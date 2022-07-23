Kennith Adam Tyler and Deborah Joann Angstrom

Aireal Nicole McCorkle and Ned Sterling 3rd Cox

Adrienne Arlotta and Gladys M. Mushatt

Sarah D. Campbell and Blake Mann

Andrea Nicole Hill and Roderick Lawrence Wilmont

Lashay C. Epperson and Jermaine A. Cooper

Gabrielle Leigh Ansberry and Hayden Alan Heiby

Christina Elise Lucas and Chaz Romello Frazier

Rosetta Lyn Bultemeier and Phillip Lynn Frecker

Tisha Staulters and Thomas Robert Roach

Carl Longenecker and Tina Marie Ripley

Kayla Rae Perkins and Kathryn Grace Ream

Brody Alan Worl and Mallory Lynn West

Bethany Lynn Robinson and Angelina Marie La Salle

Victoria Nicole Fischer and Nicholas Alan Linsky

Samuel Eric Dunn and Taylor Brittany Busch

Jodi M. Langston and Jarvis J. Green

Kelley Page Herman and Brandon Ryan Taylor

Marta Berilda Solares Castellanos and Lucio Vazquez Ancheyta

Nicholas Andrew Beer and Kara Marie Gerber

Ogar Matthew Ipuole and Theresa Oji Ajima

Pooja P. Modi and Rahul R. Shetty

Hollie Nichole Bartlett and Jordan Craig Ladig

Londrell Shaquille Brown and Ashley B. Pickett

Corey Allan Hughes and Alycia Dionne Robinson

Shannon Myles Talley and Jovelyn Lopez Gestopa Morden

Payge Lynn Fisher and Damarlo Tre’von Towns

Dontae Odunesei Williams and Julia Michelle Woods

Antrion Dwight Wilson and Mary Ikpe

Kari Hewes and Brian Wilson

Mallorie Renee Anthony and Austin Richard Ables

Bayley Elton Mercado-Goeglein and Aaron Lewis Isbell

Margaret Lu Stevens and Asif Raymond Samuel

Robin Nicole Goodhew and Cody Alan Conrad

Marquis Lequan Davis and Angela Raenell Morris

Kamal L. Shakoor and Michelle A. Immoos

Seth Jacob Bolenbaugh and Lydia Louise Burley

Ian Troutner and Micalah Boddy

Sabra Joelle Shade and Zachary Lee Sheridan

April Trice and Derrick Griffith

Jeremy Ronald Gressley and Ashleigh Nicole Miller

Jonathan De Jesus and Yahaira Lopez

Mallory Lynn Kessler and Jeremy David Smoot

Joy Annable and Anthony Gephart

Bailey Charles Ploughe and Christian Heflin

Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.