Allen Circuit Court

Walden – Mark John and Emily Marie

Oldham – Courtney A. and James W.

Pearson – Kamesha Pearson and Correy L.

Sheldon – Stephanie M. and Joseph Allen Wayne

Harber – Sandra Arlene and Kenneth Eugene

Witte – Haley and Brandon

Falase – Olajide Alfred and Bernadine Chambers

Schoberg – Caleb and Molly

Cansler – Tamara D. and Artikco J. Hammons

Hartman – James A. and Debra O. Baldwin

Crooks – Vickie D. and Terry L.

Schnelker – Michael P. and Kim R.

Carter – Ophelia and Chris Fredrick

Whitley – Diana D. and Eric K. Hunter

Priest – Billy Joe Jr. and Kellie Ann

Clinton – Laeshia Anthonette and Walter Lewis Jr.

Sinclair – Bethany Ann and Kevin Lamar

Allen Superior Court

Lopez – Alicia and Johnny

Nowab – Fatma and Abul Ehsan

Gonzalez – Marissa and Daniel

Johnson – Jordan and Seth

Williams – Daniel Aaron and Erica Marie

Elmer – Catherine and Marcus

Ganaway – Avery and Chonetia

Tuttle – Carmela and Ryan

Surry – Domirecka and Marcquila

Cook – Alissa and Daniel Jr.

Gerber – Aaron and Brittany Cox

Bermes – Emily and Russ Kolkman

Elonzae – Matilda Marie and Matthew Phillip

Boggs – Erin M. and Anthony J.

Divorce filings, which include divorce and legal separations, are provided by the Allen County clerk’s office. For questions about published listings, not the actual filing, call Terri Richardson, 461-8304, or email trich@jg.net.