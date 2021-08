Allen Circuit Court

Sheibley – Elizabeth and Ryan

McPhearson – Alison S. and Joshua M.

Smith – Benjamin U. and Amy Elizabeth McIntire

Oberlin – Rachel and Kayla K. Banter

Alexander – Melvin E. and Vonda Jane Vincent Alexander

Budd – Angela and Joshua

Fiebig – Brian and Shirley

Parker – Marva and Anthony

Amador – Joanna and Ramon

Jackson – James I. and Tracy L.

Evans – Bailey R. and Breanna R.

Ramsey – Brandi M. and William T.

Aung – Aye and Aung Than

Whitehead – Mark Alan and Jennifer Lee Wright

Doust – Lacy Mae Frances and Jon Paul

Hides – Karl A. and Samra Sims

Moriarty – Kirk N. and Tawana L.

Tozer – Theresa A. and Trevor J.

Whetstone – Barbara and Ronald

Allen Superior Court

Taube – Matthew T. and Sevastiana L. Kister

Burger – Melissa and Jai

Marshall – Tamara and Timothy Heingartner

Gibson – Alica K. and Seth A.

Krause – Kathleen Briody and Matthew Raymond

King – Adria R. and Jimi King III

Taylor – Lorri and Richard

Bickel – Sabra and Josey

Kunberger – Teresa and Kitt

Root – Tristen T. and Samantha Jo

Owens – Calvin and Tammy

Divorce filings, which include divorce and legal separations, are provided by the Allen County clerk's office. For questions about published listings, not the actual filing, call Terri Richardson, 461-8304, or email trich@jg.net.