Allen Circuit Court

Shaw – Kalynn A. and Kyle A.

Foxworthy – John H. and Jill E.

Spear – Kirsten L. and John M.

Matheis – Kathleen J. and Ronald A.

Baumann – James David and Jennifer Marie

Gustin – Krystal and David

Sands – Christopher J. and Sherri A.

Seward – Nora Q. and Raymond Jr.

Mantock – Jeffrey and Yolanda

McConnell – Kevin M. and Maria T.

Pucher – Daniel and Sinda

McIntyre – Amy E. and Benjamin U. Smith

Young – Patricia D. and Robert S.

Dixon – Kristin and Glen

Watson – Brittany and Ryan Levi

Leonhardt – Joel N. and Cynthia M.

Thompson – Jamie R. and Brian D.

Lothamer – Kathryn J. and Joshua A.

Perez Rivas – Alejandro and Sofia Morales

Starks – Jeremiah and Keilar Jackson

Fogo – Kelly Marie and Kevin Richard

Miller – Nancy and Charles

Sorgen – Erin Heishman and Bryan Michael

Ricketts – Bobby and Shavain Black

Ochoa – Edward Allen and Estela Zamora

Mossburg – Centia and Cody

Smith – Todd M. and Lisa R.

Cardenas – Narcisa and Manuel Bolivar Urgiles Sibre

Allen Superior Court

Diaz-Ariza – Monica and Diego Vasquez

Treesh – Paige Kayce and Alfred Morris

Jackson – Delante and Shelly

Wimes – Tommy L. and Manuelita

Showalter – Penelope P. and Mitchell A.

Davidson – Cristina Marie and Christopher Michael

Judge – Lisa Nicole and R. Tony Miller

Mann – Leigh Anne and Michael Scott

Bell – Lynn A. and David M.

Diaz – Sharon Rose and Nelson Alberto Diaz Osorio

Bennett – David Tyrome and Catrina P.

Davis – Michael A. and Hannah E. Bennett-Davis

Wissel – Kennedy and Aaron Lambert

McLemore – Brandon and Calli

Borjas – Ricardo and Mandy

Anunda – James Sr. and Florence B. Ngare

Weisheit – Rebecca S. and Geoffrey P. Eickmann

McGee – Shawndra L. and DeQuan T. Townsend

Deiter – Amie D. and Siana J.

Wills – Gina Rose and Charles Joseph

Bolden – Rodney and Debbie Bolden

Divorce filings, which include divorce and legal separations, are provided by the Allen County clerk's office. For questions about published listings, not the actual filing, call Terri Richardson, 461-8304, or email trich@jg.net.