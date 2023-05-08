Alexis Meyers and Justin Woods

Austin Tyler Luke and Jillian Audrey Hollman

Iris Pamela Trejo Navarro and Eden Nickolas Rangel

Magaly Guadalupe Ruelas and Jose Javier Ruiz Arreola

Gilberto Meza and Holly Christine Busselberg

Dylan Lutz and Emily Farmer

Alexis Jenae Heatwole and Caleb James Carrico

Rachel Nicole Fries and Kaleb Christopher Johnson

John Michael Miller Jr. and Aubrey Clair Lohser

Jazmine Lenae Williams and Andre Jamal Wimes Sr.

Emily Louise Turnage and Joseph Allen Perdue

Michael S. Taylor and

Kimberly Ann Dalman

Natosha R. Brooks and Keith Duffey

Alison Taylor Richards and Jonathon Marshall

Simmons

Matthew Joseph Laughlin and Alexis Nicole Maynard

Aneadra Marie King and Torey Robert Heintzelman

Kara Noelle Hart and

Valentin Vieyra

Justin Nicholas Straessle and Isabelle Esther Stanley

Kristi Lee Beard and Jacob Lee Leckenby

Kamuran Kabasakal and Grana Hafizi

Vivian Marie Bustamante and Gabino Guzman Jr.

Imani Mariah Lewis and

Trevon Baba Maye

Timothy Andrew Taylor and Kaitlynn Hope Jester

Zachary Thomas Brown and Cynthia Lynn Davis

Luciano Babb and Nichole Helen Marquardt

Natalee Paula Gough and Jacob Albert Jacquay

Jonah Johnston Tobias Updegrove and Riley Alexis Saleik

Adam Clayton Ekin and

Kaycee Rae Smith

Gunner Kingsley Brown and Sara Elizabeth Gibbons

Michael Anderson Delaney and Zai Hlei Iang

Trenton M. Tatum and

Jessica P. Linnemeier

Jeremiah Stutzman and Eden Wood

Jasmin Alexandra Tracey and Daniel John Boyd

Brittany Nicole Travis and Jacob Wyatt Dines

Alexis Marie Finton and Myrich William Allen Thieme

Yvonne Michele Holley and Willie Henry Lawson Jr.

Nicole Yvon Elkins and Chris Allan Hilton

Cara Elizabeth Click and Ross Spencer Dodane

Linda Yvonne Luque and Jose Roberto Gonzalez Esparza

Saul Johnson and Elizabeth S. Ramos

Kelsey Marie Jones and Dominick Elijah Swanson

Landon Taylor Place and Taylor Julianna Wylie

James Witmer Jr. and Lucinda Kay Schwartz

Dakota Kekoa Woods and Dani Rose Addler

Kathleen Deon Lee Iseton and Alejandro Aguirre

David Shank and Amanda Jefferis

Lester E. Graber and

Lydiann V. Eicher

Alyssa Mary Cantrell and Nathan Scott Laveck

Mariam Khaldoon and Chandler Sterling Jeffrey Fairchild

Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For more information about listings, call Corey McMaken, 461-8475, or email cmcmaken@jg.net.