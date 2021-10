Boys and girls all-district soccer teams released

Nine boys and 11 girls have been named to an all-district first team by the Indiana Soccer Coaches Association.

On the boys side, senior forward Henry Torres of West Noble has been named All-District 1, while his teammate Eric Galarza, a senior midfielder, was named to the second team.

The District 2 boys team includes junior goalkeeper Saed Anabtawi of Canterbury, senior midfielder Jarick Aguilar of Northrop, senior midfielder Lucas Ciocca and senior forward Dominic Cruz of Bishop Dwenger, junior midfielder Donovan Doolittle of Canterbury, senior Kolton Foster of Huntington North, senior midfielder Garrett Klefeker of Columbia City and senior forward Elijah Macke of Concordia. District 2 honorable mentions include junior midfielder Gianluca Cruz, Homestead senior defender Cameron Jarrett and senior goalkeeper Garrett Werling of Concordia.

DeKalb's Hope Lewis was a first-team pick in District 1, and her teammate Riley Exford, a junior midfielder, was an honorable mention.

The District 2 first team includes sophomore goalkeeper Samantha Christle of Leo, sophomore forward Carly Gilbert of Bellmont, senior midfielder Grace Morris of Bishop Dwenger, senior defender Karissa Szyndrowski of Carroll, senior midfielder Courtney Tobin of Columbia City, Homestead junior forward Sydney Couch, senior defender Sophia White and senior forward Amelia White, junior defender Emma Tkacz of Leo and senior midfielder Corissa Koontz of Warsaw. The District 2 honorable mentions include junior defender Haleigh Wesley of Bellmont, junior defender Karley O'Leary of Bishop Dwenger, senior midfielder Maddy Welker of Carroll, sophomore midfielder Stella VandeWater of Canterbury, junior midfielder Morgan Kaiser and senior midfielder Madison Morris of Homestead, junior midfielder Audrey Abel of Leo, and sophomore forward Lydia Herald of Northrop.

The full boys and girls teams for Districts 1 and 2 are listed below.

