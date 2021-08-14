Saturday, August 14, 2021 1:00 am
MARRIAGE LICENSES
Jacqueline Birchfield and Derek Curry III
Emily Paige Wardropper and Brian Thomas Grabowski
Margaret Marie Faby Anic and Christopher Lawrence Busack
Brittany Dawn Coop and Ray Edward Gifford
Alexie Rose Newman and Ethan Daniel Follett
Carlos Yair Magana Reyes and Maria Luisa Arroyo
Joshua Adam Booker and Taylor Lyn Summers
Danielle Koch and Derick Ormiston
Irie Nicole Stuerzenberger and Phillip Michael Dawalt
Sarah Mae Poff and Matthew William Trotter
Hector Casas Jr. and Natasha C. Jackson
Alexander Bond and Alexandra Seabeck
Jeffrey Lynn Priest Jr. and Nikki Lynn Brindle
Kimberley McGowin and Gregory Borland
Amber Santana Sproat and Aaron Lee Jones
Jessica Danielle Tellez and Rick Landon Johnson
Christena Hoopingarner and Andrew A. Moog
Tremaine Leon Rencher and Quimesha Shampri Bratton
Andrew Nesler and Keith Davis
Annie Pittis and Christopher John Heath
Kyle Dominic Henry and Kelsey Ann Martin
Jensen Tulley and Kenneth Leazier III
Kristopher L. Herbst and Sherry A. Gamble
Alexander Miguel Garcia and Melissa Marie Alter
Emily Smith and Michael Cordi
Meghan Willibey and Jeremiah Stewart
Haley R. Thompson and Quincey C. Shugart
Blake Elliott Lewis and Kyla Brianne Spell
David Carl Stewart and Kristin Rachelle Davis
Candace Book and Troy Bolen
Christian G. Schwartz and Lois Elizabeth Graber
Rondyson Sam Rohamad Georges and Tania Gabriela Calderon
Paige Bratzler and Elliott Ford
Jason J. Eicher and Lavina L. Schmucker
Ethan Blaine Thomas and Montana Emily Bentz
Dustin Shawn Knowle Sr. and Shawnda Justine Sue Mayo
Tiffany Clark and William Hunter Fowler
Scott James Sampson and Autumn Emerick
Jilian Irene Christlieb and Lucas Jackson Lee Miller
Dylan Gunnar Antolik and Elizabeth Rose Matisko
Austin Lee Potts and Kaylee Anastacia Nuttle
Lae Gon Eim and Aye Win
Solomon Rilee Long and Audra Paige Marken
Julie Ann Harrison and Eddie Ray Harrison Jr.
David Adell Flagg Sr. and Sara Lynn Miller
Stephanie Smith and Andrew Farnsworth
Timmy R. Johnson and Jeria L. Junior
Michael E. Smith and Natalie Welch
Julia Niederholtmeyer and Juan Gonzalez Rangel
Bailey Robert McDaniel and Elizabeth Alli Sorg
Allyson Ann Corbat and Daniel Lee Kleber
Andrew Brian Mitchell and Laurel Ann Alberson
Jose C. Griffith and Carmen L. Quiroga
Daniel T. Widmann and Lauren D. Ross
Ester Renee Shiley and Darrell Ray Cox
Velvet White and Kendrick Alexander
Khari Lavan Howell and Martha Ann Armstrong
Gerber Antonio Solares and Sirmi Arely Estrada
Landon Scott Grogg and Molly Elaine Drew
Kenzie Collins and Milan Baldwin
Rebecca Hon and Meg Suzanne Hershberger
Timothy Alan Lemish and Lisa Marie Cook
Amanda Marie Gilbert and Stefany Nancy Hathaway
Kenneth Jacob Janini and Keilah Rodriguez
Shelby Renee Cooper and Nathaniel James Kipfer
Liliana Del Carmen Mejia and Carlos Alfredo Zaparoli
Ashley Kaye Patterson and Ty Douglas Keller
Nadera Abdel-Khaleq and Ryan Zimmerman
Gabriel Andres Guzman and April Marie Abels
Nathan Michael Ray Smith and Haley Lichelle Williamson
Cassandra Inez Navarro and Stacey Lynn Newell
Kirstin Lynn Moore and William Morgan Ramsey
Autumn Lien Thammavongsa and Lucas Tyler Ward
Michael Bailey and Tiffany Walker
Harrison Ronald Elkins and Kristina Michele Boccabella
Alexa Page Marasovich and Samuel William Henry
Troy Thomas Fry and Chelsea K. Minnich
Ashley Wallace and Ryan Michael Moore
John M. Kozloski and Bernadette Carrigan
Tatiane A. F. Menzie and Jared S. Feichter
Michael Jesse Velez and Paula A. Dilley
Jacquelin Ruiz and Edin Rolando Pena Ramirez
Charlotte Kay Steckler and Matthew D. Bischoff
Kathryn Elizabeth Baar and Andrew Glen Franke
Jonathan Amilcar Martinez Castillo and Keiry Yasmin Granados
Crystal Samantha Laster and Raphael Kwaning
Scott J. Vanover and Amanda R. Peters
Freddie E. Webb and Salve G. Ortiz De Mendez
Austin Williams and Jillian Dixie
Zaw Lay Khin and Phyo Thandar Soe
Casey Matthew Gustin and Taylor Rose Philbee
Rachael Anderson and Kyle Rothgeb
Aaron Edwin Biehl and Emily Anne Bondus
Dylan Stephen Cavill Harris and Cayley Elizabeth Moore
Anne Marie Labenberg and David Franklin Murphy
Randy Wayne Zerler and Wendy Jo Charters
Samantha Wilson and Victoria Bolden
James Andrew Thompson and Rachel Elizabeth Mohr
Britni Ann Plummer and Kevan Cuyler Mensch
Brandon Lee Payton and Sabrina M. McCall
Jack Givens and Jensen Brumbaugh
Lori Kethcart and Eric Vonderheide
Julie Ann Reick and Scott Lee Bure
Julie Ann Jordan and Trent Jordan
Brekke E. Scott and Justin L. Cramar
Nichole Maire Kelly and Daric David Fleming
Maria Camila Avila and Sandy Nathalia Villamizar
Gabrielle Elizabeth Kiefer and Kory Allen Sark
Richard J. Roussey and Kristi J. Hughes
Marriage license filings are provided by the Allen County clerk's office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.
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