Saturday, September 04, 2021 1:00 am
MARRIAGE LICENSES
Ryan Neil Gross and Allison Marie Kanning
Jarrad Allan Koch and Britiny Leanne Wittkamper
Lawrence Robert Figgs and Amanda Lynn Rorick
Kaitlain Ann Morgan and Kyle Steven Bowen
Kayla Sharee' Burget and Austin Joseph Ealey
Amber Garvey and Maurice Lopez
Jacob Michael Hansel and Savanna Nicole Burnett
Kari Elizabeth Carrillo and Johnathan Erich Donges
Andrew Nehrenz and Brooke Schaefer
Lisa Renee Tassler and Frank Leroy Hollen III
Daniel Jacob Colson and Megan Elizabeth Weber
Brittany Wallace and Travis Schaadt
Caroline Ridgway Hall and Reid McKinney Braun
Dillin Matthew Vazquez and Natalie Raye Wan Kuhn
Tiana Gabrielle Maclin and Mathew Scott Strong
Cameron Jamar Leach and Stephanie Marie Samples
Xiaohuan Wu and Jacob Andrew Psimos
Gerritt Schuitema and Maureen Davis
Brett Andersson and Emily Grindley
Cooper Wilson Jones and Jacelyn Hope Arbogast
Emily Clark and Timothy Tew
Natalie Elaine Trout and Joshua David Lilly
Angela Tenwalde and Zachary Freeman
Erin Bailes and Steven Asher
Jason A. Chandler and Hilary Anne Eash
Brittney Nicole Billingsley and Andrew Antonio Vasquez
Jonathan Charles Griffith and Stephanie Rose Patterson
Jessica Hammond and Alexander Fabian
Juan Alexander Villagran Gonzalez and Melida Tatiana Del Cid
Chad Kennerk and Kearstyn Keller
Justin Graber and Denise Lengacher
Catrina May and Fransua Fakherddin
James G. Green and Carol Ann Holland Foreman
Kiersten Miller and Jessy Groover
Bradley Stephen Owens and Kim Ellen Nuttle
Shacole Hayes and Wesley Stutzman
Kassidy Rae Simpkins and Cody O'Neal
Nathan Paul Schroer and Connie Grorud
Cera Jean Petro and Leah Breen Zimmerman
Tyler Alan Offerle and Jessica M. Frain
Graciela Ann Leroy and Trevor James Campbell
Quillan N. Wallace and Brenika S. Pinkston
Zachary James Patterson and Kimberly Christine Houlihan
Kevin Duane Ryan and Tammy Leigh McMillan
Kayla Marie Preston and Devin Eugene Conn
Reid Bright and Ashley Ayala
Alex Jordan Drummond and Autumn Nicole Gearheart
Tyler James Armbruster and Kaitlyn Michelle Kurtz
Anthony Hiatt and Gina Compton
Brady D. Smith and Holly K. King
Cecilia Sordelet and Brandon Evans
Macy Lana Stoller and Adam Charles Snodderly
Tara Edsall and Cody Lock
Leah Graham and Bradley Snyder
Michael Allen Gill Jr. and Hannah Elizabeth Berning
Michael D. Langston and Connie J. Williams
Samantha Emerald Shipley and Jason David Price
Aspen Ray Nunley and Brooke Noelle Thomas
Kathryn Elizabeth Barrow and Michael Byler
Brad Erven Zent and Dawn Lynette Coe
Andria Assalley and Connor James Rohrman
Marriage license filings are provided by the Allen County clerk's office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.
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