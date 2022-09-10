Jordyn Mackenzie Screeton and Cory John McGlaughn
Zachary Michael Wright and Alison Veronica Podlaski
Abigail Grace Hunter and Aaron William Goldner
Elizabeth Elaine Vinson and Randy Lee Cameron Jr.
Robert Todd Grimes and Amy Scout Defelice
Anne M. Webster and Christopher N. Barton
James Justin Haller and Laurie Susan Spindler
Daniel Jay Lengacher and Rosa Mae Eicher
Requel Ann Contreras and Elaine McKinney
Kelly Ann Slavich and John Medaris Miller
Anna Jane Miller and Brandon Christopher Shane
Madison Lynn Jensen and Christopher Lowell Wooley
Teresa Scott and Anthony Freeman
Keyanna N. Parker and Matthew G. Thorne
Kimberly Marie Vardaman and Ramon Becerra
Cassie Renee Vandiepenbos and Cody Aaron Sengthong
Carson Louis Cox and Shauna Renee Bowser
Langston Kaid Ginder and Ana Pierson
Courtney L. Lewis and Mario Smiley
Meredith Suzanne Lynch and Jason Alexander Dunn
Maria E. Niles and Banner Cody Budden
Michael Dawson and Jose Bonilla Valentin
Courtney Noelle Webster and Edward Claude Stouder
David Allen Dean II and Jennifer Eileen Lee
April Tolinda Wilson and Iziah D. Staker
Roman Lynn Graber and Audrey Brianna Johnsonbaugh
Michael A. McMeen and Julia Lynn Swanson
Danielle Nicole Mennella and Erik Robert Michael Subler
Cristian Soto and Yenifer Ahumada
Carissa Liane Klug and David Edman Cordle
Jaye L. Johnson and Heidi M. Trumbull
Marquais Jivell Williams Sr. and Tara Natasha Hargrove
Meggan Deane Jackson and Jeffrey Lee Engquist
Shannon Elizabeth Hunter and Chad Michael Kelley Jr.
Kiya Yvonne Turner and William T. Thomas Jr.
Madison Jeanette Perrella and Breylin Daniel Lautzenheiser
Austin Lee Schermerhorn and Gisell Montiel
Emily N. Allen and Spencer C. Schinbeckler
Chance Allen Ritschard and Haley Ann Vogelsong
Kiera Jazlyn Reynolds and Logan Tyler Boroff
Victor Hugo Millan-Figueroa and Rebecca Renee Gazarik
Aaron Christopher Nagy and Jackie Lynn Wingard
Austin Joshua Turner and Jenna Marie Alter
Sarah Arnold and John Foxworthy II
Mervin Lee Schmucker and Reenae Rose Miller
Bianca Gabrielle Shafer and Joel Nathan McBain
Alexandria Vanessa Cifuentes and Patrick James White
Marissa Quandt and Joshua Gibson
Ilean Ruby Castro and Jon Christian Boggs
Jordan Lee Bercot and Xavior Robert Johnson
Kristi Lee Boyer and Michael Dines Nelson
Benjamin Alan Hoover and Emma Beth Hadley
India Monee Lee McCarter and Adrian Davon Strong
Ar Lee and Pu Pu Win
Ryan Carl Blauvelt and Natalie Huynh
John Ross Gulyas and Ariel Laura Archer
Rachael Kelsey Phillips and Mikael Elie Astier Kent
Michael Steven Eicher and Marlene Rose Schwartz
Jonathan Paul Casarow and Nina Angelica Nardozi
Amy Poynter and Andrew Koelper
Pierce Frick and Claire Gardner
Anne Johns and Blake Andrew Pettit
Kynlee Jo Carpenter and Anthony Michael Frederick
Katelyn N. Shamo and Kyle Kleeman
Kristina Cook and Dillon Fravel
Emily Long and William Thomas McDowell III
Charlie Steven Sheldon and Roselyn-Marie Isabelle Sanchez
Tabitha Ann Vaught and Marcus Dawayne Furlough
Sarah Marie Rowe and Matthew Dean Harding
Robert Andrew Jackson and Lisa Ann Kile-Jackson
Lauren Elizabeth Charleston and Michael Glasner
Ryan Wayne Palmer and Katrina Parent
Amanda Kay Gagle and Cody Michael Cox
Rachel Ann Neidich and Dane Matthew Christoffersen
Winfred Lee Billingsley and Cara L. Dansby
Paul Duane Velarde Jr. and Aubree Ann Boyer
Kylah Ewing and Brian Tun
Brandon Michael Moses and Paige Nicole Coolman
James S. Kauffman and Jolene Brandenberger
Emily Reichard and Jacob Fryback
Kenya Lavonne Lucas and Charles Edward Thomas
Maeve Kasumi Asano and German Octavio Hernandez-Ramirez
Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For information on listings, call Terri Richardson at 461-8304 or email trich@jg.net.