Allen Circuit Court

Conrad – Kaitlyn and James

Smith – Michael and Heidi

Volz – Wylie and Jonathan

Miller – Bryant and Jacqueline A.

Drummond – Adam David and Tiffanney Michelle

Cherpes – Mandi J. and Mark A.

San – Ma and Moe Min

Olivarez – Lee A. and Ene-Dina

Olivares – Juan Jose del Angel and Maria del Rocio Serrano Zaragoza

Da – Safue and Faizel Hassan

Foley – Carol J. and Stephen G.

Cain – Lanna and John Jr.

Beadle – Charles N. and Amber

Herman – Andrew and Clarissa

Butler – Chad M. and Kaylene M.

Stieglitz – Andrea C. and Matthew R.

Gardner – Kyle and Cathy

Vosmeier – Sean and Amber

Holguin – Rudolph H. and Trina Tackett Scudder

Barnett – Mark Drew and Marjorie E. Minnick-Barnett

Allen Superior Court

Norris – Rachel and Christopher

Schwartz – Kiela and Kerry

Todd – Brandy Renee and Jeremy James

Reed – LaJoya and Derek

Brindle – Michelle R. and Benjamin E.

Robison – Candice R. and Paul W.

Shannon – Madyson and Caleb L.

Yacoub – Mahamat Moustapha and Attahir Noura Dicko

Smith-Wilson – Belinda and Christopher Wilson

Parker – James A. and Ashley M. Musser

Burke – Patrick and Toc Tien Hoa

Scharpenberg – Dean and Alicia J.

Rogers – Myla and Kevin

Collins – Amy and Brandon

Divorce filings, which include divorce and legal separations, are provided by the Allen County clerk's office. For questions about published listings, not the actual filing, call Terri Richardson, 461-8304, or email trich@jg.net.