Fort Wayne-area 2022 HSR Results

Homestead's Addison Knoblauch set the Indiana high school indoor 3,200-meter run record during the large school session of the Hoosier State Relays in Bloomington on Saturday, winning the race in 10:11.92. Addison Wiley of Huntington North also ran under the old record, finishing second with a time of 10:13.40. Wiley would later help the Vikings to a second-place finish in the Distance Medley Relay in 12:23.11.

Morgan Patterson of Northrop won the 60-meter large school hurdles in 8.90, and North Side's Jaliyah Paige was right behind at 8.91.

Niesha Anderson of Snider was second in the shot put with a mark of 43 feet, 3.75 inches.

Carroll's Jaxon Zollinger was third in the pole vault with a clearance of 14 feet.

In the small school session, the Concordia boys won both the 4x800 and the distance medley relay in 8:18.28 and 10:44.31, respectively. The Concordia girls took second in both events in 10:08.70 and 13:18.36. The Churubusco boys won the 4x200 relay in 1:33.17.

Gus Martinez of Bluffton won the boys 60-meter hurdles in 8:56 seconds.

Riley Burroff of Churubusco was third in the high jump with a clearance of 6 feet, 4 inches.

The Concordia boys finished second behind Bishop Chatard in the boys small school standings with 50 points and Churubusco was fifth with 41 points. The Concordia girls were fifth with 32 points.

The full local results are listed below:

