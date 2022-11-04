Lucas Stonebraker and Candice Bowles
Lindsey Erin Hakey and Jason Adam Minich
Kyana Jo Love and Andrew Jackson Olry
Elaine Joy Tiangco Dimacali and Mary Grace Orquia Dizon
Carly Elizabeth Cotterman and Patrick Charles Wyss
Rodney Ray Roberson Jr. and Jessica Shantae Woods
Nicole Marie Blosser and Nicholas Steven Berning
Fernanda Michelle Gonzalez Lopez and Nicholas A. Tirapegui Pena
Surinder Pal Singh and Cassandra Kay Eckert
Susan Victoria Heller and Jack Ryan Callahan
Ashley Carney and Clinton Ritchie
Cheyenne Autumn Fowler and Dalton James Williams
Alexander Conrad McBane and Alexis Kay Tucker
Benjamin Miller and Amber Sieber
Mikayla Marie Kahlenbeck and Austin Hadwin
Sherrie Ann Yungandreas and Brooks D. Blanton
Troy William Koch and Nichole Leann Root
Tavo Dimas Jr. and Cassidy Raine Combs
Kenneth Alan Fish and Pakapheng Symongkhon
Lisa Michelle Wanner and John Eugene Firestine
Robert Stonewall Craft and Alaya Nicole Taylor
Larry Alexander Schmidt and Emily Elizabeth Warren
Shanelle Marie Pearson and Westley Edward Jovan Edmondson
Justin Michael Busch and Rebekah A. Glunt
Grant Marshall Gerard and Mona Helga Schauer
Chelsie La’Ree Gulyanics and Brandon Christopher Krontz
Lauren Marie Schwab and Elmer Charles Zollinger
Liem Jude Heffley and Emma G. Edwards
Shayla Lynn Shepherd and Matthew John Denis
Kennedy Wissel and Jared Schibley
Timothy George Nicholson and Ciara Nicole Wolf
Victoria Elaine Schaefer and Evan Daniel Cox
Ashley Hill and Aaron Hart
Angelica Silva and Dayron Sebastian Navarro Castillo
Wender Fernando Gomez Cordero and Jenifer Carolina Virula Solares
Christopher James Stepnowski and Jillian Delight Vandyke
Taffney Lia Townsend and Rickey Lorenzo Robinson
Ryan Eicholtz and Jordan Kunkleman
Angie Marie Burkhart and Kenneth James Stevenson
Amethyst Lee Larkey and Jason Snyder
Kyle Christian Marion and Carolyn Eileen Spencer
Jason Scott Crozier and Candace Lannaye Williams
Thomas Eric Depew and Shreece Mieko Hopkins
Erik Kitchen and Alayna Robinson
Ariana Racz and Aaron Turner
Evan James Burkley and Heidi Danielle Zeigler
Jessica Nicole Frederick and Paul Michael McCoy
Justin Davis Heckman and Morgan Elizabeth Croteau
Robert Jerome Phongchaleun and Brittanie Marie Wilson
Alysha Gail Brunton and Joel Wayne Snider
Daniel Filler and Gabrielle Weaver
Sarah Ellen Ackerman and Michael James Engler
Jennifer Lynn Haviland and Benjamin D. Schocke
Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.