Tuesday, March 08, 2022 1:00 am
Divorce filings
Allen Circuit Court
Young – Rebecca and Zane
Balkema – Jennyfer Marie and James Edward
Girardot – Jennifer and Austin
Morin – Kristi and Anthony
Bachmann – Kayla M. and Bronson E.
Mendez – Matthew and Jannah
Htwe – Khin Than and Billy Cin Thang
Silowsky – Alexandia Haven and Theo B.
Sproat – Jeremy and Taylor
Colin Hernandez – Eduardo and Daisy
Binz – Laurie L. and Bradley J.
Michlow – Misty Lynn and Phillip Paul
White – Aniya and Cecil Kentrail Dallas III
Stump – Stephania and Adam E.
Jackson – Joel M. and Emily R.
McAfee – William Dean and Constance Jean
Kennedy – Jennifer and William R. Clark
Mar – Ro Be and Muhammad Ameen Imtiaz
Rittenhouse – Christi Michelle and Joshua Caleb
Allen Superior Court
Knitter – Lori A. and Michael D.
Win – Nyunt and Aeza Hat
Irlas – Yennifer Corina and Roni Eduardo Calix Miranda
Paige – Samantha and Dominic Sr.
Lee – Aaron and Kristen
Clark – Natasha and Christopher J. Sr.
Reed – Khalilah and Sedrick
Harbst – Audrey and David
Jones – Teresa and Natalie
Cervantes – Nataly Aguilar and Luis Carlos Aguilera Rosales
Mandio Ipoma – Tina S. and Rudy
Miller – Jenna and Alesha
Rentschler – Lauren and Joshua Rosenbush
Higgins – Tabatha L. and Robert W. Jr.
Treager – Kimberly and Jacob
Divorce filings, which include divorce and legal separations, are provided by the Allen County clerk's office. For questions about published listings, not the actual filing, call Terri Richardson, 461-8304, or email trich@jg.net.
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