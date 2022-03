2022 IFCA North All-Star Roster Released

Twelve local players have been named to the IFCA North All-Stars Team, who will play the South All-Stars at North Central on July 15. The North offense includes offensive linemen Bryce Charles of East Noble and Damon Baney of Northrop, wide receiver Julius Jones of Warsaw, quarterbacks Carson Clark of Bishop Luers and Laban Davis of Eastside and running back K.J. Tippmann of Bishop Dwenger. The North defense includes defensive ends Markell Keal of Snider and Hunter Bianski of Churubusco, interior linebackers Blake Heyerly of Adams Central and Tucker Steely of Carroll, safety Trey Richards of Garrett and cornerback Alex Currie of Adams Central. Bishop Dwenger's Cayden Stith will serve as a manager, Adams Central's John Hammond will coach defensive backs and Flying Jets head coach Michael Mosser will coach wide receivers.

The full North All-Star roster is listed below.

INDIANA FOOTBALL COACHES ASSOCIATION NORTH ALL STARS 2022

OFFENSE

Position First Last School Class Ht Wt

C Connor Bock Hobart 4A 6'2" 260

C Kyan Risner Rensselaer Central 2A 6'2" 225

OL Theodore Sparks Merrillville 6A 6'4" 250

OL Brennen Benson North Judson-San Pierre 1A 6'3" 300

OL Michael Boone Valparaiso 5A 6'4" 305

OL Rhett Berryman Western 4A 6’2" 255

OL Isaac Rans Eastbrook 2A 6’4" 240

OL Colton Thode LaPorte 5A 6'3" 260

OL Bryce Charles East Noble 4A 6'1" 265

OL Damon Baney Northrop 5A 6'1" 275

TE Clint Walker Northridge 4A 6'3" 220

TE Gavin Smithson-Burciaga Monroe Central 1A 6’2" 230

WR Greg Atkinson Mishawaka Marian 3A 6' 165

WR Giovanni Laurent Michigan City 5A 6'1" 175

WR Plez Lawrence Kokomo 5A 5’10" 180

WR Julius Jones Warsaw 6A 5'11" 175

QB Carson Clark FW Luers 2A 6'1" 180

QB Laban Davis Eastside 2A 6'1" 205

RB Carson Campbell Mississinewa 4A 5’5" 150

RB Joseph Heuer Lowell 4A 5'8" 180

RB K.J. Tippmann FW Dwenger 5A 6'1" 210

RB Hayden Vinyard Valparaiso 5A 5'10" 175

Kicker Colin Seymour Twin Lakes 3A 6' 165

DEFENSE

Position First Last School Class Ht Wt

DT Thomas Urban Harrison (West Lafayette) 5A 6'1" 255

DT Woodrow Elliott II Muncie Central 4A 5’10" 250

DT George Winfield Calumet 3A 6'3" 270

DT Quinten Clark Logansport 4A 6'4" 250

DE Jordan Magee Merrillville 6A 6'1" 230

DE Markell Keal FW Snider 5A 6'2" 230

DE Jackson Carver Culver Academy 4A 6'7" 225

DE Hunter Bianski Churubusco 1A 6' 255

ILB Blake Heyerly Adams Central 1A 6'1" 205

ILB J.T. Downey West Lafayette 3A 6'3" 190

ILB Setafano Sete Mishawaka Marian 3A 6' 225

ILB Tucker Steely Carroll 6A 6' 190

OLB/SS Zaven Koltookian Concord 5A 6'4" 225

OLB/SS Drew Servies Tipton 2A 6’ 185

OLB/SS Russell Compton Winamac 1A 6'1" 195

OLB/SS Benjamin Fronk New Prairie 4A 6'4" 195

FS Trey Richards Garrett 3A 6' 180

FS Steven Stephany Lafayette Jefferson 6A 5'10" 182

CB Ta’Shy Stewart Kokomo 5A 6’ 185

CB Alex Currie Adams Central 1A 5'10" 160

CB Piere Hill Portage 6A 5'10" 155

CB Kanaan Jewett Mishawaka 5A 6'1" 180

Punter Cason Lambert Carroll 1A 6'4" 210

Managers

Emma Brueck, West Lafayette

Dayne Garbacik Culver Academy 3A

Maddie Maynard North Miami 1A

Cayden Stith Bishop Dwenger 5A

Alex Wolfe Lake Station 1A

Coaches

Brad Seiss Merrillville HC

Bret Bajdek Mishawaka Marian OL

Jeremy Bilka Lowell OL

Kyle Buresh Mississinewa OC/QB

John Hammond Adams Central DB

Will Hostrawser LaVille LB

Brett Lambert North Judson RB

Michael Mosser Adams Central WR

Rick Roseman West Lafayette DC/DL

Derek Tuggle Western DB