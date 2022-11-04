Lucas Stonebraker and Candice Bowles

Lindsey Erin Hakey and Jason Adam Minich

Kyana Jo Love and Andrew Jackson Olry

Elaine Joy Tiangco Dimacali and Mary Grace Orquia Dizon

Carly Elizabeth Cotterman and Patrick Charles Wyss

Rodney Ray Roberson Jr. and Jessica Shantae Woods

Nicole Marie Blosser and Nicholas Steven Berning

Fernanda Michelle Gonzalez Lopez and Nicholas A. Tirapegui Pena

Surinder Pal Singh and Cassandra Kay Eckert

Susan Victoria Heller and Jack Ryan Callahan

Ashley Carney and Clinton Ritchie

Cheyenne Autumn Fowler and Dalton James Williams

Alexander Conrad McBane and Alexis Kay Tucker

Benjamin Miller and Amber Sieber

Mikayla Marie Kahlenbeck and Austin Hadwin

Sherrie Ann Yungandreas and Brooks D. Blanton

Troy William Koch and Nichole Leann Root

Tavo Dimas Jr. and Cassidy Raine Combs

Kenneth Alan Fish and Pakapheng Symongkhon

Lisa Michelle Wanner and John Eugene Firestine

Robert Stonewall Craft and Alaya Nicole Taylor

Larry Alexander Schmidt and Emily Elizabeth Warren

Shanelle Marie Pearson and Westley Edward Jovan Edmondson

Justin Michael Busch and Rebekah A. Glunt

Grant Marshall Gerard and Mona Helga Schauer

Chelsie La’Ree Gulyanics and Brandon Christopher Krontz

Lauren Marie Schwab and Elmer Charles Zollinger

Liem Jude Heffley and Emma G. Edwards

Shayla Lynn Shepherd and Matthew John Denis

Kennedy Wissel and Jared Schibley

Timothy George Nicholson and Ciara Nicole Wolf

Victoria Elaine Schaefer and Evan Daniel Cox

Ashley Hill and Aaron Hart

Angelica Silva and Dayron Sebastian Navarro Castillo

Wender Fernando Gomez Cordero and Jenifer Carolina Virula Solares

Christopher James Stepnowski and Jillian Delight Vandyke

Taffney Lia Townsend and Rickey Lorenzo Robinson

Ryan Eicholtz and Jordan Kunkleman

Angie Marie Burkhart and Kenneth James Stevenson

Amethyst Lee Larkey and Jason Snyder

Kyle Christian Marion and Carolyn Eileen Spencer

Jason Scott Crozier and Candace Lannaye Williams

Thomas Eric Depew and Shreece Mieko Hopkins

Erik Kitchen and Alayna Robinson

Ariana Racz and Aaron Turner

Evan James Burkley and Heidi Danielle Zeigler

Jessica Nicole Frederick and Paul Michael McCoy

Justin Davis Heckman and Morgan Elizabeth Croteau

Robert Jerome Phongchaleun and Brittanie Marie Wilson

Alysha Gail Brunton and Joel Wayne Snider

Daniel Filler and Gabrielle Weaver

Sarah Ellen Ackerman and Michael James Engler

Jennifer Lynn Haviland and Benjamin D. Schocke

Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.