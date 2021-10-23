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    Saturday, October 23, 2021 1:00 am

    MARRIAGE LICENSES

    Jose Angel Castro-Granados and Emily Jane Gage

    Elizabeth Rasey and Nicholas Corah

    Luis Alfonso Vazquez Lopez and Nuve Jaqueline Aucapina Pina

    Lucrecia Cardenas and Jacob Medina

    William Dashwan Flowers and Marilyn Letrise Fitzpartick

    Jordyn McKenzie Furnish and Bryce Allen Krock

    Diana Christine Schrock and Elijah James Walters

    Jasmin Lynn Balser and Daniel DeWayne Keeterle

    Jasmyn Cicora and Desire Dozois

    Pamela Sue Cunningham and Michael Lynn Lankford

    Grant R. Stuckwisch and Miranda Nichole Hall

    Robert Wayne Hahnert and Jennifer Leah Ward

    Michael Brown and Megan Atkins

    Alexis Piedra and Zahidy Lopez

    Amy Williams and Nathanial Lapp

    Clairity R. Calvillo and Cody Alan Loveday

    Cameron Kress and Maranda Crow-Evans

    Stephen George Munson and Jill Alaine Smith

    Kara Marie Mettler and Seth Aaron Woodard

    Casey Meadors and Justin Schlatter

    David Bruce Gibbons and Katharine Mull Carter

    Dustin Kimmel and Felicia Gonzales

    Shawn L. Hand and Sheila M. Tiemens

    Jack Prescher and Alyssa Kimes

    Joshua James Smithson and Ladawn Anne Hultz

    James Blevins and Katie Lynn Matteson

    Gabrielle A. McKibben-Nuttle and Austin Snyder

    Anthony Jendreas and Sherry Vandusen

    Erika Blake Woods and Aaron Labourne Legg

    Taylor Foutz and Benjamin Mauch

    Brenda Nicole Armstrong and Christopher Vallee Fortier

    Camren Smith and Jo Inman

    Mark Adam Katsimpalis and Beth Ann Cooley

    Sike Thaw Tin Myint and Daw Hla Win

    Jack Thomas Ankenbruck and Mariah Lynn Kiefer

    Blayne Elizabeth Shenefield and Quinn James Brow

    Allison C. Keller and Mark A. Mason

    Claire Elizabeth Pardo and Ryan Thomas Witt

    Stephen M. Willard and Trey Alan Akey

    Andrew Addison Hudson and Kaleigh Marie Galovics

    Jerome Tyler Wagstaff and Jessica Hannah Gunder

    Michael Patrick Leonard Jr. and Lavell Arnold

    Destiney Heaven Taylor and Alexander Paul Harding

    Kylee McCoy and Kyle Sowles

    Taylor Reed Pufahl and Jessica Marie Laturner

    Tedman Patrick Popplewell and Kayla Noel Sutphin

    Raechel Elizabeth Mullen and Aaron Thomas Matthews

    Brittany Klotz and Chad White

    Makayla Ann Henry and Christopher Lee McLeod

    Jessica Nichole Winchell and Kenneth Contrell Stacy Sr.

    Gongsawn Pakasawn and Mi Zar Ni Mon

    Troy Fry and Chelsea Minnich

    Connor Hamilton and Bailey Hill

    Dominique Chanel Marshall and Wilmer Rogers Cole III

    Benjamin Scott Taylor and Allison Lee Kowlowitz

    Reuben Wagler and Leah Rose Brandenberger

    Anna Lee Stachofsky and Andrew Mario John Menchaca Jr.

    Nai Pow Sow Hongsarwatoi and Yin Moe Khaing

    Sarah Michelle Hanifin and Harrison Dean Hofmeyer

    Catelyn Elizabeth Mefferd and Brice Andrew Urschel

    Jessica Nicole Barcus and Jonathan Taylor Schacher

    Randall Lynn Thompson and Rachel Anne Witmer

    Taylor Brienne Luegring and Steven Dean Boomershine

    Brianna Carter and Joseph Collins

    Jason Eicholtz and Valerie Litznerski

    Olivia Marie Burns and Joseph Charles Elder

    Sean Alford and Bailey Campbell

    Brenda Kathleen Jordan and Nathaniel Stanley Kolmerten

    Kallan Elias Grimm and Erica Marie Day

    Brooke O'Neil Pratt and Jamie Scott Harris

    Baylee Peppler-Figel and Max Saunders

    Robin Norman and Anthony Trevino

    Michael A. Colone and Jessie Rogers

    Mark Milowski and Erika Warden

    Sakirra Tucker and Richard Alford

    Robert Allen Goldin III and Taylor Justine Dini

    Natalie K. Kelly and Maximilian Snowball

    Jennifer L. Rodriguez and Toby J. Hendrickson

    Jack Larry Wetzel and Patricia Cherrylynne Jacobi

    Kodiak Shroyer and Pleasant Sarha Huq

    Brooke Cooper and Franklin Wright

    William G. Hasapes and Judith M. Oleary

    David Carlyle McConnehey and Marletta J. Scherer

    Donta Dance and Brittany Eley

    Amanda Nicole Young and Zachary David Butcher

    Nicole Crates and Nathaniel McFarland

    Jonathan Keller and Nicole Moore

    Alexis Ariana Osterhout and Austin Todd Bohlinger

    Dorothy Agnes Snyder and Darren Omer Correll

    Ronald Leone Burdick and Maryellen Wright

    Andrew J. Clark and Katie Rebecca Reimund

    Ryan Lehman and Samantha Lehman

    Marriage license filings are provided by the Allen County clerk's office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.

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