Lee Arden William Hoffmeier and Micah Cate Madaras

Paul Glen Ewing and Katherine Joy Phillips

Evan Avery Hall and Selah Ranee Deepika Morel

Amanda Jeanne Galambos and Taylor Dean Paden

Nicholas Bay and Samantha Thomas

Annette M. Kreidt and Marc I. Evans

Tess Meussling and Darik Howard

Angela Renee Hash and Michael Gene Synder

Abigail Mae Christian and Craig Louis Fitzgerald

Andrew Scott Curlin and Alison Louise Beard

Logan David Rex and Megan Elizabeth Smitley

Jonathan Winston Lindberg and Jayda Dallich

Robert John Trahin and Megan Marie Bobay

Kenzie Renee Salzbrenner and Austin Michael Miller

John Kelly Metzinger and Rick Kiel Van Cleave

Sarah Scheerer and Joshua Winebaugh

Craig Joseph Newgent and Michelle R. Marn

Amanda C. Lochner and Eric F. Saylor

Samantha Jennifer Clem and Kristopher Michael Radtke

Lindsey Rose Henry and Veselin Dimitrov

Dorian C. Nieves and Tanda Brownlee

Tin Soe and Hlaing Moe Oo

Amy Guerrero and Tyrone Williams

Derrick Eddie McKibben and Chloe Diane Stumpf

Adam Steven Shelpman and Justin Sebastian Brock

Sirria Latrice Church and Alta Mae Murphy

Mahlon Jay Lengacher and Keturah Elaine Eicher

Joshua Saylor and Christina Gresham

Alexis Ketrece Miles and Olumide Emmanuel Aderiye

Austin Patrick Morace and Laurel Abigail Dunkley

Christopher Allen Landel and Ahmedina Okanovic

Monica Monique Sayarath and Jorge Luis Quezada Cerrato

Gregory Eugene Smith and Jakae Jo-Nell Swope

Celida D. Avila Aceituno and William B. Valenzuela Hernandez

Nathaniel Kekoa Tai See and Kathryn Marie Wiegner

Ignacio Martinez Martinez and Jasmine Navarro

Michael Guth and Joann Lemmenes

James Charles Norfleet and Arlien Mae Green

Aaron J. Eicher and Naomi D. Graber

Tiffany Leann Adkins and Thomas Lynn Cashman

James Kornell Bryant Jr. and Arianna Young

Collin Mark Delagrange and Julianna Sadie Mast

Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.