIVERSITY HIGH SCHOOL (22)

Receiving Votes:

Alexandria H.S., Covenant Christian H.S., Frankton H.S., Hebron H.S., Heritage Christian School, Knightstown H.S, Lapel H.S.,

3A

1)WESTERN H.S. (148)

2)SOUTH BEND ST.JOE H.S. (112)

3)SILVER CREEK H.S. (110)

4)BREBEUF H.S. (98)

4)WEST VIGO H.S. (98)

6)EDGEWOOD H.S. (90)

7)LEBANON H.S. (48)

7)SOUTHRIDGE H.S. (48)

9)NEW CASTLE H.S. (38)

10)EVANS. MEMORIAL H.S. (20)

Receiving Votes:

Danville H.S., Franklin County H.S., Gibson Southern H.S., Glenn H.S. (John Glenn), Griffith H.S., Hanover Central H.S., Mishawaka Marian H.S., New Prairie H.S., Northwood H.S., Peru H.S.,

4A

1)WESTFIELD H.S. (148)

2)COLUMBUS NORTH H.S. (130)

3)ZIONSVILLE H.S. (120)

4)LAKE CENTRAL H.S. (92)

5)CENTER GROVE H.S. (88)

6)EVANS. NORTH H.S. (78)

7)INDPLS CATHEDRAL H.S. (60)

8)CARMEL H.S. (46)

9)PENN H.S. (30)

10)ANDREAN H.S. (28)

Receiving Votes:

Bedford N.L. H.S., Castle H.S., Hobart H.S, Homestead H.S., Jasper H.S., Mccutcheon H.S., New Albany H.S., Valparaiso H.S.