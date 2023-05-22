Lindsey Sue Pessefall and Korrey Ray Kemp
Ashley Olson and Jared Stephens
Tyler Taylor and Melissa Starke
Diego Hernandez Garcia and Maria Guadalupe Zamudio
Eugene Henry Donnelly Jr. and Christine Marie Gonzales
Madison Avery Crisp and Joshua Jay Kelley
Sommer R. Woods and Colton M. Hill
Jason Dalton Stanton and Megan Marie Clark
Desmon Weaver and Shaylee Cook
Brayten John Pier and Nora Beery
Ella Louise Hughes and Timothy Jared Tippmann
Garima Pudasaini and Modnath Sangroula
Estela Carrasco and Enrique Gutierrez Vazquez
Joeb Michael Woodring and Alexandrea Nicole Kuhn
Alan Michaud Geyer and Xianglan Zhang
Edin Sabic and Amanda Samardzic
Sneyder Octavio Theran Fandino and Danna Valentina Nunez Vega
Leah Malinda Amstutz and Andrew Douglas Hansel
William Joseph Edgerly and Susie Hall
Zachary Marcus Soehngen and Monica Ayanna Brewer
Carson Benjamin Truesdale and Kayla Elizabeth Wilkins
Kenneth M. Judge and Sharon M. Judge
Gabriella Marie Hall and Tristan Elijah Lewis
Alexandria Gail Bope and Ethan Huntor Froehlke
Megan Shyann Strickler and Keaton Donald Voirol
Timothy Scott Larue and Caitlyn Marie Fisher
Ashley Marie Snyder and Christopher Koogler
John Connor Sullivan and Rebecca Louise Freimuth
Stefanie Anne Carroll and Jason Michael Smith
Jessica Wagner and Seth Presley
Robert Alan Burton and Rita Marie Young
Breanne N. Morgan and Scott William Toda III
Daniel Gardner and Sue Win
Alexander James Bunner and Haley Marie Nicodemus
Vanessa Knight and Victor Palma-Martinez
Samantha Jo Freed and Jacob Matthew Collins
Aldo Nino and Danne Cuanetl
Daniel Veerkamp and Rebecca Gibbs
Araceli Vargas and Julio Carreon Badillo
Ruth Mussmann and Blake Julius Martzowka
Tori’ana Naomi Brown and Abraham Espinosa
Chloie Williams and Brock Braun
Tori Dafforn and Drew Murray
Drew Robert Lytle and Ciera Noel Straessle
Matthew G. Grubbs and Amelia G. Ellenberger
Adam Christopher Riecke and Rainee Elizabeth Chapman
Maxwell Allen Richhart and Esther Louise Kemerly
Let Let Moe and Hamza Omerovic
Carlie A. Magdich and Charles B. Dillon II
Stacey Marie Rose and Lewis Charles Burridge
Jacob Noah Dilly and Sarah Kathryn Roth
Aubrey Rachelle Hilborn and Tyler Evan Gerken
Timothy Lee Ricketts and Caysie Dawn Franks
Jasmin Estrada and Jesus Avilez
Brandon Michael Monnier and Jessica Jane Keller
Sandra Valle and Jordy Antoine Lozada Tovar
Joshua Michael Dunlap and Lily Marie Stuerzenberger
Denise Parker and Michael A. Moreno
Caitlin Elizabeth Jones and Alexis Rae Schwieterman
Sonya Marie Ellis and Mario G. Lara III
Laura Paola Cruz Lopez and Luis Eduardo Rueda Castro
Ko Myo and Der Hee Ma
Mark Edward Masloob and Catherine Sue Roberts
Ricky Lynn Taylor and April Marie Taylor
Angelnette Lashenda Hall and Bernetta B. Smiley
Katelynn Emily Koehlinger and Joshua Wayne Miller
Britany Lynn Pocock and Keonte Arcadio Cuyler-Angeles
Meredith Reid Brown and Derek Paul Schweizer
Jonah David Carlson and Katelynn Marie Rogers
Luke William Maibach and Mariah Lee Kirtlan
Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For more information about listings, call Corey McMaken, 461-8475, or email cmcmaken@jg.net.