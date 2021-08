Allen Circuit Court

Lowden – Julie A. and Todd G.

Melton – Rebecca A. and Robert

Cale – Angela K. and Ryan M.

Booker – Matthew A. and Shekema N.

Police – Anthony and Candice

McDaniels – Ronald L. and Erin S.

Campos – Maria I. and Nathan R.

Gadomski – Elizabeth M. and Walter W.

Witte – Clinton and Myra

Mata – Bryan Alexis Herrera and Lisbeth Nohely Lucus Merdia

Hawkins – Donotha Jr. and Coleen

Marsh – Kerry and Sheila

Richards – Jennifer R. and Michael W.

Turrin – Connie K. and Brenton M.

Mundon – Kyle A. and Kara N.

Hunt – Gage M. and Kayla West

Sanders – Anthony and Christina Reina

Newman – Kyle J. and Michelle D.

Conaway – Marissa and Brian

Rapson – Stacy L. and Timothy M. Jr.

Thin – Myat and Moe Min

Harrington – Debora and Thomas

Robbins – Jeffrey and Margarita Bermudez

Mazock – Tracey and Michael Davis Mazock

Bailey – Rhina Ingrid and Kenton Lee

Hubart – Sheila M. and Jon C.

Allen Superior Court

Blanton – Anastasia and David

Rauhut – Danielle and Thomas

Tanner – Steven and Jeanette

Stier – Brittany Ann and Preston Scott

Miller – Amber L. and Christopher D.

Roach – Norvell and Tonya

Sanders – Samantha and Nathan

Smith – Taqwaun and Genesis Willie Ann Harvey

Snyder – Nelson Phillip and Denise Marie

Mackey – Ginger D. and James E. Moore

Winslow – Angelia and LeRoy Moore

Wyatt – Delinda Ann and Donald Ray

Underwood – Laura T. and Dale R.

Richardson – Seth and Pamela Joy Olvido

Lay – Michael and Debra J.

Divorce filings, which include divorce and legal separations, are provided by the Allen County clerk's office. For questions about published listings, not the actual filing, call Terri Richardson, 461-8304, or email trich@jg.net.