Hoosier State Relays Small Schools 2022 - 3/26/2022

Gladstein Fieldhouse

Girls 60 Meter Hurdles

Preliminaries

10. Isabelle Zuk, 12, Churubusco, 10.02

20. Hannah Boersma, 12, Churubusco, 10.45

24. Gabbi Klopfenstein, 11, Woodlan, 10.56

Girls 3200 Meter Run

15. Anya Ramrakhiani, 11, Canterbury, 12:07.50

21. Sarah Krabach, 9, Canterbury, 12:17.31

24. Makenzee Kahn, 11, Norwell, 13:02.49

Girls 4x800 Meter Relay

2. Concordia, 10:08.70 (Emily Clark, 10; Faye Kropf, 11; Sierra Luttik, 9; Lexi Panning, 10)

12. Churubusco, 11:08.61 (Jaylee Longardener, 9; Cara Debolt, 12; Jorja Debolt, 10; Ella Elias, 9)

18. Woodlan, 11:30.71 (Addie Goheen, 11; Mae Emenhiser, 10; Lily Gerig, 9; Riley Zent, 11)

20. Fremont, 11:38.05 (Morgan Gannon, 12; Natalie Gochenour, 11; Makayla Gumbel, 11; Alexis Hayes, 11)

Girls 4x200 Meter Relay

7. Churubusco, 1:52.43 (Brelle Shearer, 12; Isabelle Zuk, 12; Alyssa Eby, 10; Bree Hosted, 9)

16. Canterbury, 1:58.12 (Lena Reelsen, 12; Annabella Brown, 12; Annalyse King, 11; Avery Biggs, 12)

Girls 4x400 Meter Relay

11. Canterbury, 4:28.40 (Lena Reelsen, 12; Olivia Hamilton, 12; Annabella Brown, 12; Avery Biggs, 12)

14. Churubusco, 4:30.40 (Cara Debolt, 12; Madison Hosted, 11; Bree Hosted, 9; Isabella Zuk, 12)

15. Woodlan, 4:30.48 (Savanna Graber, 10; Gabbi Klopfenstein, 11; Taylor Kneubuhler, 10; Brenna Lake, 11)

Girls Distance Medley

2. Concordia, 13:18.36 (Emily Clark, 10; Ellie Walters, 9; Faye Kropf, 11; Lexi Panning, 10)

13. Canterbury, 14:14.34 (Sarah Krabach, 9; Promyse Williams, 9; Maria Tan, 9; Anya Ramrakhiani, 11)

20. Fremont, 14:38.22 (Natalie Gochenour, 11; Addy Parr, 9; Makayla Gumbel, 11; Morgan Gannon, 12)

Girls Pole Vault

5. Kait McAlexander, 11, Woodlan, 9-6.00

10. Brelle Shearer, 12, Churubusco, 9-00

Girls High Jump

9. Eve Domres, 10, Concordia, J5-00

10. Hannah Boersma, 12, Churubusco, 4-10.00

--- Addy Parr, 9, Fremont, NH

Girls Long Jump

23. Isabelle Zuk, 12, Churubusco, 13-11.50

Girls Shot Put

5. Gwen Howard, 9, Whitko, 37-4.75

10. Abby Zelt, 12, Heritage, 34-4.25

12. Maya Gerber, 10, Heritage, 32-10

15. Hannah Boersma, 12, Churubusco, 32-3

Women's Team Rankings

5. Concordia, 32

26. Woodlan, 6

29. Churubusco, 4

29. Whitko, 4

Boys 60 Meter Hurdles

Finals

1. Gus Martinez, 12, Bluffton, 8.56

Preliminaries

8. Nick Nondorf, 12, Churubusco, 9.06

20. Kam Rinker, 11, Churubusco, 9.54

Boys 60 Meter Dash

Finals

4. Sam Handerson, 11, Woodlan, 7.13

Boys 3200 Meter Run

22. Nick Spielman, 10, Concordia, 10:41.39

Boys 4x800 Meter Relay

1. Concordia, 8:18.28 (Dan Adair, 12; Max Adair, 10; Ben Bentz, 10; Gabriel Connelly, 12)

12. Heritage, 8:54.79 (Alex Rodriguez, 12; Jaxon Hoting, 10; Jasper Voirol-Jones, 12; Jakob Dinius, 12)

13. Woodlan, 9:00.23 (Brady Garrison, 10; Nathan Lockridge, 11; Carter Hohenbrink, 11; Tyler Loucks, 12)

Boys 4x200 Meter Relay

1. Churubusco, 1:33.17

2. Fremont, 1:51.17 (Brenden Collins, 11; Braiden Gaskill, 11; Anthony Hart, 11; Damon Teachout, 11)

Boys 4x400 Meter Relay

4. Concordia, 3:32.56 (Dan Adair, 12; Max Adair, 10; Ben Bentz, 10; Gabriel Connelly, 12)

5. Churubusco, 3:35.63 (Riley Burroff, 11; Jackson Fleetwood, 10; Wyatt Nighthawk, 11; Evan Palmer, 10)