2021 Boys All-District Teams

ISCA All-District District 1 Boys

First Surname School Grade Position

1 Aerik Tanis Highland 12 GK

2 Bryan Guerrero Elkhart 12 GK

3 Diego Campos Northridge 12 GK

4 Ryan O'Dell Chesterton 12 M

5 Gianluca Scalzo Munster 12 D

6 Kyle Alb Crown Point 12 D

7 Micah Wieland Northridge 11 F

8 German Mendivil Elkhart 12 M

9 Jaxson Hundt Mishawaka Marian 11 F

10 EJ Dreher Valparaiso 12 M

11 Trey Place South Bend St. Joseph 11 F

12 Henry Torres West Noble 12 F

13 Dalton Blankenbaker Penn 12 M

14 Connor McKenna South Bend Adams 12 F

15 Austin Pacheco West Lafayette 12 M

16 Alex Alvarado Bremen 12 M

17 Quentin Enyart Lake Central 12 D

18 Jacob Perkins Chesterton 12 F

19 Jack Isroff Valparaiso 11 F

20 Liam Grimes Chesterton 12 M

21 Joel Gomez Kankakee Valley 12 M

22 Ben Puch Lake Central 12 M

23 Adam Gibson Illiana Christian 12 D

24 Tiago DeJesus Penn 12 F

25 Bayron Garay Elkhart 12 D

ISCA All District 2nd Team

1 CJ Imhoff Valparaiso 11 GK

2 Logan Carter Munster 12 GK

3 Andrew Kloosterman Illiana Christian 12 GK

4 Eric Galarza West Noble 12 M

5 Mateus DeJesus Penn 10 M

6 Evan Cooke West Lafayette 11 F

7 Declan Walsh South Bend St. Joseph 12 D

8 Gianni Mendoza Munster 12 F

9 Ethan Mihut South Bend Adams 12 M

10 Matteo Guerrero Chesterton 11 D

11 David Maldonado Merrillville 11 M

12 Ian Garzella Portage 12 M

13 Teague Misner Westview 10 F

14 Edgar Mora Goshen 11 F

15 Joseph Baughman Mishawaka Marian 12 M

16 Breece Walls Vaparaiso 12 D

ISCA All-District District 2 Boys

First Surname School Grade Position

1 Saed Anabtawi Canterbury 11 GK

2 Tyler March Fishers 12 GK

3 Gabe Ingle Noblesville 12 GK

4 Jarick Aguilar Northrop 12 M

5 Palmer Ault Noblesville 12 F

6 Luke Benner McCutcheon 12 D

7 Lucas Ciocca Bishop Dwenger 12 M

8 Drew Cochran Noblesville 12 D

9 Dominic Cruz Bishop Dwenger 12 F

10 Evan Dawdy Hamilton Southeastern 12 F

11 Brayden Doll Noblesville 12 M

12 Donovan Doolittle Canterbury 11 M

13 Peter Dubie Park Tudor 12 F

14 Noah Falkenberg Carroll (Flora) 11 M

15 Kolton Foster Huntington North 12 M

16 Spencer Holland Noblesville 12 F

17 Brady Horn Noblesville 12 D

18 Garrett Klefeker Columbia City 12 M

19 Abel Leon Logansport 12 M

20 Aden Lovelace Yorktown 12 M

21 Elijah Macke Concordia Lutheran 12 F

22 Keiji Nakamae Fishers 11 F

23 Noah Reinhart Fishers 11 M

24 Jackson Scheumann Harrison 12 M

25 Charlie Stump Fishers 12 M

ISCA All District 2nd Team

1 Shane Carney Hamilton Southeastern 12 D

2 Kyle Clayton Fishers 10 D

3 Gianluca Cruz Bishop Dwenger 11 M

4 Owen Duff Carroll (Flora) 11 F

5 George Ferguson Park Tudor 11 M

6 Noah Hamm Heritage Christian 10 M

7 Cameron Jarrett Homestead 12 D

8 Kam Kail Pendleton Heights 11 M

9 Kieran Morrison Kokomo 12 F

10 Evan Myers Fishers 12 D

11 Charlie Sharp Harrison 12 F

12 Hank VanBibber Oak Hill 12 D

13 Garrett Werling Concordia Lutheran 12 GK

14 Mansa Wimes Northrop 12 M

15 Logan Wright Hamilton Southeastern 11 M

2021 Girls All-District Teams

ISCA All-District District 1 Girls

First Surname School Grade Position

1 Carley Balas Chesterton 12 GK

2 Peyton Hull Saint Joseph 11 GK

3 Kaitlyn Kogl Chesterton 12 M

4 Grace Bamber Chesterton 11 M

5 Kailyn Smith Valparaiso 12 D

6 Kylie Reif West Lafayette 12 F

7 Alessandra Lozano - Gomez Goshen 12 MF

8 Ella Frick Saint Joseph 11 F

9 Layla Doreski Lake Central 11 M

10 Anna Borkowski Adams 12 M

11 Bridget Sherman Andrean 12 M

12 Alayna Wilson Adams 12 D

13 Brianna Munoz Westview 9 F

14 Ellie Hague Penn 12 M

15 Mandy Baker Penn 12 M

16 Hope Lewis DeKalb 12 F/D

17 Sophia Jaime Valparaiso 11 M

18 Ella Scott Saint Joseph 12 M

19 Chryssa Gagianas Crown Pont 12 F

20 Zoey Wells Crown Point 11 F

21 Mia Veldman Mishawaka Marian 10 M

22 Lauren Harrington Saint Joseph 11 F

23 Emily Wilusz Portage 12 M

24 Grace Weaver Mishawaka Marian 12 M

25 Aubrey Vervynckt Plymouth 12 F

ISCA All District 2nd Team

1 Rylee Cotton Hobart 11 GK

2 Skylar Bos Covenant Christian (DeMotte) 11 F

3 Gianna Witte Crown Point 12 D

4 Kayla Green Valparaiso 12 F/M

5 Adie Schneider Chesterton 11 D

6 Meg Baxter Saint Joseph 10 M

7 Sydney Szklarek Penn 11 M

8 Gina Geenen Chesterton 11 F

9 Olivia Enyeart Lake Central 10 M

10 Zoe Willems Bethany 10 F

11 Teagan Montague Mishawaka Marian 11 D

12 Haley Hylek Boone Grove 12 M

13 Riley Exford DeKalb 11 M

14 Justyna Podczerwinski Wheeler 10 F

15 Alaina Adams Munster l 10 D

ISCA All-District District 2 Girls

First Surname School Grade Position

1 Makenna Nickens Hamilton Southeastern 12 GK

2 Samantha Christle Leo 10 GK

3 Josie Taylor Noblesville 12 GK

4 Carly Gilbert Bellmont 10 F

5 Grace Morris Bishop Dwenger 12 M

6 Karissa Szyndrowski Carroll 12 D

7 Courtney Tobin Columbia City 12 M

8 Addie Chester Delta 12 M

9 Sami Bird Fishers 12 D

10 Alli MacBeth Fishers 12 M

11 Aubrey Robertson Fishers 12 F

12 Jayla Logan Hamilton Heights 12 M

13 Tatum Coleman Hamilton Southeastern 11 F

14 Caroline Kelley Hamilton Southeastern 11 F

15 Olivia Smith Hamilton Southeastern 12 M

16 Ella Wolf Hamilton Southeastern 12 D

17 Sydney Couch Homestead 11 F

18 Sophia White Homestead 12 D

19 Amelia White Homestead 12 F

20 Zara Powell Lafayette Jefferson 12 D

21 Emma Tkacz Leo 11 D

22 Lauren Adam Noblesville 11 D

23 Ava Bramblett Noblesville 11 M

24 Makenna Maloy Noblesville 12 M

25 Corissa Koontz Warsaw 12 M

ISCA All District 2nd Team

1 Haleigh Wesley Bellmont 11 D

2 Karley O'Leary Bishop Dwenger 11 D

3 Maddy Welker Carroll 12 M

4 Anna Pettit Fishers 11 D

5 Stella VandeWater Canterbury 10 M

6 Keri Townsend Hamilton Heights 12 D

7 Lauren Ellinger Hamilton Southeastern 12 M

8 Morgan Kaiser Homestead 11 M

9 Madison Morris Homestead 12 M

10 Audrey Abel Leo 11 M

11 Marit McLaughlin Noblesville 9 D

12 Lydia Herald Northrop 10 F

13 Isabelle Phillips Pendleton Heights 10 M

14 Chloe Mariotti Yorktown 12 M

15 Nona Reason Noblesville 12 GK