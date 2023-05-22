Lindsey Sue Pessefall and Korrey Ray Kemp

Ashley Olson and Jared Stephens

Tyler Taylor and Melissa Starke

Diego Hernandez Garcia and Maria Guadalupe Zamudio

Eugene Henry Donnelly Jr. and Christine Marie Gonzales

Madison Avery Crisp and Joshua Jay Kelley

Sommer R. Woods and Colton M. Hill

Jason Dalton Stanton and Megan Marie Clark

Desmon Weaver and Shaylee Cook

Brayten John Pier and Nora Beery

Ella Louise Hughes and Timothy Jared Tippmann

Garima Pudasaini and Modnath Sangroula

Estela Carrasco and Enrique Gutierrez Vazquez

Joeb Michael Woodring and Alexandrea Nicole Kuhn

Alan Michaud Geyer and Xianglan Zhang

Edin Sabic and Amanda Samardzic

Sneyder Octavio Theran Fandino and Danna Valentina Nunez Vega

Leah Malinda Amstutz and Andrew Douglas Hansel

William Joseph Edgerly and Susie Hall

Zachary Marcus Soehngen and Monica Ayanna Brewer

Carson Benjamin Truesdale and Kayla Elizabeth Wilkins

Kenneth M. Judge and Sharon M. Judge

Gabriella Marie Hall and Tristan Elijah Lewis

Alexandria Gail Bope and Ethan Huntor Froehlke

Megan Shyann Strickler and Keaton Donald Voirol

Timothy Scott Larue and Caitlyn Marie Fisher

Ashley Marie Snyder and Christopher Koogler

John Connor Sullivan and Rebecca Louise Freimuth

Stefanie Anne Carroll and Jason Michael Smith

Jessica Wagner and Seth Presley

Robert Alan Burton and Rita Marie Young

Breanne N. Morgan and Scott William Toda III

Daniel Gardner and Sue Win

Alexander James Bunner and Haley Marie Nicodemus

Vanessa Knight and Victor Palma-Martinez

Samantha Jo Freed and Jacob Matthew Collins

Aldo Nino and Danne Cuanetl

Daniel Veerkamp and Rebecca Gibbs

Araceli Vargas and Julio Carreon Badillo

Ruth Mussmann and Blake Julius Martzowka

Tori’ana Naomi Brown and Abraham Espinosa

Chloie Williams and Brock Braun

Tori Dafforn and Drew Murray

Drew Robert Lytle and Ciera Noel Straessle

Matthew G. Grubbs and Amelia G. Ellenberger

Adam Christopher Riecke and Rainee Elizabeth Chapman

Maxwell Allen Richhart and Esther Louise Kemerly

Let Let Moe and Hamza Omerovic

Carlie A. Magdich and Charles B. Dillon II

Stacey Marie Rose and Lewis Charles Burridge

Jacob Noah Dilly and Sarah Kathryn Roth

Aubrey Rachelle Hilborn and Tyler Evan Gerken

Timothy Lee Ricketts and Caysie Dawn Franks

Jasmin Estrada and Jesus Avilez

Brandon Michael Monnier and Jessica Jane Keller

Sandra Valle and Jordy Antoine Lozada Tovar

Joshua Michael Dunlap and Lily Marie Stuerzenberger

Denise Parker and Michael A. Moreno

Caitlin Elizabeth Jones and Alexis Rae Schwieterman

Sonya Marie Ellis and Mario G. Lara III

Laura Paola Cruz Lopez and Luis Eduardo Rueda Castro

Ko Myo and Der Hee Ma

Mark Edward Masloob and Catherine Sue Roberts

Ricky Lynn Taylor and April Marie Taylor

Angelnette Lashenda Hall and Bernetta B. Smiley

Katelynn Emily Koehlinger and Joshua Wayne Miller

Britany Lynn Pocock and Keonte Arcadio Cuyler-Angeles

Meredith Reid Brown and Derek Paul Schweizer

Jonah David Carlson and Katelynn Marie Rogers

Luke William Maibach and Mariah Lee Kirtlan

Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For more information about listings, call Corey McMaken, 461-8475, or email cmcmaken@jg.net.