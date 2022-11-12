Lee Arden William Hoffmeier and Micah Cate Madaras
Paul Glen Ewing and Katherine Joy Phillips
Evan Avery Hall and Selah Ranee Deepika Morel
Amanda Jeanne Galambos and Taylor Dean Paden
Nicholas Bay and Samantha Thomas
Annette M. Kreidt and Marc I. Evans
Tess Meussling and Darik Howard
Angela Renee Hash and Michael Gene Synder
Abigail Mae Christian and Craig Louis Fitzgerald
Andrew Scott Curlin and Alison Louise Beard
Logan David Rex and Megan Elizabeth Smitley
Jonathan Winston Lindberg and Jayda Dallich
Robert John Trahin and Megan Marie Bobay
Kenzie Renee Salzbrenner and Austin Michael Miller
John Kelly Metzinger and Rick Kiel Van Cleave
Sarah Scheerer and Joshua Winebaugh
Craig Joseph Newgent and Michelle R. Marn
Amanda C. Lochner and Eric F. Saylor
Samantha Jennifer Clem and Kristopher Michael Radtke
Lindsey Rose Henry and Veselin Dimitrov
Dorian C. Nieves and Tanda Brownlee
Tin Soe and Hlaing Moe Oo
Amy Guerrero and Tyrone Williams
Derrick Eddie McKibben and Chloe Diane Stumpf
Adam Steven Shelpman and Justin Sebastian Brock
Sirria Latrice Church and Alta Mae Murphy
Mahlon Jay Lengacher and Keturah Elaine Eicher
Joshua Saylor and Christina Gresham
Alexis Ketrece Miles and Olumide Emmanuel Aderiye
Austin Patrick Morace and Laurel Abigail Dunkley
Christopher Allen Landel and Ahmedina Okanovic
Monica Monique Sayarath and Jorge Luis Quezada Cerrato
Gregory Eugene Smith and Jakae Jo-Nell Swope
Celida D. Avila Aceituno and William B. Valenzuela Hernandez
Nathaniel Kekoa Tai See and Kathryn Marie Wiegner
Ignacio Martinez Martinez and Jasmine Navarro
Michael Guth and Joann Lemmenes
James Charles Norfleet and Arlien Mae Green
Aaron J. Eicher and Naomi D. Graber
Tiffany Leann Adkins and Thomas Lynn Cashman
James Kornell Bryant Jr. and Arianna Young
Collin Mark Delagrange and Julianna Sadie Mast
Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.