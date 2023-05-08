Alexis Meyers and Justin Woods
Austin Tyler Luke and Jillian Audrey Hollman
Iris Pamela Trejo Navarro and Eden Nickolas Rangel
Magaly Guadalupe Ruelas and Jose Javier Ruiz Arreola
Gilberto Meza and Holly Christine Busselberg
Dylan Lutz and Emily Farmer
Alexis Jenae Heatwole and Caleb James Carrico
Rachel Nicole Fries and Kaleb Christopher Johnson
John Michael Miller Jr. and Aubrey Clair Lohser
Jazmine Lenae Williams and Andre Jamal Wimes Sr.
Emily Louise Turnage and Joseph Allen Perdue
Michael S. Taylor and
Kimberly Ann Dalman
Natosha R. Brooks and Keith Duffey
Alison Taylor Richards and Jonathon Marshall
Simmons
Matthew Joseph Laughlin and Alexis Nicole Maynard
Aneadra Marie King and Torey Robert Heintzelman
Kara Noelle Hart and
Valentin Vieyra
Justin Nicholas Straessle and Isabelle Esther Stanley
Kristi Lee Beard and Jacob Lee Leckenby
Kamuran Kabasakal and Grana Hafizi
Vivian Marie Bustamante and Gabino Guzman Jr.
Imani Mariah Lewis and
Trevon Baba Maye
Timothy Andrew Taylor and Kaitlynn Hope Jester
Zachary Thomas Brown and Cynthia Lynn Davis
Luciano Babb and Nichole Helen Marquardt
Natalee Paula Gough and Jacob Albert Jacquay
Jonah Johnston Tobias Updegrove and Riley Alexis Saleik
Adam Clayton Ekin and
Kaycee Rae Smith
Gunner Kingsley Brown and Sara Elizabeth Gibbons
Michael Anderson Delaney and Zai Hlei Iang
Trenton M. Tatum and
Jessica P. Linnemeier
Jeremiah Stutzman and Eden Wood
Jasmin Alexandra Tracey and Daniel John Boyd
Brittany Nicole Travis and Jacob Wyatt Dines
Alexis Marie Finton and Myrich William Allen Thieme
Yvonne Michele Holley and Willie Henry Lawson Jr.
Nicole Yvon Elkins and Chris Allan Hilton
Cara Elizabeth Click and Ross Spencer Dodane
Linda Yvonne Luque and Jose Roberto Gonzalez Esparza
Saul Johnson and Elizabeth S. Ramos
Kelsey Marie Jones and Dominick Elijah Swanson
Landon Taylor Place and Taylor Julianna Wylie
James Witmer Jr. and Lucinda Kay Schwartz
Dakota Kekoa Woods and Dani Rose Addler
Kathleen Deon Lee Iseton and Alejandro Aguirre
David Shank and Amanda Jefferis
Lester E. Graber and
Lydiann V. Eicher
Alyssa Mary Cantrell and Nathan Scott Laveck
Mariam Khaldoon and Chandler Sterling Jeffrey Fairchild
Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For more information about listings, call Corey McMaken, 461-8475, or email cmcmaken@jg.net.