Divorce filings

Allen Circuit Court

Andrews-Murray – Elisabeth and Marcel Murray

Rivera – Evelyn Idalia and Fausto Antonio Santiago

O'Dell – Brittany N. and Christian A.

Storck – Michelle and Andrew

Sultan – Rahima Bi Binti and Mohammad Arif Bin Abrah

Nawaz-Chowdhry – Aqsa and Atif Chowdhry

Banet – Crystal R. and Daniel A. Steffes

Llerena – Anerell and Ismaray Lopez

Smothermon – Denise J. and Eric F.

Robey – Michael and Ashley

Snyder – James and Cecily Lauren

Naatz – Amanda R. and Rick A.

Woodson – Melissa C. and Owen L. Sr.

Snyder – Cecily Lauren and James David

Jimenez – Kelsey E. and Landon L.

Castator – Jeffrey Alan and April Nicole

Weemes – Azra and Tyson R.

Prater – Deborah R. and David C.

Kitson – Jimmy Jr. and Robin

Chalk – Daniel P. and Annette S. Reifsteck-Chalk

Chapman – Emily J. and Cody B.

Johnson – Jacqueline K. and Kevin M.

Villeda – Elizabeth and Michael

Herendeen – Kirtus Lynn and Carol Elaine

Ngo – Toan D. and Lam Thi C. Kha

Farber – Mark A. and Teresa

Campbell – Nakia and Kristina Derkson

Milton – Crystal Kay and Derrick Lamar

Mihalec – Tina Marie and Patrick John Boylen

Esotu – Chukwuemeka and Sabina Nortey

Roher – Michael Allen and Ellen Louis

Bice – Andrew Thomas and Shelly Irene

Carnaham – Bruce and Kimberly

Fries – Michaela K. and Conrad M.

Dixon – Ronald Lee and Mary Ellen

Bechman – Austin and Alexis

Dennie – Daniel S. and Sharon M.

Allen Superior Court

Bruner – Jacqueline M. and Michael A.

Staten – Aaron D. and Destinee M. Broadnax

Morris – Stephen M. and Tiffany L.

Stultz – Dawn L. and Matthew A.

Vaughn – Kari R. and Trevor R.

Martin – Ossie Charles Jr. and Keri Ann

True – Alisa M. and Vincent D. II

Prince – Michael O. and Clarissa C.

Kimble – Danielle and Roderick L.

Rajput – Fozia Jat and Azhar Gill

Kofirahmad – Shahida Binti and Abdul Rahim Bin Nordin

Bercot – Joseph and Tristan Black

Nusbaum – Ashley and Travis

Rouch – Peggy L. and David P.

Hamilton – Khalid-Rahshed and Tammie Lashawn

Parish – Michelle A. and Dwight C.

Uyesova – Svetlana and Anthony J. Boren

Clinton – Anthony and Linda J.

Divorce filings, which include divorce and legal separations, are provided by the Allen County clerk's office. For questions about published listings, not the actual filing, call Terri Richardson, 461-8304, or email trich@jg.net.