Saturday, June 04, 2022 1:00 am
MARRIAGE LICENSES
Jonathan Daniel Peterson and Lauren Emily Bach
Kassandra Lynn Townsley and Cody Blake Mulholland
Caroline Emma Weigand and Ryan Nolan Theisen
Brooklyn Marie Prosser and Tyler Jacob Schoditsch
Bruce Wayne Peck and Michele Mays
Autumn Lynn Latta and Pedro G. Vazquez
Anthony L. Green and Andraya R. Martz
Alyssa Renee Adkison and Jayden Michael Schwartz
Grace Abigail Davis and Blake Anthony Wolfe
Arianna Gordon and Tristan Bluhm
Michael Lee Harper and Lori Marie Phipps
Anna Marie Davis and Jeffery Smith
Emily Ann Walls and Cameron Michael Dargis
Skyler M. Hogle and Courtney A. Kitt
Yolanis Forero Matagira and Wilson Perez Hernandez
Kevin T. King Jr. and Jalletta V. Patmon
Rachel Ellen Kline and James Michael Gould
Breanna Wilson and Jared Okleshen
Aleigh Harmon and James Johnson
John Brian Oberlin and Kimberly Kay Shatto
Ross William Rogers and Kari L. Krieg
Holly Sue Maines and Joseph Wayne Cantu
Brock Alan Eastom and Victoria Jo Gardner
Alek Joseph Howard Seeley and Leeanna Jo Knight
Jessica L. Behm and Shane Reidt
Mia L. Gonzalez and Matthew D. Guilford
James Carroll Franklin and Shirley Ann Gehres
Andrew Bartlett and Courtney Morgan
Slade Walker and Jessica Lebeau
Luis Enrique Lugo Villasana and Maria Yulisa Lozano Vargas
Logan Clair Tuckey and Zola Jeannette Evans
Rosalia Saucedo and Brayan Billy Mora-Reyes
Alexander Eugene Urban and Elizabeth Bennett Stagich
Marcia Kay Lee and Eugene William Ostheimer
Savanna Rose Bertoli and Alexander James Straessle
Curtis Michael Mossbarger and Caitlin Maureen Gunkel
Haley N. Strickler and Tyler J. Walters
Lea Smith and Laurel Stinson
Ashley Krystal'e Armstrong and Mani D. Martin
Timothy Scott Tandy and Bailey Shankle
Betty A. Wilson and Larry Lee Rickard Jr.
Jillian Marie Robinson and Alicia Gwenivere Agness
Stevan L. Sutton and Crystal Bradfield
Jacob Henry Eitsert and Anna Joy Krafft
Jose Cruz Contreras Jr. and Tiffany Marie Turley
Ryan Michael Masoner and Krista Leigh Koontz
Alicia M. Nance and Quinton Pitts
Emily Anne Elick and Nicholas Ryan Hastings
Jordan Sutherland and Ryan Matteson
Mitchel C. Kerr and Arielle Kinsey
Matthew Michael Schipper and Emille Ramos Tanael
Todd Roman Skevington and Emily Rose Gorney
Sara Luz Gonzalez Gonzalez and Oscar Felipe Cruz Reynoso
Benjamin Thomas Eger and Jamie Elizabeth Wells
Zachary Hartley and Susanna Miller
Katherine Elizabeth Matthews and Andrew Michael McElhaney
Kalliyah Niki Black and Mark Joseph Deeg Jr.
Jessica Elaine Oertling and Andrew Damian Popp
Josie Lynne Beaver and Bret Stephen Gorman
Christine Ellen Melcher and Nathan Robert Connor
Emma Lee St. Peters and Isaiah Levi Mossburg
Marray M. Jenkins and Mikeila V. Boroff
Heather Nicole Bonifield and Gerald Robert Buschman
Leesha Culp and Emilie Keesler
Forrest Wise and Racine Susan Applegate
Corinne Taylor Rebber and Branden Bennett
James Willie Rice Jr. and Erica Jean Martin
Taylor J. Finn and Samara R. Zehr
Ashley Taylor Carlson and Matthew Scott Humerickhouse
Troy Nathan Miller and Gabrielle Diane Gonzales
Marriage license filings are provided by the Allen County clerk's office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.
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