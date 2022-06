MARRIAGE LICENSES

Jonathan Daniel Peterson and Lauren Emily Bach

Kassandra Lynn Townsley and Cody Blake Mulholland

Caroline Emma Weigand and Ryan Nolan Theisen

Brooklyn Marie Prosser and Tyler Jacob Schoditsch

Bruce Wayne Peck and Michele Mays

Autumn Lynn Latta and Pedro G. Vazquez

Anthony L. Green and Andraya R. Martz

Alyssa Renee Adkison and Jayden Michael Schwartz

Grace Abigail Davis and Blake Anthony Wolfe

Arianna Gordon and Tristan Bluhm

Michael Lee Harper and Lori Marie Phipps

Anna Marie Davis and Jeffery Smith

Emily Ann Walls and Cameron Michael Dargis

Skyler M. Hogle and Courtney A. Kitt

Yolanis Forero Matagira and Wilson Perez Hernandez

Kevin T. King Jr. and Jalletta V. Patmon

Rachel Ellen Kline and James Michael Gould

Breanna Wilson and Jared Okleshen

Aleigh Harmon and James Johnson

John Brian Oberlin and Kimberly Kay Shatto

Ross William Rogers and Kari L. Krieg

Holly Sue Maines and Joseph Wayne Cantu

Brock Alan Eastom and Victoria Jo Gardner

Alek Joseph Howard Seeley and Leeanna Jo Knight

Jessica L. Behm and Shane Reidt

Mia L. Gonzalez and Matthew D. Guilford

James Carroll Franklin and Shirley Ann Gehres

Andrew Bartlett and Courtney Morgan

Slade Walker and Jessica Lebeau

Luis Enrique Lugo Villasana and Maria Yulisa Lozano Vargas

Logan Clair Tuckey and Zola Jeannette Evans

Rosalia Saucedo and Brayan Billy Mora-Reyes

Alexander Eugene Urban and Elizabeth Bennett Stagich

Marcia Kay Lee and Eugene William Ostheimer

Savanna Rose Bertoli and Alexander James Straessle

Curtis Michael Mossbarger and Caitlin Maureen Gunkel

Haley N. Strickler and Tyler J. Walters

Lea Smith and Laurel Stinson

Ashley Krystal'e Armstrong and Mani D. Martin

Timothy Scott Tandy and Bailey Shankle

Betty A. Wilson and Larry Lee Rickard Jr.

Jillian Marie Robinson and Alicia Gwenivere Agness

Stevan L. Sutton and Crystal Bradfield

Jacob Henry Eitsert and Anna Joy Krafft

Jose Cruz Contreras Jr. and Tiffany Marie Turley

Ryan Michael Masoner and Krista Leigh Koontz

Alicia M. Nance and Quinton Pitts

Emily Anne Elick and Nicholas Ryan Hastings

Jordan Sutherland and Ryan Matteson

Mitchel C. Kerr and Arielle Kinsey

Matthew Michael Schipper and Emille Ramos Tanael

Todd Roman Skevington and Emily Rose Gorney

Sara Luz Gonzalez Gonzalez and Oscar Felipe Cruz Reynoso

Benjamin Thomas Eger and Jamie Elizabeth Wells

Zachary Hartley and Susanna Miller

Katherine Elizabeth Matthews and Andrew Michael McElhaney

Kalliyah Niki Black and Mark Joseph Deeg Jr.

Jessica Elaine Oertling and Andrew Damian Popp

Josie Lynne Beaver and Bret Stephen Gorman

Christine Ellen Melcher and Nathan Robert Connor

Emma Lee St. Peters and Isaiah Levi Mossburg

Marray M. Jenkins and Mikeila V. Boroff

Heather Nicole Bonifield and Gerald Robert Buschman

Leesha Culp and Emilie Keesler

Forrest Wise and Racine Susan Applegate

Corinne Taylor Rebber and Branden Bennett

James Willie Rice Jr. and Erica Jean Martin

Taylor J. Finn and Samara R. Zehr

Ashley Taylor Carlson and Matthew Scott Humerickhouse

Troy Nathan Miller and Gabrielle Diane Gonzales

Marriage license filings are provided by the Allen County clerk's office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.