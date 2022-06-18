Eric Frank and Sophie Patton
Yiniki Shani Alexander and Eric A. Moore
Megan Shultz and Natalie Escamilla
Wayne Curtis Wildman and Amber Bounket
Ehimenmen Bello S. Okojie and Sarah Rachel Rivera
Ken James Carpenter Jr. and Vicki Lynn Stephenson
Susan Kay Ebbing and James Donald Ellis
Laura Jacqueline Weller and Matthew Allen Wright
Britnee Lashelle Ballard and Trentin Dean Garwood
Joshua James Nealis and Brandi Marie Acosta
Brian Bienz and Madelyn Nieter
Tasha Thomas and David Shaw
Logan Robert Buescher Sr. and Tiffany Reve Peel
Harika Echuri and Sai Mahanth Korpu
Denise M. Garwood and Nathaniel Michael Saucier-Pelletier
Bria Marie Hunt and Dominic Parker
Lydia R. Carter and Tyrone L. McKinney
Kerri Leann Gouty and Adolfo Coronado
Katherine Elizabeth Hollman and Bryan Donald Corcran
Eric Lee Haudenshild Sr. and Sherry Kay Smith
Hannah Katrina Bakker and Ethan Joseph Klafehn
Jordan T. Daugherty and Austin K. Campbell
Mahlon M. Eicher and Leanna Sue Lengacher
Cristal Noemi Diaz and Jose Armando Osornio
Otto Joel Hernandez Ortiz and Nohemi Mejia Sanchez
Rachel Makenna Knarr and Camden Davis Wild
Teandra T. Davis and Dieunou Etienne
Kayla Marie Ross and Guy Dallas Platter
Mikaela Caponi and John Kellum
Derek Anthony Scott and Lacey Marie Shuble
Matthew Thomas Graber and Malinda W. Eicher
Jessica L. Dumford and Chase Stoddard
Jonathan Ivan Aguirre and Manuela Ocampo Montoya
Douglas Edward Frey and Cheri Kay Butler
Gonzalo Paolo Vivas and Ronalee Marie Rasmussen
Crystal Cline and John Robert Bonus
Maria Guadalupe Villa Meza and Eloy Navarrete
Nicholas Sich and Carolyn Labuda
Sarah Marie Thelen and Dylan Michael Janiszewski
Bri-Anna Chandler and Amberlee Fox
David L. Augustine and Margaryta Rymbalovych
Pong Simon and Khin May Than
David Edward Gilson and Anna Cathleen Werling
Lisa E. Graber and John Allan Schmucker
Felicia Jean Wagstaff and Marcus Lavain Wagstaff
Mark Allen Malone and Katrina Trecille Patterson
Taylor Ann Gleave and Blake Robert Podschlne
Sierra Rosa Stephenson and Mark David Kline
Jessica Marie Shoaff and Adam Richard Heischman
Brittany Marie Hall Chad Russell Atwood
Tejavardhan Reddy Yampalla and Deepika Kottakota
Kelsey Eck and Austin Erler
Michael Lynn Schmucker and Linda Lanae Graber
Benjamin Clayton Grim and Marissa Nicole Dellinger
Nathaniel Ian Quinn Shumaker and Jael Grace Winterholter
Michael P. Carew and Hilary M. Bowman
Brittany Nichole Ruiz and Salvador Ruiz Flores
Marriage license filings are provided by the Allen County clerk’s office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.