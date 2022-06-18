Eric Frank and Sophie Patton

Yiniki Shani Alexander and Eric A. Moore

Megan Shultz and Natalie Escamilla

Wayne Curtis Wildman and Amber Bounket

Ehimenmen Bello S. Okojie and Sarah Rachel Rivera

Ken James Carpenter Jr. and Vicki Lynn Stephenson

Susan Kay Ebbing and James Donald Ellis

Laura Jacqueline Weller and Matthew Allen Wright

Britnee Lashelle Ballard and Trentin Dean Garwood

Joshua James Nealis and Brandi Marie Acosta

Brian Bienz and Madelyn Nieter

Tasha Thomas and David Shaw

Logan Robert Buescher Sr. and Tiffany Reve Peel

Harika Echuri and Sai Mahanth Korpu

Denise M. Garwood and Nathaniel Michael Saucier-Pelletier

Bria Marie Hunt and Dominic Parker

Lydia R. Carter and Tyrone L. McKinney

Kerri Leann Gouty and Adolfo Coronado

Katherine Elizabeth Hollman and Bryan Donald Corcran

Eric Lee Haudenshild Sr. and Sherry Kay Smith

Hannah Katrina Bakker and Ethan Joseph Klafehn

Jordan T. Daugherty and Austin K. Campbell

Mahlon M. Eicher and Leanna Sue Lengacher

Cristal Noemi Diaz and Jose Armando Osornio

Otto Joel Hernandez Ortiz and Nohemi Mejia Sanchez

Rachel Makenna Knarr and Camden Davis Wild

Teandra T. Davis and Dieunou Etienne

Kayla Marie Ross and Guy Dallas Platter

Mikaela Caponi and John Kellum

Derek Anthony Scott and Lacey Marie Shuble

Matthew Thomas Graber and Malinda W. Eicher

Jessica L. Dumford and Chase Stoddard

Jonathan Ivan Aguirre and Manuela Ocampo Montoya

Douglas Edward Frey and Cheri Kay Butler

Gonzalo Paolo Vivas and Ronalee Marie Rasmussen

Crystal Cline and John Robert Bonus

Maria Guadalupe Villa Meza and Eloy Navarrete

Nicholas Sich and Carolyn Labuda

Sarah Marie Thelen and Dylan Michael Janiszewski

Bri-Anna Chandler and Amberlee Fox

David L. Augustine and Margaryta Rymbalovych

Pong Simon and Khin May Than

David Edward Gilson and Anna Cathleen Werling

Lisa E. Graber and John Allan Schmucker

Felicia Jean Wagstaff and Marcus Lavain Wagstaff

Mark Allen Malone and Katrina Trecille Patterson

Taylor Ann Gleave and Blake Robert Podschlne

Sierra Rosa Stephenson and Mark David Kline

Jessica Marie Shoaff and Adam Richard Heischman

Brittany Marie Hall Chad Russell Atwood

Tejavardhan Reddy Yampalla and Deepika Kottakota

Kelsey Eck and Austin Erler

Michael Lynn Schmucker and Linda Lanae Graber

Benjamin Clayton Grim and Marissa Nicole Dellinger

Nathaniel Ian Quinn Shumaker and Jael Grace Winterholter

Michael P. Carew and Hilary M. Bowman

Brittany Nichole Ruiz and Salvador Ruiz Flores

Marriage license filings are provided by the Allen County clerk’s office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.