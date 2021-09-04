The Journal Gazette
 
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    Saturday, September 04, 2021 1:00 am

    MARRIAGE LICENSES

    Ryan Neil Gross and Allison Marie Kanning

    Jarrad Allan Koch and Britiny Leanne Wittkamper

    Lawrence Robert Figgs and Amanda Lynn Rorick

    Kaitlain Ann Morgan and Kyle Steven Bowen

    Kayla Sharee' Burget and Austin Joseph Ealey

    Amber Garvey and Maurice Lopez

    Jacob Michael Hansel and Savanna Nicole Burnett

    Kari Elizabeth Carrillo and Johnathan Erich Donges

    Andrew Nehrenz and Brooke Schaefer

    Lisa Renee Tassler and Frank Leroy Hollen III

    Daniel Jacob Colson and Megan Elizabeth Weber

    Brittany Wallace and Travis Schaadt

    Caroline Ridgway Hall and Reid McKinney Braun

    Dillin Matthew Vazquez and Natalie Raye Wan Kuhn

    Tiana Gabrielle Maclin and Mathew Scott Strong

    Cameron Jamar Leach and Stephanie Marie Samples

    Xiaohuan Wu and Jacob Andrew Psimos

    Gerritt Schuitema and Maureen Davis

    Brett Andersson and Emily Grindley

    Cooper Wilson Jones and Jacelyn Hope Arbogast

    Emily Clark and Timothy Tew

    Natalie Elaine Trout and Joshua David Lilly

    Angela Tenwalde and Zachary Freeman

    Erin Bailes and Steven Asher

    Jason A. Chandler and Hilary Anne Eash

    Brittney Nicole Billingsley and Andrew Antonio Vasquez

    Jonathan Charles Griffith and Stephanie Rose Patterson

    Jessica Hammond and Alexander Fabian

    Juan Alexander Villagran Gonzalez and Melida Tatiana Del Cid

    Chad Kennerk and Kearstyn Keller

    Justin Graber and Denise Lengacher

    Catrina May and Fransua Fakherddin

    James G. Green and Carol Ann Holland Foreman

    Kiersten Miller and Jessy Groover

    Bradley Stephen Owens and Kim Ellen Nuttle

    Shacole Hayes and Wesley Stutzman

    Kassidy Rae Simpkins and Cody O'Neal

    Nathan Paul Schroer and Connie Grorud

    Cera Jean Petro and Leah Breen Zimmerman

    Tyler Alan Offerle and Jessica M. Frain

    Graciela Ann Leroy and Trevor James Campbell

    Quillan N. Wallace and Brenika S. Pinkston

    Zachary James Patterson and Kimberly Christine Houlihan

    Kevin Duane Ryan and Tammy Leigh McMillan

    Kayla Marie Preston and Devin Eugene Conn

    Reid Bright and Ashley Ayala

    Alex Jordan Drummond and Autumn Nicole Gearheart

    Tyler James Armbruster and Kaitlyn Michelle Kurtz

    Anthony Hiatt and Gina Compton

    Brady D. Smith and Holly K. King

    Cecilia Sordelet and Brandon Evans

    Macy Lana Stoller and Adam Charles Snodderly

    Tara Edsall and Cody Lock

    Leah Graham and Bradley Snyder

    Michael Allen Gill Jr. and Hannah Elizabeth Berning

    Michael D. Langston and Connie J. Williams

    Samantha Emerald Shipley and Jason David Price

    Aspen Ray Nunley and Brooke Noelle Thomas

    Kathryn Elizabeth Barrow and Michael Byler

    Brad Erven Zent and Dawn Lynette Coe

    Andria Assalley and Connor James Rohrman

    Marriage license filings are provided by the Allen County clerk's office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.

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