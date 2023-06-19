Ariel Kai Lopez and Kendrick Danilo Centeno Gonzalez

Gail Scheiderer Anglin and Craig Steven Marbach

Nikita Marie Lovell and Michael Kevin Alcox

Dakotah Olivia-George Poindexter and Kienan Ray Miller

Gabriel Vigilia Maraya and Rebecca Victoria Williams

Jessica Marlene Ford and Vicente Narvaez III

Paige McWhorter and Deangelo Graber

Michael Alan Girod and Arlene Wickey Jr.

Cody Williamson and Larraine Graham

Avery Aaron Wade Robbins and Montanna Luce

Travis James Smothermon and Lauren Rachel Moga

Kelsey Marie Robinson and Richard Joseph Provost Jr.

Madison K. Widmeyer and Jackob A. Bowers

Gabrielle Rose Creason and Blake Alexander Bowman

Canaan Ray Skeens and Emma Rose Altimus

Elana Jessica Kayser and Bradley Tyler Guise

Anamaria Sosa and Milton L. White

Matthew Christopher Kominkiewicz and Claudia Rae Maynard

Jeffrey Joseph Koch and Kristine Marie Bond

Jamie Lynn Berger and Jonathan Alan Berger

Charlie David Strickland and Michele Lea Hunnicutt

Andrew Paul Marinko and Margaret Ann Rohlfing

Adri Dorian Pitts and Janelle Suzette Smith

Tyler D. Beemer and Tayler R. Knoblauch

Stephanus E. Smuts and Cassie J. Barton

Kathryn Sue Wallace and Paul Bryan Slee

Cassandra Ann Kline and Steven Lewis Merkle

Todd Alan Currie Jr. and Elizabeth Rae Johnson

Raymond Alexander Smith Jr. and Shania Nicole Kelly

Mishela Selena Williams and Tyler Ray Goley

Carson L. Mohler and Patrick J. McMullin

Jensen Nicole Polderman and Chase Michael Eugene Nigg

Austyn Jay Thomas Newman and Paige Nicole Barile

Erin Noelle Begue and Marc Thomas Feichter

Randi Jean Speer and Ryan M. Demato

Jordyn Taylor Vacanti and Stewart S. Darling

Bailey Lynn Matthias and Karl Frederick Richey

Kamran Yusif Veliyev and Marianna Evdokimova

Martin David Koeneman and Kelsey Rose McDonald

Amanda Krueger and Gran Inman

Nina D. Alonzo-Ochoa and Johar Singh

Kyleigh Lourdes Carvalho and Jorge Antonio Rangel Lopez

Sandra Jeanne Fabian and Michael Harris

Gabrielle Anne Cheever and Alec Daniel Ingram

Misty Rose Bell and Timothy Daniel Stoffer

Hannah Ranee Miller and Caleb Paul Potter

Abraham Allen Marquardt and Dylan Eugene Pohlman

Alexandra Maurine Saalfrank and Bradley Scot Trahin

Morgan Kay Shannon and Michael Scott Kitch Jr.

Kathleen Malinda Jutte and Jacob Glen Girod

Diego Armando Hernandez Herrera and Diana Sofia Herrera Ardila

Salome Aristizabal Escobar and Andres Fernando Cardona Rendon

Madalyn Taylor Rose and Jacob Lee Ramsey

Mckenzi Louise Marchand and Triandaphillos Stephanos Kaplanis

Darcie Jean Patton and Cody James Martin

Charles Anthony Kenney and Linda Lee Phillips

Norah Lynn Christlieb and Martin Joe Medina

Autumn Lynn Wise and Tobias Isaiah Oo

Gaudge Michael Edwards and Sage Mackenzie Reeb

Bryan Keith Smith and Jenny Louise Rhodes

Julia Pearl Kubek and Jonathan Williams Elia

Dayna Marie Horner and Jason Arthur Weaver

Lakshmi Sundaram and Sandeep Vijayan

Keaton Nathaniel Shirley and Sydney Sharon Miller

Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For more information about listings, call Corey McMaken, 461-8475, or email cmcmaken@jg.net.