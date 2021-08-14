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    Saturday, August 14, 2021 1:00 am

    MARRIAGE LICENSES

    Jacqueline Birchfield and Derek Curry III

    Emily Paige Wardropper and Brian Thomas Grabowski

    Margaret Marie Faby Anic and Christopher Lawrence Busack

    Brittany Dawn Coop and Ray Edward Gifford

    Alexie Rose Newman and Ethan Daniel Follett

    Carlos Yair Magana Reyes and Maria Luisa Arroyo

    Joshua Adam Booker and Taylor Lyn Summers

    Danielle Koch and Derick Ormiston

    Irie Nicole Stuerzenberger and Phillip Michael Dawalt

    Sarah Mae Poff and Matthew William Trotter

    Hector Casas Jr. and Natasha C. Jackson

    Alexander Bond and Alexandra Seabeck

    Jeffrey Lynn Priest Jr. and Nikki Lynn Brindle

    Kimberley McGowin and Gregory Borland

    Amber Santana Sproat and Aaron Lee Jones

    Jessica Danielle Tellez and Rick Landon Johnson

    Christena Hoopingarner and Andrew A. Moog

    Tremaine Leon Rencher and Quimesha Shampri Bratton

    Andrew Nesler and Keith Davis

    Annie Pittis and Christopher John Heath

    Kyle Dominic Henry and Kelsey Ann Martin

    Jensen Tulley and Kenneth Leazier III

    Kristopher L. Herbst and Sherry A. Gamble

    Alexander Miguel Garcia and Melissa Marie Alter

    Emily Smith and Michael Cordi

    Meghan Willibey and Jeremiah Stewart

    Haley R. Thompson and Quincey C. Shugart

    Blake Elliott Lewis and Kyla Brianne Spell

    David Carl Stewart and Kristin Rachelle Davis

    Candace Book and Troy Bolen

    Christian G. Schwartz and Lois Elizabeth Graber

    Rondyson Sam Rohamad Georges and Tania Gabriela Calderon

    Paige Bratzler and Elliott Ford

    Jason J. Eicher and Lavina L. Schmucker

    Ethan Blaine Thomas and Montana Emily Bentz

    Dustin Shawn Knowle Sr. and Shawnda Justine Sue Mayo

    Tiffany Clark and William Hunter Fowler

    Scott James Sampson and Autumn Emerick

    Jilian Irene Christlieb and Lucas Jackson Lee Miller

    Dylan Gunnar Antolik and Elizabeth Rose Matisko

    Austin Lee Potts and Kaylee Anastacia Nuttle

    Lae Gon Eim and Aye Win

    Solomon Rilee Long and Audra Paige Marken

    Julie Ann Harrison and Eddie Ray Harrison Jr.

    David Adell Flagg Sr. and Sara Lynn Miller

    Stephanie Smith and Andrew Farnsworth

    Timmy R. Johnson and Jeria L. Junior

    Michael E. Smith and Natalie Welch

    Julia Niederholtmeyer and Juan Gonzalez Rangel

    Bailey Robert McDaniel and Elizabeth Alli Sorg

    Allyson Ann Corbat and Daniel Lee Kleber

    Andrew Brian Mitchell and Laurel Ann Alberson

    Jose C. Griffith and Carmen L. Quiroga

    Daniel T. Widmann and Lauren D. Ross

    Ester Renee Shiley and Darrell Ray Cox

    Velvet White and Kendrick Alexander

    Khari Lavan Howell and Martha Ann Armstrong

    Gerber Antonio Solares and Sirmi Arely Estrada

    Landon Scott Grogg and Molly Elaine Drew

    Kenzie Collins and Milan Baldwin

    Rebecca Hon and Meg Suzanne Hershberger

    Timothy Alan Lemish and Lisa Marie Cook

    Amanda Marie Gilbert and Stefany Nancy Hathaway

    Kenneth Jacob Janini and Keilah Rodriguez

    Shelby Renee Cooper and Nathaniel James Kipfer

    Liliana Del Carmen Mejia and Carlos Alfredo Zaparoli

    Ashley Kaye Patterson and Ty Douglas Keller

    Nadera Abdel-Khaleq and Ryan Zimmerman

    Gabriel Andres Guzman and April Marie Abels

    Nathan Michael Ray Smith and Haley Lichelle Williamson

    Cassandra Inez Navarro and Stacey Lynn Newell

    Kirstin Lynn Moore and William Morgan Ramsey

    Autumn Lien Thammavongsa and Lucas Tyler Ward

    Michael Bailey and Tiffany Walker

    Harrison Ronald Elkins and Kristina Michele Boccabella

    Alexa Page Marasovich and Samuel William Henry

    Troy Thomas Fry and Chelsea K. Minnich

    Ashley Wallace and Ryan Michael Moore

    John M. Kozloski and Bernadette Carrigan

    Tatiane A. F. Menzie and Jared S. Feichter

    Michael Jesse Velez and Paula A. Dilley

    Jacquelin Ruiz and Edin Rolando Pena Ramirez

    Charlotte Kay Steckler and Matthew D. Bischoff

    Kathryn Elizabeth Baar and Andrew Glen Franke

    Jonathan Amilcar Martinez Castillo and Keiry Yasmin Granados

    Crystal Samantha Laster and Raphael Kwaning

    Scott J. Vanover and Amanda R. Peters

    Freddie E. Webb and Salve G. Ortiz De Mendez

    Austin Williams and Jillian Dixie

    Zaw Lay Khin and Phyo Thandar Soe

    Casey Matthew Gustin and Taylor Rose Philbee

    Rachael Anderson and Kyle Rothgeb

    Aaron Edwin Biehl and Emily Anne Bondus

    Dylan Stephen Cavill Harris and Cayley Elizabeth Moore

    Anne Marie Labenberg and David Franklin Murphy

    Randy Wayne Zerler and Wendy Jo Charters

    Samantha Wilson and Victoria Bolden

    James Andrew Thompson and Rachel Elizabeth Mohr

    Britni Ann Plummer and Kevan Cuyler Mensch

    Brandon Lee Payton and Sabrina M. McCall

    Jack Givens and Jensen Brumbaugh

    Lori Kethcart and Eric Vonderheide

    Julie Ann Reick and Scott Lee Bure

    Julie Ann Jordan and Trent Jordan

    Brekke E. Scott and Justin L. Cramar

    Nichole Maire Kelly and Daric David Fleming

    Maria Camila Avila and Sandy Nathalia Villamizar

    Gabrielle Elizabeth Kiefer and Kory Allen Sark

    Richard J. Roussey and Kristi J. Hughes

    Marriage license filings are provided by the Allen County clerk's office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.

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