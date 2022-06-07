Allen Circuit Court

Rust – Zebulen Adam and Kelsey Rae

Tejada – Yox M. and Jazmine C. Perez

Williams – Dyamond and John III

Buuck – Scott and Karrie A.

Carender – Jessica and Stephen

Kurtz – Adam M. and Jennifer A.

Mitsui – Glenn T. Jr. and Gabi E. Weidmann

Alfandari – Nissan and David Biton

Ivy – Aleaha Sheyenne and Anthony Kyle

Moore – Elise and Logan

Bakle – Kathy E. and Bradley R.

Myint – Thi Thi San and Thura Htay

Jones – Howard and Christine

Jones – Tory and Jessica Verfaillie

Adamson – Kevin J. and Lynn M.

Williams – Brittany Lee and Justin Dale

Carlson – Kelli and Matthew

Gulyanics – Chelsie and Amanda

Allen Superior Court

Shar – E and Sa Heda Bee

Adkins – Jordan and Cory Gildner

Sowles – Abigail and Danny R.

McCoy – Jerrod and Erica

Ihrie – Tarah Lynn and Joshua Thomas

Murphy – Annalavaine and Vincent

Johnson – Shayla and James Shaw

Dossen – Kevin Jon and Tabitha Joleene

Robbins – Haleigh and Corey

Ridgley – Andrea N. and Benjamin W.

Storer – Stacey Mae and Tyler E.

Starks – Glenda Darnell and James Ellis Sr.

Johnson – Andra D. and Tyrone R.

Notestine – Kathy M. and Robert K. Hurlburt

Maguire – Lauren and Michael Waters

Divorce filings, which include divorce and legal separations, are provided by the Allen County clerk’s office. For questions about published listings, not the actual filing, call Terri Richardson, 461-8304, or email trich@jg.net.