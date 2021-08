Music Calendar

ACOUSTIC

TUESDAYá– Hubie Ashcraftá– 7áp.m.; Black Canyon, 1509 W. Dupont Road; no cover; 203-5900.

WEDNESDAYá– Hubie Ashcraftá– 6áp.m.; Mitchell's Sports Bar & Grill, 6179 W. Jefferson Blvd., 387-5063.

Blues

FRIDAYá– Mississippi Heatá– 8:30áp.m.; Terrace Garden, Foellinger-Freimann Botanical Conservatory, 1100 S. Calhoun St.; $6 ages 13 and older, free ages 12 and younger; 427-6440 or BotanicalConservatory.org; bring seating.

MONDAYá– G-Money and guestsá– 7áp.m.; Club Room at The Clyde, 1806 Bluffton Road; 407-8530.

CHRISTIAN

SATURDAYá– The Booth Brothers, the Guardiansá– 6áp.m.; Winona Heritage Room, 901 Park Ave., Winona Lake; $25 in advance, $30 at the door; iTickets.com or 800-965-9324

SATURDAYá– David Phelpsá– 6áp.m.; Gospel Barn, 429 E. Dustman Road, Bluffton; $25; 651-269-2120 or www.thegospelbarnofbluffton.com.

SATURDAYá– Citizens of Gloryá– 6:30áp.m.; Hamilton Life Center, 4001 Terry Lake Road, Hamilton; $8; 260-415-7990.

SATURDAYá– Jensen Snyderá– 7áp.m.; DeKalb Outdoor Theater, 301 South Center St., Auburn; free, donations accepted; bring blanket or chair.

Jazz

FRIDAYá– James Baker Duoá– 6:30áp.m.; Ruth's Chris Steak House, 224 W. Wayne St.; 444-5898.

SATURDAYá– James Baker Trioá– 6:30áp.m.; Ruth's Chris Steak House, 224 W. Wayne St.; 444-5898.

WEDNESDAYá– Marbiná– 7áp.m.; Club Room at The Clyde, 1806 Bluffton Road; 407-8530.

OPERA

WEDNESDAYá– “Lite Beer, Lite Opera,” Opera on Tapá– 7áp.m.; Hop River Brewing Co., 1515 N. Harrison St.; donations accepted.

Variety

FRIDAYá– Joe Justiceá– 5áp.m.; Glendarin Hills Golf Club, 3333 Glendarin Way, Angola; 260-655-5073.

FRIDAYá– Plum Dingoá– 6áp.m.; The Landing, West Columbia Street; free.

FRIDAYá– Todd Harrold Bandá– 6:30áp.m.; Friday Nites Live, Jefferson Pointe fountain, 4130 W. Jefferson Blvd.; free.

FRIDAYá– Eric Sunderbergá– 6:30áp.m.; The Venice, 2242 Goshen Road; 482-1618.

FRIDAYá– Chris Worth & Co.á– 7áp.m.; Mitchell's Sports Bar & Grill, 6179 W. Jefferson Blvd., 387-5063.

FRIDAYá– Rylie Lynn Musicá– 7áp.m.; Music on the Plaza, Parlor City Plaza, 118 W. Market St., Bluffton; free.

FRIDAYá– George Thorogood and the Destroyersá– 7:30áp.m.; Foellinger Theatre, 3411 Sherman Blvd.; Ticketmaster.com or 427-6000.

FRIDAYá– Little Big Bandá– 7:30áp.m.; DeKalb Outdoor Theater, 301 South Center St., Auburn; free, donations accepted; bring blanket or chair.

FRIDAYá– Ty Causeyá– 8áp.m.; Club Room at The Clyde, 1806 Bluffton Road; 407-8530.

SATURDAYá– Morning After, the Harp Condition, APQ, Accidental Blues Bandá– 6áp.m.; Rock the Plaza, Allen County Public Library plaza, 900 Library Plaza; free.

SATURDAYá– Todd Harrold Bandá– 6áp.m.; KOA Campgrounds, 1625 Lancaster St., Bluffton.

