Ariel Kai Lopez and Kendrick Danilo Centeno Gonzalez
Gail Scheiderer Anglin and Craig Steven Marbach
Nikita Marie Lovell and Michael Kevin Alcox
Dakotah Olivia-George Poindexter and Kienan Ray Miller
Gabriel Vigilia Maraya and Rebecca Victoria Williams
Jessica Marlene Ford and Vicente Narvaez III
Paige McWhorter and Deangelo Graber
Michael Alan Girod and Arlene Wickey Jr.
Cody Williamson and Larraine Graham
Avery Aaron Wade Robbins and Montanna Luce
Travis James Smothermon and Lauren Rachel Moga
Kelsey Marie Robinson and Richard Joseph Provost Jr.
Madison K. Widmeyer and Jackob A. Bowers
Gabrielle Rose Creason and Blake Alexander Bowman
Canaan Ray Skeens and Emma Rose Altimus
Elana Jessica Kayser and Bradley Tyler Guise
Anamaria Sosa and Milton L. White
Matthew Christopher Kominkiewicz and Claudia Rae Maynard
Jeffrey Joseph Koch and Kristine Marie Bond
Jamie Lynn Berger and Jonathan Alan Berger
Charlie David Strickland and Michele Lea Hunnicutt
Andrew Paul Marinko and Margaret Ann Rohlfing
Adri Dorian Pitts and Janelle Suzette Smith
Tyler D. Beemer and Tayler R. Knoblauch
Stephanus E. Smuts and Cassie J. Barton
Kathryn Sue Wallace and Paul Bryan Slee
Cassandra Ann Kline and Steven Lewis Merkle
Todd Alan Currie Jr. and Elizabeth Rae Johnson
Raymond Alexander Smith Jr. and Shania Nicole Kelly
Mishela Selena Williams and Tyler Ray Goley
Carson L. Mohler and Patrick J. McMullin
Jensen Nicole Polderman and Chase Michael Eugene Nigg
Austyn Jay Thomas Newman and Paige Nicole Barile
Erin Noelle Begue and Marc Thomas Feichter
Randi Jean Speer and Ryan M. Demato
Jordyn Taylor Vacanti and Stewart S. Darling
Bailey Lynn Matthias and Karl Frederick Richey
Kamran Yusif Veliyev and Marianna Evdokimova
Martin David Koeneman and Kelsey Rose McDonald
Amanda Krueger and Gran Inman
Nina D. Alonzo-Ochoa and Johar Singh
Kyleigh Lourdes Carvalho and Jorge Antonio Rangel Lopez
Sandra Jeanne Fabian and Michael Harris
Gabrielle Anne Cheever and Alec Daniel Ingram
Misty Rose Bell and Timothy Daniel Stoffer
Hannah Ranee Miller and Caleb Paul Potter
Abraham Allen Marquardt and Dylan Eugene Pohlman
Alexandra Maurine Saalfrank and Bradley Scot Trahin
Morgan Kay Shannon and Michael Scott Kitch Jr.
Kathleen Malinda Jutte and Jacob Glen Girod
Diego Armando Hernandez Herrera and Diana Sofia Herrera Ardila
Salome Aristizabal Escobar and Andres Fernando Cardona Rendon
Madalyn Taylor Rose and Jacob Lee Ramsey
Mckenzi Louise Marchand and Triandaphillos Stephanos Kaplanis
Darcie Jean Patton and Cody James Martin
Charles Anthony Kenney and Linda Lee Phillips
Norah Lynn Christlieb and Martin Joe Medina
Autumn Lynn Wise and Tobias Isaiah Oo
Gaudge Michael Edwards and Sage Mackenzie Reeb
Bryan Keith Smith and Jenny Louise Rhodes
Julia Pearl Kubek and Jonathan Williams Elia
Dayna Marie Horner and Jason Arthur Weaver
Lakshmi Sundaram and Sandeep Vijayan
Keaton Nathaniel Shirley and Sydney Sharon Miller
Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For more information about listings, call Corey McMaken, 461-8475, or email cmcmaken@jg.net.