21. Heritage, 3:53.63 (Marshall Harris, 9; Jakob Dinius, 12; Alex Rodriguez, 12; Jaxon Hoting, 10)

23. Canterbury, 3:58.39 (Caleb Walda, 10; Luke Ruediger, 12; Collin Campbell, 11; Will Russell, 11)

Boys Distance Medley Relay

1. Concordia, 10:44.31 (Dan Adair, 12; Max Adair, 10; Ben Bentz, 10; Gabriel Connelly, 12)

22. Heritage, 12:15.06 (Hayden Amstein, 9; Marshall Harris, 9; Derrean Schmenk, 11; Ethan Hoffman, 12)

23. Churubusco, 12:24.03 (Blaze Williams, 9; Dylan Strouder, 12; Elijah Smith, 9; TJ Emenhiser, 12)

Boys Pole Vault

4. Cayden Shively, 12, 12-6

--- Isaac Rinker, 11, Churubusco, NH

Boys High Jump

3. Riley Burroff, 11, Churubusco, 6-4

8. Will Russell, 11, Canterbury, 6-0

8. Nick Nondorf, 12, Churubusco, 6-0

--- Winston Frauhiger, 11, Norwell, NH

--- Carter McConnell, 12, Bluffton, NH

Boys Long Jump

7. Sam Handerson, 11, Woodlan, 20-0.5

15. Cal Ostrowski, 12, Churubusco, 18-10.5

Boys Shot Put

7. Hunter Bianski, 12, Churubusco, 49-8.25

Boys Team Rankings

2. Concordia, 50

5. Churubusco, 41

17. Bluffton, 10

24. Woodlan, 7

39. Canterbury, 0.5

Hoosier State Relays Large Schools 2022 - 3/26/2022

Gladstein Fieldhouse

Girls 60 Meter Hurdles

Finals

1. Morgan Patterson, 12, Northrop, 8.90

2. Jaliyah Paige, 10, North Side, 8.91

Preliminaries

9. Leah Handshoe, 12, Leo, 9.48

14. Anna Ream, 9. Homestead, 9.63

20. Marin Hart, 12, Warsaw, 9.79

24. Ryann Parrish, 12, Homestead, 10.11

Girls 3200 Meter Run

1. Addison Knoblauch, 10, Homestead, 10:11.92

2. Addy Wiley, 12, Huntington North, 10:13.40

5. Lauren Walda, 12, South Side, 11:0884

13. Lydia Bennett, 11, DeKalb, 11:26.81

15. Victoria Clibon, 11, Northrop, 11:28.98

22. Catherine Kruger, 12, Homestead, 11:48.13

Girls 4x800 Meter Relay

5. Warsaw, 9:44.47 (Josefina Rastrelli, 10; Elizabeth Vander Bie, 10; Ava Knight, 12; Wini Barnett, 12)

14. Leo, 10:13.27 (Taylor Stine, 12; Renee Beaubien, 12; Maya Norris, 10; Eden Norris, 12)

16. Carroll, 10:19.58 (Haile Schiffeneder, 9; Hadley Snell, 10; Maura Sloffer, 10; Isabella Hilaski, 11)

Girls 4x200 Meter Relay

18. Homestead, 1:49.36 (Jaiden Miller, 10; Elena Knecht, 10; Grace Stedge, 12; Anna Ream, 9)

Girls 4x400 Meter Relay

8. Homestead, 4:09.36 (Ryann Parrish, 12; McKenzie McConahay, 11; Elena Knecht, 10; Grace Stedge, 12)

9. Carroll, 4:10.33 (Dylainey Floyd, 11; Anna Vie, 11; Brooke Hansen, 12; Marybeth Hall, 10)

12. Huntington North, 4:11.72 (Ella Colclesser, 10; Gracie Fields, 10; Addy Wiley, 12; Emma Holzinger, 11)

20. North Side, 4:18.14 (Daniya Grady, 10; Sonaya Brinkley, 9; Kasey Craig, 12; Jaliyah Paige, 10)

23. Warsaw, 4:21.90 (Mikayla Mimnaugh, 11; Ella Laput, 9; Sarah Kratzsch, 10; Ali Barkey, 9)

Girls Distance Medley

2. Huntington North, 12:23.11 (Johanna Bragg, 10; Addy Wiley, 12; Ella Colclesser, 10; Gracie Fields, 10)

4. Carroll, 12:32.09 (Brooke Hansen, 12; Taylor Hansen, 10; Marybeth Hall, 10; Dylainey Floyd, 11)

6. Homestead, 12:34.53 (Alexis Goebel, 9; Natalie Martin, 12; Elise Peckinpaugh, 11; Addison Knoblauch, 10)

12. Warsaw, 13:03.48 (Wini Barnett, 12; Ava Knight, 12; Amanda Lusinde, 12; Josefina Rastrelli, 10)

15. Northrop, 13:10.72 (Sophia Boner, 11; Cassie Dove, 11; Amyah Kimble-Lovett, 10; Victoria Clibon, 11)