SATURDAYá– Lydia Tremaine and Jordan Bridgesá– 6áp.m.; Porch Off Calhoun, next to 816 S. Calhoun St.; free.

SATURDAYá– Gladys Knightá– 7áp.m.; Sweetwater Performance Pavilion, 5501 U.S. 30 W.; tickets start at $42.50; SweetwaterPavilion.com.

SATURDAYá– Casual Fridayá– 8áp.m.; Club Room at The Clyde, 1806 Bluffton Road; 407-8530.

SATURDAYá– Chris Worth & Co.á– 9áp.m.; Flashback Live, 4201 N. Wells St.; $5 cover; 422-5292.

SUNDAYá– Chris and Paulá– 6áp.m.; Piere's Entertainment Center, 5629 St. Joe Road

TUESDAYá– Adam Stracká– 6áp.m.; Club Room at The Clyde, 1806 Bluffton Road; 407-8530.

WEDNESDAYá– KelsiCote Amigo@sá– 6áp.m.; Summer Nights at the Embassy, Embassy Theatre, 125 W. Jefferson Blvd.; $5; 424-5665 or Ticketmaster.com.

WEDNESDAYá– Chris Worthá– 7áp.m.; Four D's, 1706 W. Till Road; no cover; 490-6488.

WEDNESDAYá– The Greysá– 7áp.m.; 469 Sports and Spirits, 1322 Minnich Road, New Haven; no cover; 749-7207.

WEDNESDAYá– Teslaá– 7:30áp.m.; Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $29; 260-563-1102 or www.honeywellarts.org.

THURSDAYá– Jon Durnell Bandá– 11:30áa.m.; Lunch on the Square, Freimann Square, corner of Main and Clinton streets; free.

THURSDAYá– Derek Jonesá– 7áp.m.; Decatur Summer Concert Series, Madison Street Plaza, corner of 2nd and Madison streets, Decatur; free.

THURSDAYá– We Are Checkmarká– 6áp.m.; Southside Urban League Vibes, Fort Wayne Urban League, 2135 S. Hanna St.; free.

THURSDAYá– Big Caddy Daddyá– 6áp.m.; Classic Car Concert Series, ACD Museum Plaza, 1600 S. Wayne St., Auburn; free.

THURSDAYá– Todd Harrold and Eric Clancyá– 6áp.m.; Sylvan Cellars, 2725 E. Northport Road, Rome City; 260-760-1421.

THURSDAYá– TUSKá– Fleetwood Mac tributeá– 7:30áp.m.; Ford Theater, Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $29; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

THURSDAYá– P.O.D.á– 8áp.m.; Piere's Entertainment Center, 5629 St. Joe Road; tickets start at $32.50; Etix.com.

Just announced

“Friends! The Musical Parody”: 7áp.m. Oct. 2; Embassy Theatre, 125 W. Jefferson Blvd.; tickets start at $27; 424-5665 or Ticketmaster.com. Tickets on sale at 10áa.m. today.

CANCELED

DSL Dire Straits Legacy: Had been scheduled for Aug.á29 at Foellinger Theatre. Ticket purchases through Ticketmaster.com will be refunded automatically. Call 427-6000 for refunds on tickets purchased through the Fort Wayne Parks and Recreation office.

POSTPONED

Tanya Tucker: Had been scheduled for Sept. 3 at Trine University's T. Furth Center for Performing Arts in Angola. The concert will be rescheduled and tickets will be honored on the new date. Refunds are available by emailing trinetickets@trine.edu.

LOOKING AHEAD

Samantha Fish: Aug. 27; Sweetwater Performance Pavilion, 5501 U.S. 30 W.; tickets start at $22.50; SweetwaterPavilion.com.

Nightrain: 8áp.m. Aug. 27; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; $15 advance, $20 day of show; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Tuská– Fleetwood Mac Tribute: 8áp.m. Aug. 28; Ryan Concert Hall, T. Furth Center for Performing Arts, 1 University Ave., Angola; tickets start at $20; trine.edu/furth.

