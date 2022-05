Allen Circuit Court

Foster – Ashley N. and Greg

Figueroa – Megan and Alejandro

Floyd – Bianca and Jeremey Massey

Springer – Joshua M. and Nicole C.

Mccoy – Alvin Sr. and Stephanie Higgins

Alia – Jonathan and Jennifer

Bemish – Dana and Steve

Gerig – Adam M. and Megan E.

Weaver – Michelle and George E. Jr.

Saavedra – Lilibeth and Antonio

Baker – Jessica and Randall

Bouger – Kiesi Sadari and Milton Lincoln

Langschied – Sierra and Tyoin

Keenan – Anna R. and Joseph A.

Payton – Michael J. and Dawn E.

Olivero – Laura and Mark

Miguel – Megan M. and David M.

Allen Superior Court

Castleman – Heather and Kent

Niman – Joshua C. and Lydia A.

Bradley – Everett and Jade

McGinley – Janelle and Kirk

Hughes – Lucas A. and Susan R.

Dah – Sah and E Bli

Colon – Lori L. and Willard Frye

Toomey – Kristi and Jarod

Hicks – Ashley and Samuel

Hopkins – Ronda and Carl

Shorts – Ronald and Nikki

Menezes – Amanda and Joshua

Cochrane – Brian and Tiffany

Wilson – Michelle and Leonard

Madison – Troy J. and Sylvia J. Edmond

Divorce filings, which include divorce and legal separations, are provided by the Allen County clerk's office. For questions about published listings, not the actual filing, call Terri Richardson, 461-8304, or email trich@jg.net.