16. Leo, 13:12.09 (Renee Beaubien, 12; Leah Handshoe, 12; Isabelle Shenfeld, 10; Eden Norris, 12)

18. South Side, 13:15.40 (Jaclyn Embry, 11; Jennifer Loo, 11; Fiona Gochtovtt-Stine, 11; Lauren Walda, 12)

Girls Pole Vault

7. Josie Niebbia, 12, Warsaw, 10-9

--- Grace Gillie, South Side, NH

Girls High Jump

6. Marin Hart, 12, Warsaw, J5-3.00

Girls Long Jump

4. Morgan Patterson, 12, Northrop, 17-10.5

12. Emma Forker, 12, East Noble, 16-10

18. Kahlen Tucker, 9. Carroll, 16-0.75

Girls Shot Put

2. Niesha Anderson, 12, Snider, 43-3.75

10. Ali Sparks, 12, Carroll, 38-1.75

Girls Team Rankings

7. Huntington North, 24

10. Homestead, 18

14. Northrop, 15

18. Warsaw, 13

21. Carroll, 10

23. North Side, 8

23. Snider, 8

30. South Side, 4

Boys 60 Meter Dash

Preliminaries

17. David Slick, 12, Leo, 7.17

Boys 3200 Meter Run

12. Austin Hall, 12, Columbia City, 9:36.77

22. Preston Sloffer, 12, Carroll, 10:07.29

Boys 4x800 Meter Relay

8. Leo, 8:16.80 (Luke Shappell, 11; Tyler Hartleroad, 12; Jaydon Steidinger, 10; Fernando Flores, 10)

10. Homestead, 8:19.24 (Aiden Waugh, 9; Jude Minich, 12; Grayson Welch, 11; Ethan Baitz, 12)

12. DeKalb, 8:20.39 (Jaren McIntire, 10; Matthias Hefty, 10; Nate Fillenworth, 11; Carter Van Gessel, 12)

14. Warsaw, 8:24.50 (Garret Hall, 11; Luke Nier, 12; Sam Slough, 12; Jeremy Johnson, 12)

15. Bishop Dwenger, 8:26.07 (Evan Smith, 12; Brendan Nix, 11; Robert Klein, 12; Pablo Sutter, 11)

17. Northrop, 8:28.19 (Cole Sikorski, 12; Chyrzor Baltazard, 12; Jacob Lewis, 12; Conyer Wilson, 10)

22. Columbia City, 8:29.61 (Jackson Smith, 12; Gavin Dickmeyer, 10; Jack Mills, 12; Seth Mills, 12)

Boys 4x200 Meter Relay

16. Bishop Dwenger, 1:33.95 (Corbin Till, 12; Gavin Groves, 12; Adam Lee, 12; Theodore Steele, 11)

Boys 4x400 Meter Relay

9. Carroll, 3:30.80 (A.J. Lazoff, 12; Shadrak Oduma, 12; Zander Sauder, 12; Luke Schlatter, 12)

11. Bishop Dwenger, 3:31.27 (Corbin Till, 12; Gavin Groves, 12; Adam Lee, 12; Theodore Steele, 11)

13. Leo, 3:32.45 (Tyler Hartleroad, 12; David Slick, 12; Luke Shappell, 11; Aiden Delatorre, 12)

17. North Side, 3:35.59 (Jaylen Springer, 11; John Mekki, 12; Michael Dye, 11; Tamar Tate, 11)

18. Warsaw, 3:35.81 (Andrew Frush, 12; Colton Martin, 11; Nathan Dailey, 11; Jeremy Johnson, 12)

Distance Medley Relay

15. Huntington North, 10:58.80 (Gavin Byerley, 12; Brayden Voght, 11; Caleb Reust, 10; Harrison Niswander, 12)

17. Columbia City, 11:05.52 (Seth Mills, 12; Jackson Smith, 12; Jack Mills, 12; Austin Hall, 12)

20. Bishop Dwenger, 11:13.09 (Brendan Nix, 11; Noah Thurber, 11; Pablo Sutter, 11; Evan Smith, 12)

22. Homestead, 11:18.36 (Aiden Waugh, 9; Carson Heckman, 11; Jude Minich, 12; Ethan Baitz, 12)

24. Leo, 11:56.99 (Austin Parmerlee, 10; Gabe Steenman, 11; Fernando Flores, 10; Jaydon Steidinger, 10)

Boys Pole Vault

3. Jaxon Zollinger, 12, Carroll, J14-0

5. Semih Kose, 11, Leo, J14-0

6. Eli Griffin, 10, Homestead, J13-6

---Isiah Litherland, 12, Columbia City, NH

Boys High Jump

8. Matthew Morgan, 11, Northrop, J6-1

---Chander Jones, 11, Carroll, NH

Boys Shot Put

15. Noah Chew, 12, Warsaw, 48-2.75

19. Damon Baney, Northrop, 45-5.25

Boys Standings

23. Carroll, 6

23. Leo, 6

37. Homestead, 3

47. Northrop, 0.333