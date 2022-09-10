Jordyn Mackenzie Screeton and Cory John McGlaughn

Zachary Michael Wright and Alison Veronica Podlaski

Abigail Grace Hunter and Aaron William Goldner

Elizabeth Elaine Vinson and Randy Lee Cameron Jr.

Robert Todd Grimes and Amy Scout Defelice

Anne M. Webster and Christopher N. Barton

James Justin Haller and Laurie Susan Spindler

Daniel Jay Lengacher and Rosa Mae Eicher

Requel Ann Contreras and Elaine McKinney

Kelly Ann Slavich and John Medaris Miller

Anna Jane Miller and Brandon Christopher Shane

Madison Lynn Jensen and Christopher Lowell Wooley

Teresa Scott and Anthony Freeman

Keyanna N. Parker and Matthew G. Thorne

Kimberly Marie Vardaman and Ramon Becerra

Cassie Renee Vandiepenbos and Cody Aaron Sengthong

Carson Louis Cox and Shauna Renee Bowser

Langston Kaid Ginder and Ana Pierson

Courtney L. Lewis and Mario Smiley

Meredith Suzanne Lynch and Jason Alexander Dunn

Maria E. Niles and Banner Cody Budden

Michael Dawson and Jose Bonilla Valentin

Courtney Noelle Webster and Edward Claude Stouder

David Allen Dean II and Jennifer Eileen Lee

April Tolinda Wilson and Iziah D. Staker

Roman Lynn Graber and Audrey Brianna Johnsonbaugh

Michael A. McMeen and Julia Lynn Swanson

Danielle Nicole Mennella and Erik Robert Michael Subler

Cristian Soto and Yenifer Ahumada

Carissa Liane Klug and David Edman Cordle

Jaye L. Johnson and Heidi M. Trumbull

Marquais Jivell Williams Sr. and Tara Natasha Hargrove

Meggan Deane Jackson and Jeffrey Lee Engquist

Shannon Elizabeth Hunter and Chad Michael Kelley Jr.

Kiya Yvonne Turner and William T. Thomas Jr.

Madison Jeanette Perrella and Breylin Daniel Lautzenheiser

Austin Lee Schermerhorn and Gisell Montiel

Emily N. Allen and Spencer C. Schinbeckler

Chance Allen Ritschard and Haley Ann Vogelsong

Kiera Jazlyn Reynolds and Logan Tyler Boroff

Victor Hugo Millan-Figueroa and Rebecca Renee Gazarik

Aaron Christopher Nagy and Jackie Lynn Wingard

Austin Joshua Turner and Jenna Marie Alter

Sarah Arnold and John Foxworthy II

Mervin Lee Schmucker and Reenae Rose Miller

Bianca Gabrielle Shafer and Joel Nathan McBain

Alexandria Vanessa Cifuentes and Patrick James White

Marissa Quandt and Joshua Gibson

Ilean Ruby Castro and Jon Christian Boggs

Jordan Lee Bercot and Xavior Robert Johnson

Kristi Lee Boyer and Michael Dines Nelson

Benjamin Alan Hoover and Emma Beth Hadley

India Monee Lee McCarter and Adrian Davon Strong

Ar Lee and Pu Pu Win

Ryan Carl Blauvelt and Natalie Huynh

John Ross Gulyas and Ariel Laura Archer

Rachael Kelsey Phillips and Mikael Elie Astier Kent

Michael Steven Eicher and Marlene Rose Schwartz

Jonathan Paul Casarow and Nina Angelica Nardozi

Amy Poynter and Andrew Koelper

Pierce Frick and Claire Gardner

Anne Johns and Blake Andrew Pettit

Kynlee Jo Carpenter and Anthony Michael Frederick

Katelyn N. Shamo and Kyle Kleeman

Kristina Cook and Dillon Fravel

Emily Long and William Thomas McDowell III

Charlie Steven Sheldon and Roselyn-Marie Isabelle Sanchez

Tabitha Ann Vaught and Marcus Dawayne Furlough

Sarah Marie Rowe and Matthew Dean Harding

Robert Andrew Jackson and Lisa Ann Kile-Jackson

Lauren Elizabeth Charleston and Michael Glasner

Ryan Wayne Palmer and Katrina Parent

Amanda Kay Gagle and Cody Michael Cox

Rachel Ann Neidich and Dane Matthew Christoffersen

Winfred Lee Billingsley and Cara L. Dansby

Paul Duane Velarde Jr. and Aubree Ann Boyer

Kylah Ewing and Brian Tun

Brandon Michael Moses and Paige Nicole Coolman

James S. Kauffman and Jolene Brandenberger

Emily Reichard and Jacob Fryback

Kenya Lavonne Lucas and Charles Edward Thomas

Maeve Kasumi Asano and German Octavio Hernandez-Ramirez

Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.