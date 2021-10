Martin, Meier earn first-team all-state tennis honors

Carroll junior Griffin Martin and Homestead sophomore Stephen Meier have each been named first-team all-state singles players by the Indiana High School Tennis Coaches Association.

Bellmont senior Cole Shifferly was named second-team singles, and Carroll junior Conner Gibson and sophomore Matt Kosnik and Homestead sophomores Alex Graber and Matthew Otten earned second-team doubles honors.

Local honorable mentions include singles players Vittorio Bona of East Noble, Ethan Koeneman of Carroll, Ben Gerig of Concordia, Aaron Brandenberger of Leo, Jared Sagan of Homestead and Carson Kitchen of Huntington North. Honorable mention doubles teams include Max Bender and Carver Miller of East Noble and Reid Eckert and Matthew Weill of Huntington North.

The full all-state teams are listed below:

2021 All-State Teams

1ST TEAM SINGLES

Athlete(s): School: Grade:

Nick Shirley Bloomington North 11

Broc Fletcher Carmel 12

Eli Mercer Carmel 12

Hank Lin Columbus North 9

Nathan Lin Columbus North 12

Griffin Martin FW Carroll 11

Stephen Meier Homestead 10

Max Sternberg Jasper 12

Noah Bushong Noblesville 12

Alex Antonoupolous North Central 10

Daniel Pries SB St Joseph 12

Aidan William West Lafayette 12

Arun Raman West Lafayette 11

Aaron Gu WL Harrison 11

Isaac Flanery WL Harrison 11

Cole Chappell Zionsville 12

1ST TEAM DOUBLES

Athlete(s): School: Grade:

Michael Asplund/ Chris Lian Bloomington South 11/11

Shay Kyser / Mason Porter Bremen 12/12

Ben Bayler/ Ean Alexander Brownsburg 12/12

Srisanth Malpeddi/ Jack Jentz Carmel 12/11

Matthew Liu/ Amrit Kar Columbus North 12/10

Logan Kay / Nate Simkins Fishers 11/11

Andrew Spirrison/ Aiden De Witt HSE 12/12

Charlie Morton/Daniel Sroka Munster 12/11

Maurquis Willingham/Akshay Guttikonda North Central 11/10

Ryan Beltz/ William Cramer Zionsville 12/10

2ND TEAM SINGLES

Athlete(s): School: Grade:

Sean Nograles Avon 12

Cole Shifferly Bellmont 12

Max Aaron Brebeuf 12

Tyler Lane Center Grove 9

Constantino Oberto Culver Academy 11

Will Hays Evan. Reitz 12

Jack Stirn Franklin County 12

Paul Schnedier HSE 11

Rohan Golla HSE 11

Charlie Behrman Muncie Burris 11

Jose Foster Munster 9

Mace Shoults North Central 12

Max Renshaw North Posey 11

Kyle Fernandez SB St Joseph 12

Grant Miller Silver Creek 12

Isaiah Hostetler Westview 11

2ND TEAM DOUBLES

Athlete(s): School: Grade:

Adrien Qi / Bradenton McIntyre Carmel 12/10

Walker Boyle/ Dalton Royal Delta 12/10

Drew Barker/ Andrew Leonard Fishers 12/12

Landon Hodges/ Colin Jacobi Floyd Central 12/12

Conner Gibson/Matt Kosnik FW Carroll 11/10

Alex Graber/Matthew Otten Homestead 10/10

Noah Hanneman/ Trey Gutgsell Jasper 12/10

Ryan Scott/ Ethan Sample Mississinewa 12/12

Colin BlumentrittDavis Borders SB St Joseph 10/11

Zach Abrahamson / Shannon Tan West Lafayette 12/12

HONORABLE MENTION TEAM SINGLES

Athlete(s): School: Grade:

