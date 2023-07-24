Todd Andrew Sprague and Michele Marie Baldacci
Paxton Cole Bergdoll and Brooke Elizabeth Doerffler
David Wayne Oaks Sr. and Rhonda F. Beltran
Kala Renee Hodge and Jose Abel Ceron Maldonado
Lauren Westerman and William Hansen
Lee A. Geary and Brian T. Meadows Sr.
Amber Nicole Minton and Jesse Robert Gensheimer
Marvin Lynn Schwartz and Marilyn M. Graber
Matthew David Steury and Rosalie M. Graber
Lamar Lynn Graber and Naomi Rose Eicher
Michael Arkley Bruner and Amanda Nichole Bond
Ana Clara Sabena and Javier Eduardo Suarez
Eloisa Quintero Rios and Fernando Diaz Garcia
Joel Nathaniel Leonhardt and Madeline Kaye Shine
Jessica Lamaster and Gabriel Jacobson
Christian Ivan Palma Galdamez and Cecilia Martinez Gallegos
Carl William Didier and Melanie L. Didier
William Oliver Colbourne Jr. and Lisa Maria Cialdella
Madeline Cripe and Marco Campos
Daisy Liliana Romero and Ajani Damani Humphrey
Julia Johanna Jackson and Cameron Philip Hill
Jemal M. Cooper II and Adriana H. Rothgeb-Manning
Emily K. Hausman and Gavin Thomas Drew
Gregory Dewayne Keller and Melodie Lynette Nord
Jennifer Lynn Wade and James Allen Beights
Min Htaw Lawi and Thet Thet Lin
Heather Elizabeth Waters and Jared Russell Jordan
Jaivfis L. Smith and Cortney Renee Didion
Andrea Marie Berghoff and Savannah Bailey Emmons
Kelly Marie Catalina and Anthony Morken
Philip Joseph Eads and Victoria Sue Vanover
Parish Landon Gratz and Jana Sue Guise
Jaihde Mercedz Trejo and Keyontae Octayvis Taylor
Francesca Amalia Gonzalez Quinto and Ivan Oscar Palmar Giusti
Timothy Alfred Hardiek and Aileen Jayne Mullett
Ryan Thomas Willson and Martha Nelia Martinez Zamora
Michael Glenn Saylor and Letitia Muro
Jessica Ann Porter and Jason Delano Porter
Jessica Shutt and August Martin Molthan
Iban Ardila Olarte and Gladys Daisy Parra Zapata
Abbegail Jane Vannatta and Joshua Riley Milowski
Cresenciano Olivera Ortega and Keyla Yadith Galeano Garcia
Keagan Daniel Tetrick and Makenzie Strickler
Marielle R. Goeglein and Linnea I. Lind
Nickolas Eugene Dohrmann and Jami Maria Barnes
Jason Richard Cracknell and Heather Marie Martinez
Christin Elaine Golden and Scott Hayes
Lucas Osterhout and Haley Kuleef
Roman Charmin Landa and Nathaly Abigail Ruballos Sanchez
Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For more information about listings, call Corey McMaken, 461-8475, or email cmcmaken@jg.net.