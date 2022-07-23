Kennith Adam Tyler and Deborah Joann Angstrom
Aireal Nicole McCorkle and Ned Sterling 3rd Cox
Adrienne Arlotta and Gladys M. Mushatt
Sarah D. Campbell and Blake Mann
Andrea Nicole Hill and Roderick Lawrence Wilmont
Lashay C. Epperson and Jermaine A. Cooper
Gabrielle Leigh Ansberry and Hayden Alan Heiby
Christina Elise Lucas and Chaz Romello Frazier
Rosetta Lyn Bultemeier and Phillip Lynn Frecker
Tisha Staulters and Thomas Robert Roach
Carl Longenecker and Tina Marie Ripley
Kayla Rae Perkins and Kathryn Grace Ream
Brody Alan Worl and Mallory Lynn West
Bethany Lynn Robinson and Angelina Marie La Salle
Victoria Nicole Fischer and Nicholas Alan Linsky
Samuel Eric Dunn and Taylor Brittany Busch
Jodi M. Langston and Jarvis J. Green
Kelley Page Herman and Brandon Ryan Taylor
Marta Berilda Solares Castellanos and Lucio Vazquez Ancheyta
Nicholas Andrew Beer and Kara Marie Gerber
Ogar Matthew Ipuole and Theresa Oji Ajima
Pooja P. Modi and Rahul R. Shetty
Hollie Nichole Bartlett and Jordan Craig Ladig
Londrell Shaquille Brown and Ashley B. Pickett
Corey Allan Hughes and Alycia Dionne Robinson
Shannon Myles Talley and Jovelyn Lopez Gestopa Morden
Payge Lynn Fisher and Damarlo Tre’von Towns
Dontae Odunesei Williams and Julia Michelle Woods
Antrion Dwight Wilson and Mary Ikpe
Kari Hewes and Brian Wilson
Mallorie Renee Anthony and Austin Richard Ables
Bayley Elton Mercado-Goeglein and Aaron Lewis Isbell
Margaret Lu Stevens and Asif Raymond Samuel
Robin Nicole Goodhew and Cody Alan Conrad
Marquis Lequan Davis and Angela Raenell Morris
Kamal L. Shakoor and Michelle A. Immoos
Seth Jacob Bolenbaugh and Lydia Louise Burley
Ian Troutner and Micalah Boddy
Sabra Joelle Shade and Zachary Lee Sheridan
April Trice and Derrick Griffith
Jeremy Ronald Gressley and Ashleigh Nicole Miller
Jonathan De Jesus and Yahaira Lopez
Mallory Lynn Kessler and Jeremy David Smoot
Joy Annable and Anthony Gephart
Bailey Charles Ploughe and Christian Heflin
Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.