Brendan Hanner Austin 11

Daniel Eck Avon 11

Owen Van Duyn Avon 12

Kayden Graber Barr Reeve 12

Nate Abdullah Bloomington North 12

Mason Carter Borden 12

Will Hutchinson Brebeuf 9

Carson Miller Bremen 12

Dawson Hickman Bremen 12

Mariano DeLeon Bremen 11

Sam Dziadosz Brownsburg 11

Ethan Davis Brownstown 12

Rocky Li Carmel 9

Patrick Mardis Castle 9

Charlie Coleman Cathedral 9

Daksh Patel Center Grove 9

Evan Davis Center Grove 11

Drake Redman Chesterton 12

Fabio Haiduc Chesterton 11

Anvay Atram Columbus North 10

Calvin Springer Covington 12

Evan Norton Covington 11

Adam Altobella Delta 12

Vittorio Bona East Noble 11

Bryce Rothschild Evans Central 12

Nicholas Rasmussen Fishers 12

Benjamin Lammert Floyd Central 10

Isaac Anderton Floyd Central 12

Ethan Koeneman FW Carroll 12

Ben Gerig FW Concordia 12

Aaron Brandenberger FW Leo 11

Pi Wellington Goshen 10

Jake Lemming Heritage Christian 12

Kayden Bell Heritage Hills 11

Jared Sagan Homestead 12

Abhi Chaddha HSE 11

Carson Kitchen Huntington North 12

Justin Shultz Jasper 12

Owen Law Jennings County 11

David Spriggs Lake Central 12

Mateusz Wlodarczyk Lake Central 10

Jacob Erwin Lapel 10

Kyle Manner Lawrence North 12

Noah Lange Logansport 12

Isaac Waggner Loogootee 10

Hayden Rowley Mississinewa 12

John Oliver Mississinewa 12

Riley Fuqua Mississinewa 12

Adam Koon Mt Vernon (Fort) 10

Adam Combs Muncie Burris 12

Mike Fesko Munster 10

Ryan Muntean Munster 12

Aden Thewes NE DuBois 12

John Fulmer New Albany 11

Trent Alfrey New Castle 11

Ezra Schweir New Palestine 12

Nick Boyd New Prairie 12

Jaylen Mullen North Daviess 11

Brendan LaCounte Northridge 11

Chris Chen Penn 9

David Bao Penn 11

Isaac Lian Perry Meridian 12

Ian Potts Peru 10

Alex Kemp Providence 11

Evan Lawson Rossville 11

Marlin Hershberger Rushville 12

Sam Smith Rushville 12

Dax Bailey Tecumseh 11

Ryan Nickerson Twin Lakes 11

Brett Barnes Westfield 12

Elijah Hostetler Westview 12

Dylan Gross Whiteland 12

Ty McCullars Whiteland 11

Landon Mohr WL Harrison 11

Peyton Guider Zionsville 12

Sebastian Lisiak Zionsville 11

HONORABLE MENTION TEAM DOUBLES

Athlete(s): School: Grade:

Josh Gabbard/ Jakob Campbell Austin 12/12

Vincent Villanueva/ Eli McIntyre Avon 10/10

Baylin Graf/ Ryan Schulte Bloomfield 12/12

Camden Hickman / Max Varner Bremen 10/10

Bennett Strain/ Max Williams Center Grove 12/10

Eric Stavheim/ Parth Shah Columbus North 12/9

Nolan Potter/ Myles Potter Covington 12/11

Max Bender/Carver Miller East Noble 11/11

Carter Schmucker/Joel Byler Goshen 12/11

Rodrigo Davila/ Nolan Houseman HSE 12/11

Reid Eckert/Matthew Weill Huntington North 12/12

Jaden Wells/ Jordan Wells Jeffersonville 11/11

Kyle Johnson/ Conner Pyle Knightstown 12/12

Corbin Renihan/ Landon Bair Lapel 12/12

Liam Wolf / Quentin Spears LaPorte 12/12

Luke Nonte/ Peyton Bledsoe Loogootee 12/11

Adam Muntean/Nick Stephan Munster 10/12

Jackson Havel/ Clayton Wesley New Palestine 12/12

Andrew Haggstrom/ Caden Lesnick North Central 12/12

Markus Britton/ Colin Kemp North Daviess 12/11

Evan Nay/Collin Seegert Northridge 12/12

Brady Chupp/Chaz Yoder NorthWood 12/12

Michael Fryburg/ Simon Rothbaum Park Tudor 10/12

Eli Dieschly/Jeffrey Bao Penn 11/11

Cooper Martin/ Keaton East Plainfield 11/12

Bennett Christy / Matt Manzuk Plymouth 12/11

Jace Jacoby / Eric Homco Rossville 12/12

Jake Westberry-Piotr Nabrzyski SB St Joseph 12/9

Eli Meyer/ Jack Vonielingen Seymour 11/11

Lucas Densford/ Carter Smith Silver Creek 12/12

Hayden Hubbard / Clayton Bridwell Twin Lakes 12/12

Ethan Jones/ Landon Alstadt Vincennes 12/12

Jaylyn Rook/ Caleb Armstrong Washington 12/12

Ati Csathy / Nick Meyer WL Harrison 12/12

Jack Graham / Ronan Clary WL Harrison 12/12

Ethan Darby/ Raphael Sabijon Yorktown 11/11

Jonah Everson/ Emerson Hollifield Zionsville 10/12