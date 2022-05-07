Saturday, May 07, 2022 1:00 am
MARRIAGE LICENSES
Joseph William Brock and Carolin Dieckmann
Conner Hannibal Palmer and Jennifer Marie Sammons
Kurtt Hirschy and Jennifer Miller
Seirra Baysinger and Nathanial Hunter Latshaw
Jaime Bahena and Amparo Padilla Quezada
Richard Karl Taube and Milanie Asombrado Bustilla
Kerry D. Collins and Katie Lynn Schenkel
Houston Alonzo Walker and Margaret Ellen Belcher
Drew Alexander Teague and Madison Sylvia Medina
James William Gallagher and Mary Rose Podlaski
Hannah T. Mapa and Matthew Wenger
Christine Luebke and John Blackman
Jeremy Robert Salay Storch and Whitney May Hadley
Rachel Louise Bornhorst and Zachary David Malcolm
Jaquan Anthony Hall and Jennifer Kay McAtee
Alliah Christine Peranteau and Molly E. Welfle
Jennifer Tucker and Jeremy Wylds
Jacob Ryan Clasen and Emily Suzanne Herron
James Edward Dobbins and Sharon L. Young
William Allen Barth Jr. and Brittany Nichole McKale
Brandy Jean Gaston and Demarkas Shiquir Perkins
Shane Salisbury and Angela Rogers
Manuel Talamantes and Danielle Crabtree
Blake A. McGuire and Ashley N. Simmons
Kevin Cantrell and Candice Marie Freeman
John J. Miller Jr. and Anna Mae M. Wickey
Jonathan Robert Jedlink and Alethea Dago-An
Alexa J. Morgan and Derek Richard Glenn Nielsen
Cesar Abraham Solorio Macias and Raquel Elizabeth-Aillen Gonzalez
Dionicia Marie Burk and Brandon Michael Lee Burget
Thet Khine Mar and Pyo Min
Martez Lamont Lane and Mykal Burton
Caleb Lipps and Haley Nichols
Lisa Evelyn France and Cody John Plagmann
Adam Troy Shaw and Jennifer Lee Zimmerman
Jordan Christine Stevens and Cole David Shepherd
Marriage license filings are provided by the Allen County clerk's office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.
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