An Evening With the Fab Four: 7áp.m. Aug. 29. Sweetwater Performance Pavilion, 5501 U.S. 30 W.; tickets start at $22.50; SweetwaterPavilion.com.

Julie Hadaway: 6áp.m. Sept.á1; Summer Nights at the Embassy, Embassy Theatre, 125 W. Jefferson Blvd.; $5; 424-5665 or Ticketmaster.com.

Kenny Wayne Shepherd Band: 7áp.m. Sept. 1; Sweetwater Performance Pavilion, 5501 U.S. 30 W.; tickets start at $29; SweetwaterPavilion.com.

Kool & the Gang: 7áp.m. Sept. 3; Sweetwater Performance Pavilion, 5501 U.S. 30 W.; tickets start at $42.50; SweetwaterPavilion.com.

Tanya Tucker: 8áp.m. Sept. 3; Ryan Concert Hall, T. Furth Center for Performing Arts, 1 University Ave., Angola; tickets start at $45; trine.edu/furth.

Chris Lane: 7:30áp.m. Sept. 4; Van Wert County Fair, 1055 S. Washington St., Van Wert, Ohio; tickets start at $29; 419-238-6722 or VanWertLive.com.

Soul Asylum: 7áp.m. Sept. 5; Piere's Entertainment Center, 5629 St. Joe Road; tickets start at $25; Etix.com

Incubus: 8áp.m. Sept. 6; Foellinger Theatre, 3411 Sherman Blvd.; Ticketmaster.com or 427-6000.

The Dean's List Jazz Group: 6áp.m. Sept. 8; Summer Nights at the Embassy, Embassy Theatre, 125 W. Jefferson Blvd.; $5; 424-5665 or Ticketmaster.com.

K.Flay: 8áp.m. Sept. 10; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; $20 advance, $23 day of show; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Building 429: 8áp.m. Sept. 10; Ryan Concert Hall, T. Furth Center for Performing Arts, 1 University Ave., Angola; tickets start at $15; trine.edu/furth.

Toad the Wet Sprocket: 7áp.m. Sept. 12; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $42; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Pixies: 7:30áp.m. Sept. 14; Foellinger Theatre, 3411 Sherman Blvd.; Ticketmaster.com or 427-6000.

Hairball: 8áp.m. Sept. 17; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; $20 advance, $25 day of show; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Pure Prairie League: 7áp.m. Sept. 18; Sweetwater Performance Pavilion, 5501 U.S. 30 W.; tickets start at $22.50; SweetwaterPavilion.com.

Tower of Power: 7áp.m. Sept. 19; Sweetwater Performance Pavilion, 5501 U.S. 30 W.; tickets start at $25; SweetwaterPavilion.com.

Bruce Hornsby & The Noisemakers: 8áp.m. Sept. 19; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $39; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Candlebox: 8áp.m. Sept. 22; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; $25 advance, $30 day of show; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Lauren Daigle: 7:30áp.m. Sept. 24; Memorial Coliseum, 4000 Parnell Ave.; tickets start at $29.50; 482-9502 or Ticketmaster.com.

Pink Droyd: 7áp.m. Sept. 25; Sweetwater Performance Pavilion, 5501 U.S. 30 W.; tickets start at $15; SweetwaterPavilion.com.

Newsong: 8áp.m. Sept. 25; Ryan Concert Hall, T. Furth Center for Performing Arts, 1 University Ave., Angola; tickets start at $15; trine.edu/furth.

Buckets N Boards, comedy: 3áp.m. Sept. 26; Niswonger Performing Arts Center, 10700 OH-118, Van Wert, Ohio; tickets start at $15; 419-238-6722 or NPACVW.org.

Blue October: 8áp.m. Sept. 26; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; $33 advance, $37.50 day of show; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Lee Brice: 7:30áp.m. Oct. 1; Ford Theater, Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $49; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

The Mersey Beatles: 7áp.m. Oct. 5; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $25; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Michael Palascak, comedy: 7:30áp.m. Oct. 7; Eagles Theatre, 106 W. Market St., Wabash; $20; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

Boney James: 8áp.m. Oct. 7; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $39; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

For King & Country: 7:30áp.m. Oct. 8; Memorial Coliseum, 4000 Parnell Ave.; tickets start at $20; 482-9502 or Ticketmaster.com.

