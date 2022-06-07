Allen Circuit Court
Rust – Zebulen Adam and Kelsey Rae
Tejada – Yox M. and Jazmine C. Perez
Williams – Dyamond and John III
Buuck – Scott and Karrie A.
Carender – Jessica and Stephen
Kurtz – Adam M. and Jennifer A.
Mitsui – Glenn T. Jr. and Gabi E. Weidmann
Alfandari – Nissan and David Biton
Ivy – Aleaha Sheyenne and Anthony Kyle
Moore – Elise and Logan
Bakle – Kathy E. and Bradley R.
Myint – Thi Thi San and Thura Htay
Jones – Howard and Christine
Jones – Tory and Jessica Verfaillie
Adamson – Kevin J. and Lynn M.
Williams – Brittany Lee and Justin Dale
Carlson – Kelli and Matthew
Gulyanics – Chelsie and Amanda
Allen Superior Court
Shar – E and Sa Heda Bee
Adkins – Jordan and Cory Gildner
Sowles – Abigail and Danny R.
McCoy – Jerrod and Erica
Ihrie – Tarah Lynn and Joshua Thomas
Murphy – Annalavaine and Vincent
Johnson – Shayla and James Shaw
Dossen – Kevin Jon and Tabitha Joleene
Robbins – Haleigh and Corey
Ridgley – Andrea N. and Benjamin W.
Storer – Stacey Mae and Tyler E.
Starks – Glenda Darnell and James Ellis Sr.
Johnson – Andra D. and Tyrone R.
Notestine – Kathy M. and Robert K. Hurlburt
Maguire – Lauren and Michael Waters