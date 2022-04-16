Saturday, April 16, 2022 1:00 am
MARRIAGE LICENSES
Reginald Roy Hess and Cynthia Sue Hess-Bane
William Miller Maxton and Cheryl Lynn Fleming
Kim Anne Whitenight and Ryan Davis
Sonjia Callahan and Hunter Rice
Michael Harris and Juanita Bergman
Taylor Marie McDonald and Conner Wayne Emenhiser
Jaclyn Hiner and Michael Thompson
Brandie Lee Ann Sebastiao and Victor Orlando Rivera
Melissa Sue Knefelkamp and Henry Jacob Smith
Emauri Jatierre Hamilton and Brittni Ionna Gephart
Kerigan Elizabeth Paige Giltrap and Alexander Constantine Eversman
Grace Whitham and Jeffrey Ballinger
Jessica Elizabeth Edwards and Kristopher Michael Dunn
Courtney Elizabeth Trout and Brandon Eugene Crim
Shurong Li and Chao Tian
Luke Walter Martin and Elizabeth Ann Nestel
Kaylee Hartig and Hayden Graham
Erin Mikaela Murphy and Kelly Bishop
Karissa Ann Hamrick and Kyle Leonard Karhoff
Leah Nicole Till and Henry Alan Hilger
Celina Lee Drummond and Jimmy James Haller
Albert B. Jackson and Yvette Rochelle Taylor
Timothy D. Smith and Karen Leanne Louthain
Regina Thomas and Jason Reed
Nickolas Reffeitt and Veronika Flaskova
Bailey Helena Berndt and Jacob Paul Luneke
Danielle Hilworth and Thomas Plummer
Lidia Rubi Mendez and Bryan Alexis Jimenez
Aaron James Walker and Victoria Paige Hill
Jaihde Mercedz Trejo and Keyontae Octayvis Taylor
Anthony Bartholomew Mandile IV and Michala Jayne Blodgett
Stephanie Redding and Nathan Fackler
Cesar E. Balcazar and Ashley Nicole Jacobs
Brittany Wilson and Jonathan Andre Martin
Marriage license filings are provided by the Allen County clerk's office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.
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