Man In Black, Johnny Cash tribute: 7:30áp.m. Oct. 9; Niswonger Performing Arts Center, 10700 OH-118, Van Wert, Ohio; tickets start at $34; 419-238-6722 or VanWertLive.com.

Mersey Beatles: 8áp.m. Oct. 9; T. Furth Center for Performing Arts, 1 University Ave., Angola; tickets start at $25; trine.edu/furth.

Jake Shimabukuro: 8áp.m. Oct. 9; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $20; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

The Mersey Beatles: 8áp.m. Oct. 9; Ryan Concert Hall, T. Furth Center for Performing Arts, 1 University Ave., Angola; tickets start at $25; trine.edu/furth.

Stomp: 7:30áp.m. Oct. 12; Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $35; 260-563-1102 or www.honeywellarts.org.

John Crist, comedy: 7áp.m. Oct. 14; Embassy Theatre, 125 W. Jefferson Blvd.; tickets start at $26.75; 424-5665 or Ticketmaster.com.

Joe Satriani: 7:30áp.m. Oct. 15; Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $35; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

Buddy Guy with Ally Venable: 7:30áp.m. Oct. 16; Ford Theater, Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $45; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

Jimmie Vaughan: 8áp.m. Oct. 20; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $20; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Etta May, comedy: 7:30áp.m. Oct. 21; Eagles Theatre, 106 W. Market St., Wabash; tickets start at $19; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

Kip Moore: 8áp.m. Oct. 21; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; $30 advance, $40 day of show; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Jo Koy, comedy: 7:30áp.m. Oct. 24; Embassy Theatre, 125 W. Jefferson Blvd.; tickets start at $35; 800-745-3000 or Ticketmaster.com.

Joe Bonamassa: 8áp.m. Oct. 27; Embassy Theatre, 125 W. Jefferson Blvd.; tickets start at $69; 424-5665 or Ticketmaster.com.

Leonid & Friends: 8áp.m. Oct. 27; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets starting at $25; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Zach Williams: 7:30áp.m. Oct. 29; Memorial Coliseum, 4000 Parnell Ave.; tickets start at $28; 482-9502 or Ticketmaster.com.

Gin Blossoms: 7áp.m. Oct. 31; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; $25 advance, $29.50 day of show; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Ginger Billy, comedy: 8áp.m. Nov. 3; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $20; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

RAINá– Beatles tribute: 7:30áp.m. Nov. 4; Ford Theater, Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $38; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

Chevelle: 8áp.m. Nov. 5; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; $35 advance, $39.50 day of show; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Matt Lowry: 7:30áp.m. Nov. 6; Ford Theater, Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $19; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

Jeff Allen, comedy: 7:30áp.m. Nov. 6; Niswonger Performing Arts Center, 10700 OH-118, Van Wert, Ohio; tickets start at $27; 419-238-6722 or VanWertLive.com.

Los Lobos: 8áp.m. Nov. 6; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $39; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Gojira: 7áp.m. Nov. 7; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; $35 advance, $39.50 day of show; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Jinjer with Suicide Silence: 7:15áp.m. Nov. 10; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; $27.50 advance, $32.50 day of show; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

MercyMe: 7áp.m. Nov. 12; Memorial Coliseum, 4000 Parnell Ave.; 482-9502 or ticketmaster.com.

John Hiatt and the Jerry Douglas Band: 7áp.m. Nov. 13; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $30; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

“The Elf on the Shelf: A Christmas Musical”: 6áp.m. Nov. 17; Embassy Theatre, 125 W. Jefferson Blvd.; tickets start at $29.95; 424-5665 or Ticketmaster.com.

