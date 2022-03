LCA players named to 2021-2022 Hoosier Plains Conference All-Conference basketball teams

Lakeland Christian Academy's Seth Martin has been named to the Hoosier Plains Conference All-Conference Boys Basketball team. Two Lakeland Christian players, Jessi Calizo and Mattie Stonebraker, were both named to the All-Conference Girls Basketball team.

The full all-conference honors are listed below:

Boys’ Basketball

Boys’ Basketball HPC Co-Champions - Elkhart Christian Academy/Argos

Boys’ Basketball All Conference:

· Matt Burns - ECA

· Beck Willems - Bethany Christian

· Seth Martin - LCA

· Tyvon Henry - SBCA

· Michael Richard - Argos

· Henry Lee- Trinity

Boys’ Basketball All Conference Honorable Mention:

· Tyson Chupp - Bethany

· Andrew Stevens - ECA

· Dylan Kindig - Argos

· JJ Morris -Argos

· Kevin Carouthers - SBCA

· Aiden Hibbard - ECA

Boys’ Basketball Academic All-Conference

The Academic All-Conference award is given to Junior and Senior Varsity student athletes with a GPA of 3.5 or higher.

· Michael Richard - Argos

· JJ Morris - Argos

· Aden Mills - Argos

· Jake Stults - Argos

· Teddy Redinger - Argos

· Beck Willems - Bethany Christian

· Matthew Burns - ECA

· Beau Cox - ECA

· Tony Maxwell - ECA

· Andrew Stevens -ECA

· Hunter Rice - LCA

· Nate Reimink - LCA

· Gavin Cullinan - Trinity

· Henry Lee - Trinity

· Peter Loughran - Trinity

· Zach Roeder - Trinity

· Josh Rose - Trinity

· Teddy Skendzel - Trinity

Girls Basketball - HPC Champions: Argos High School (5-0)

1st Team All-Conference

? Zoe Willems (SO) - Bethany Christian

? Lizzy Edmonds (SR) - Argos

? Isabella Stults (JR) - Argos

? Jessi Calizo (SR) - Lakeland Christian

? Mattie Stonebraker (JR) - Lakeland Christian

? Emma Dunlap (JR) - Argos

Honorable Mention All-Conference

? Mariah Stoltzfus (SO) - Bethany Christian

? Camille Annan (SR) - Elkhart Christian

? Teresa Pingel (JR) - Trinity

? Samantha Redinger (SO) - Argos

? Allison Russell (SO) - Elkhart Christian

? Natalie Norris (SR) - Lakeland Christian

Hoosier Plains Academic All-Conference. The Academic All-Conference award is given to Junior

and Senior Varsity student athletes with a GPA of 3.5 or higher.

Girls Basketball

? Isabella Stults - Argos

? Emma Dunlap - Argos

? Carleigh Miller - Argos

? Sophie Bollenbacher - Argos

? Lizzy Edmonds - Argos

? Ivonne Ortiz - Bethany

? Mackenzie Mast - Bethany

? Kolette Kern - Bethany

? Kiersten Todd - Bethany

? Jessa Caffee - Bethany

? Camille Annan - ECA

? Adeline Russell - ECA

? Jessi Calizo - LCA

? Gabrielle Terrell - SB Career

? Mary Curran - Trinity

? Elanor Balsbaugh - Trinity

? Teresa Pingel - Trinity

? Sarah Sanford - Trinity