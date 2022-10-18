Allen Circuit Court
Walden – Mark John and Emily Marie
Oldham – Courtney A. and James W.
Pearson – Kamesha Pearson and Correy L.
Sheldon – Stephanie M. and Joseph Allen Wayne
Harber – Sandra Arlene and Kenneth Eugene
Witte – Haley and Brandon
Falase – Olajide Alfred and Bernadine Chambers
Schoberg – Caleb and Molly
Cansler – Tamara D. and Artikco J. Hammons
Hartman – James A. and Debra O. Baldwin
Crooks – Vickie D. and Terry L.
Schnelker – Michael P. and Kim R.
Carter – Ophelia and Chris Fredrick
Whitley – Diana D. and Eric K. Hunter
Priest – Billy Joe Jr. and Kellie Ann
Clinton – Laeshia Anthonette and Walter Lewis Jr.
Sinclair – Bethany Ann and Kevin Lamar
Allen Superior Court
Lopez – Alicia and Johnny
Nowab – Fatma and Abul Ehsan
Gonzalez – Marissa and Daniel
Johnson – Jordan and Seth
Williams – Daniel Aaron and Erica Marie
Elmer – Catherine and Marcus
Ganaway – Avery and Chonetia
Tuttle – Carmela and Ryan
Surry – Domirecka and Marcquila
Cook – Alissa and Daniel Jr.
Gerber – Aaron and Brittany Cox
Bermes – Emily and Russ Kolkman
Elonzae – Matilda Marie and Matthew Phillip
Boggs – Erin M. and Anthony J.
Divorce filings, which include divorce and legal separations, are provided by the Allen County clerk’s office. For questions about published listings, not the actual filing, call Terri Richardson, 461-8304, or email trich@jg.net.