“A Genesis Extravaganza,” The Musical Box: 8áp.m. Nov. 17; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $39; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Geoff Tate: 7:30áp.m. Nov. 18; Eagles Theatre, 106 W. Market St., Wabash; tickets start at $25; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

Sebastian Bach: 8:15áp.m. Nov. 18; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; $25 advance, $30 day of show; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Brian Culbertson: 8áp.m. Nov. 19; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $39.50; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Three Dog Night: 7:30áp.m. Nov. 27; Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $39; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

BÚla Fleck's My Bluegrass Heart: 7áp.m. Nov. 28; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $49.50; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Theory of a Deadman: 8áp.m. Nov. 30; The Eclectic Room, 310 Wendell Jacob Ave., Angola; $30 advance, $35 day of show; TicketWeb.com.

The Lettermen: 8áp.m. Dec. 3; Ryan Concert Hall, T. Furth Center for Performing Arts, 1 University Ave., Angola; tickets start at $25; trine.edu/furth.

Wizards of Rock: Dec. 5; Niswonger Performing Arts Center, 10700 OH-118, Van Wert, Ohio; 419-238-6722 or VanWertLive.com.

Big Bad Voodoo Daddy: 7áp.m. Dec. 5; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $39.50; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Celtic Angels Christmas: 7:30áp.m. Dec. 7; Ford Theater, Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $25; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

“A Motown Christmas”: 8áp.m. Dec. 7; Embassy Theatre, 125 W. Jefferson Blvd.; tickets start at $36; 424-5665 or Ticketmaster.com.

Thunderstruck: 8áp.m. Dec. 11; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; $15 advance, $18 day of show; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

“A Nashville Family Christmas”: 7áp.m. Dec. 12; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $25; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Straight No Chaser: 7:30áp.m. Dec. 16; Embassy Theatre, 125 W. Jefferson Blvd.; tickets start at $36.50; 424-5665 or Ticketmaster.com.

Ernie Haase + Signature Sound: 7:30áp.m. Dec. 17; Ford Theater, Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $25; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

The Texas Tenors: 7áp.m. Dec. 18; Niswonger Performing Arts Center, 10700 OH-118, Van Wert, Ohio; $35; 419-238-6722 or NPACVW.org.

Brian Regan, comedy: 7:30áp.m. Jan. 20; Ford Theater, Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $35; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

Trace Adkins: 7:30áp.m. Jan. 28; Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $49; 260-563-1102 or www.honeywellarts.org.

The Oak Ridge Boys: 3áp.m. Feb. 13; Ford Theater, Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $35; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

JoJo Siwa: 7áp.m. Feb. 15; Memorial Coliseum, 4000 Parnell Ave.; tickets start at $39.50; 482-9502 or Ticketmaster.com.

Gregory Porter: 7:30áp.m. Feb. 16; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $43.75; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Dennis DeYoung: 8áp.m. Feb. 19; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $39; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

Orleans: 8áp.m. March 12; Ryan Concert Hall, T. Furth Center for Performing Arts, 1 University Ave., Angola; tickets start at $25; trine.edu/furth.

Eric Johnson: 7áp.m. March 13; Clyde Theatre, 1808 Bluffton Road; tickets start at $25; Clyde box office, 800-514-3849 and ClydeTheatre.com.

ARRIVAL from Sweden: The Music of ABBA: 7:30áp.m. March 17; Ford Theater, Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $29; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

“Disney Princess: The Concert”: 2áp.m. March 27; Embassy Theatre, 125 W. Jefferson Blvd.; tickets start at $36.50; 424-5665 or Ticketmaster.com.

“Menopause the Musical”: 7:30áp.m. April 2; Ford Theater, Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $25; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

MJ Live: 7:30áp.m. April 23; Honeywell Center, 275 W. Market St., Wabash; tickets start at $29; 260-563-1102 or HoneywellArts.org.

Tom Segura, comedy: 7áp.m. May 20; Embassy Theatre, 125 W. Jefferson Blvd.; $36; 424-5665 or Ticketmaster.com.

Air Supply: 8áp.m. June 11; Foellinger Theatre, 3411 Sherman Blvd.; tickets start at $39.50; 427-6000 or Ticketmaster.com.