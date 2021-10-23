Saturday, October 23, 2021 1:00 am
MARRIAGE LICENSES
Jose Angel Castro-Granados and Emily Jane Gage
Elizabeth Rasey and Nicholas Corah
Luis Alfonso Vazquez Lopez and Nuve Jaqueline Aucapina Pina
Lucrecia Cardenas and Jacob Medina
William Dashwan Flowers and Marilyn Letrise Fitzpartick
Jordyn McKenzie Furnish and Bryce Allen Krock
Diana Christine Schrock and Elijah James Walters
Jasmin Lynn Balser and Daniel DeWayne Keeterle
Jasmyn Cicora and Desire Dozois
Pamela Sue Cunningham and Michael Lynn Lankford
Grant R. Stuckwisch and Miranda Nichole Hall
Robert Wayne Hahnert and Jennifer Leah Ward
Michael Brown and Megan Atkins
Alexis Piedra and Zahidy Lopez
Amy Williams and Nathanial Lapp
Clairity R. Calvillo and Cody Alan Loveday
Cameron Kress and Maranda Crow-Evans
Stephen George Munson and Jill Alaine Smith
Kara Marie Mettler and Seth Aaron Woodard
Casey Meadors and Justin Schlatter
David Bruce Gibbons and Katharine Mull Carter
Dustin Kimmel and Felicia Gonzales
Shawn L. Hand and Sheila M. Tiemens
Jack Prescher and Alyssa Kimes
Joshua James Smithson and Ladawn Anne Hultz
James Blevins and Katie Lynn Matteson
Gabrielle A. McKibben-Nuttle and Austin Snyder
Anthony Jendreas and Sherry Vandusen
Erika Blake Woods and Aaron Labourne Legg
Taylor Foutz and Benjamin Mauch
Brenda Nicole Armstrong and Christopher Vallee Fortier
Camren Smith and Jo Inman
Mark Adam Katsimpalis and Beth Ann Cooley
Sike Thaw Tin Myint and Daw Hla Win
Jack Thomas Ankenbruck and Mariah Lynn Kiefer
Blayne Elizabeth Shenefield and Quinn James Brow
Allison C. Keller and Mark A. Mason
Claire Elizabeth Pardo and Ryan Thomas Witt
Stephen M. Willard and Trey Alan Akey
Andrew Addison Hudson and Kaleigh Marie Galovics
Jerome Tyler Wagstaff and Jessica Hannah Gunder
Michael Patrick Leonard Jr. and Lavell Arnold
Destiney Heaven Taylor and Alexander Paul Harding
Kylee McCoy and Kyle Sowles
Taylor Reed Pufahl and Jessica Marie Laturner
Tedman Patrick Popplewell and Kayla Noel Sutphin
Raechel Elizabeth Mullen and Aaron Thomas Matthews
Brittany Klotz and Chad White
Makayla Ann Henry and Christopher Lee McLeod
Jessica Nichole Winchell and Kenneth Contrell Stacy Sr.
Gongsawn Pakasawn and Mi Zar Ni Mon
Troy Fry and Chelsea Minnich
Connor Hamilton and Bailey Hill
Dominique Chanel Marshall and Wilmer Rogers Cole III
Benjamin Scott Taylor and Allison Lee Kowlowitz
Reuben Wagler and Leah Rose Brandenberger
Anna Lee Stachofsky and Andrew Mario John Menchaca Jr.
Nai Pow Sow Hongsarwatoi and Yin Moe Khaing
Sarah Michelle Hanifin and Harrison Dean Hofmeyer
Catelyn Elizabeth Mefferd and Brice Andrew Urschel
Jessica Nicole Barcus and Jonathan Taylor Schacher
Randall Lynn Thompson and Rachel Anne Witmer
Taylor Brienne Luegring and Steven Dean Boomershine
Brianna Carter and Joseph Collins
Jason Eicholtz and Valerie Litznerski
Olivia Marie Burns and Joseph Charles Elder
Sean Alford and Bailey Campbell
Brenda Kathleen Jordan and Nathaniel Stanley Kolmerten
Kallan Elias Grimm and Erica Marie Day
Brooke O'Neil Pratt and Jamie Scott Harris
Baylee Peppler-Figel and Max Saunders
Robin Norman and Anthony Trevino
Michael A. Colone and Jessie Rogers
Mark Milowski and Erika Warden
Sakirra Tucker and Richard Alford
Robert Allen Goldin III and Taylor Justine Dini
Natalie K. Kelly and Maximilian Snowball
Jennifer L. Rodriguez and Toby J. Hendrickson
Jack Larry Wetzel and Patricia Cherrylynne Jacobi
Kodiak Shroyer and Pleasant Sarha Huq
Brooke Cooper and Franklin Wright
William G. Hasapes and Judith M. Oleary
David Carlyle McConnehey and Marletta J. Scherer
Donta Dance and Brittany Eley
Amanda Nicole Young and Zachary David Butcher
Nicole Crates and Nathaniel McFarland
Jonathan Keller and Nicole Moore
Alexis Ariana Osterhout and Austin Todd Bohlinger
Dorothy Agnes Snyder and Darren Omer Correll
Ronald Leone Burdick and Maryellen Wright
Andrew J. Clark and Katie Rebecca Reimund
Ryan Lehman and Samantha Lehman
Marriage license filings are provided by the Allen County clerk's office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.
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