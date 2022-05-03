Tuesday, May 03, 2022 1:00 am
Divorce filings
Allen Circuit Court
McCarty – Patrick James and Mckenna Lynette
Ditaway – Angela R. and Alan W.
Preston – Amanda J. and Todd M.
Clauss – Nathan and Abigail
Cherry – Jennifer and Ryan N. Scott
Roehm – Frederick E. and Kassi M.
Payton – Chelsey L. and Patrick A. III
Kee – Lauren A. and Calvin S J Coleman
Holman – Andre G. and Angela D.
Beckford – Marlene E. and William R.
Strahm – Ashton Lynn and Steven James Jr.
Arbuckle – David K. and Tammie J.
Clay – Azalee Lashay and Gregory Lamar
Groover – Jestin Tyler and Madalaine
Picton – Morgan and Dmitri
Johnston – Shane D. and Cassandra Marie
Arnos – Hannah D. and Daniel Michael
Johnston – Cori Michelle and Jeremy Patrick
Taylor – Christopher A. and Kimberly R.
Guy – Abigail J. and Geoffrey A. Bauer
Keesler – Shane D. and Nevera L.
Beam – Crystal Lucia and Levi G. Dykema
McPheeters – Seth and Christena
Boyles-Newhouse – Rhonda Jo and Steven Lee Newhouse
Bloom – Jennifer K. and Tyler C. Heim
Barnett – Whitney and Bakari Dean
Freiburger – Teresa and Benjamin
Campbell – Susan L. and Paul B.
Reeder – Molly and Christopher
Lyons – Megan N. and Travis G.
Rogers – Veronica Mae and Michael Anthony
Allen Superior Court
Lance – Kaitlyn A. and Tyler J.
Nge – Mi and Mu Sar
Scott – Jasmine and Blake
Solis – Francisco Javier and Cassandra Keyes
Harrison – Julie Ann and Eddie Ray Jr.
Edgar – Leena and Michael
Hutchinson – Leah Ann and Deantre Lamar Rogers
Daenzer – Audrey and Ahmed Showman
Every – Nicole Rana and Bradley David
Zurcher – Zachary and Andrea
Butler – Cecilia A. and Andrew
Bystrom – Ruth and Brandan
Greeno – Tina and Jeffrey Jr.
LeMaster – Danica M. and Justin M.
Bittner – Lauren and James P.
VanOsdale – Amanda K. and Brandon Z.
Whitsett – Isis and Lasharika
Braden – Shanna and Ernesto Oliva
Clodfelter – Andrew R. and Ciara A. Welch
Pynaert – Leslie and Phillip
Lindsey – Christopher Hall Jr. and Jeannie Marie
Del Carmen-Poitras – Maria and James A.
Routon – Tangee and Kaitlyn Winslow
Robinett – Justin T. and Tyshia D.
Patterson – Dennis and Melanie
Masri – Kathleen A. and Amar O.
Flowers – Desiree and Milton Dale Jr.
Golden – Stephen J. and Ashley Ann
Patel – Ravikumar and Monalee
Housel – Aaron Michael and Heather Michelle
Levi – Jonathan and Karen E.
Gustin – Neal Vaughn and Angelita Marie
Divorce filings, which include divorce and legal separations, are provided by the Allen County clerk's office. For questions about published listings, not the actual filing, call Terri Richardson, 461-8304, or email trich@jg.net.
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