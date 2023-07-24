Todd Andrew Sprague and Michele Marie Baldacci

Paxton Cole Bergdoll and Brooke Elizabeth Doerffler

David Wayne Oaks Sr. and Rhonda F. Beltran

Kala Renee Hodge and Jose Abel Ceron Maldonado

Lauren Westerman and William Hansen

Lee A. Geary and Brian T. Meadows Sr.

Amber Nicole Minton and Jesse Robert Gensheimer

Marvin Lynn Schwartz and Marilyn M. Graber

Matthew David Steury and Rosalie M. Graber

Lamar Lynn Graber and Naomi Rose Eicher

Michael Arkley Bruner and Amanda Nichole Bond

Ana Clara Sabena and Javier Eduardo Suarez

Eloisa Quintero Rios and Fernando Diaz Garcia

Joel Nathaniel Leonhardt and Madeline Kaye Shine

Jessica Lamaster and Gabriel Jacobson

Christian Ivan Palma Galdamez and Cecilia Martinez Gallegos

Carl William Didier and Melanie L. Didier

William Oliver Colbourne Jr. and Lisa Maria Cialdella

Madeline Cripe and Marco Campos

Daisy Liliana Romero and Ajani Damani Humphrey

Julia Johanna Jackson and Cameron Philip Hill

Jemal M. Cooper II and Adriana H. Rothgeb-Manning

Emily K. Hausman and Gavin Thomas Drew

Gregory Dewayne Keller and Melodie Lynette Nord

Jennifer Lynn Wade and James Allen Beights

Min Htaw Lawi and Thet Thet Lin

Heather Elizabeth Waters and Jared Russell Jordan

Jaivfis L. Smith and Cortney Renee Didion

Andrea Marie Berghoff and Savannah Bailey Emmons

Kelly Marie Catalina and Anthony Morken

Philip Joseph Eads and Victoria Sue Vanover

Parish Landon Gratz and Jana Sue Guise

Jaihde Mercedz Trejo and Keyontae Octayvis Taylor

Francesca Amalia Gonzalez Quinto and Ivan Oscar Palmar Giusti

Timothy Alfred Hardiek and Aileen Jayne Mullett

Ryan Thomas Willson and Martha Nelia Martinez Zamora

Michael Glenn Saylor and Letitia Muro

Jessica Ann Porter and Jason Delano Porter

Jessica Shutt and August Martin Molthan

Iban Ardila Olarte and Gladys Daisy Parra Zapata

Abbegail Jane Vannatta and Joshua Riley Milowski

Cresenciano Olivera Ortega and Keyla Yadith Galeano Garcia

Keagan Daniel Tetrick and Makenzie Strickler

Marielle R. Goeglein and Linnea I. Lind

Nickolas Eugene Dohrmann and Jami Maria Barnes

Jason Richard Cracknell and Heather Marie Martinez

Christin Elaine Golden and Scott Hayes

Lucas Osterhout and Haley Kuleef

Roman Charmin Landa and Nathaly Abigail Ruballos Sanchez

Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For more information about listings, call Corey McMaken, 461-8475, or email cmcmaken@jg.net.