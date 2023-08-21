Konner Steven Platt and Buck Savannah Elizabeth
Isabella Centofanti and Nathan Conroy
Olivia Cheyenne Funk and Justin Scott Huseth
Alexandrea Nicole Gage and Tyler Jonathon Schlegel
Andrea Jade Wygant and Dillon R. Beck
Douglas Wesley Carrol and Julie Ann Carrol
Karilyn Riehle and Michael Baumert
Lesslie Arani Hernandez Balderas and Daniel Gutierrez
Hannah Sue Hinshaw and Christian Gabriel Fields
Hailey Marie Powell and Ean Frederick Reilley
Kyle Robert Lantz and Brittany Leann Smith
Ava Hunter Vanhelfteren-
Dick and Davis Lamm
Jerremy Eugene Burk and Mallori Anne Krotzer
Kathryn Jo Dilling and William Jefferey Jacobs
Timothy Joseph Schwartz and Linda Kay Graber
Brendon James Lengacher and Kristen Elise Van Wieren
Mindy Tschantz and Miguel Bellas
Brittany Burnett and James Miser
Rachel Gibson and Paul Rutecki
Bryan U. Garcia and Jaqueline Dominguez
Steven L. Whitlock and Shirley Lee Gillenwater
Maryll Lynne Moore and Michael Anthony Armstrong
Veronica Rojas and Ramiro Rodriguez
Keith Lamont Maydwell Sr. and Michelle M. Madison
Haley Kim Johns and Braxton Lee Cleveland
Sonia Irlas and Cristian Jonathan Morales Mijangos
Bailee Kathryn Venderley and Kenneth Edward Overbay
Emma Lynn Mirwaldt and Michael Andrew Moore
Jazmine Green and Jefferson Santos-Jolon
Latrice L. White and Jawan L. Jordan
Demonte Woodhouse and Charlotte Loperena
Richard Ray Figueroa Ortega and Elenora Mayorga Gonzalez
Mercedes Precious Bird and Donald Dominick Piper
Jenny Lynn Ware and William Eugene Lowen Jr.
Farrah Skye Warncke and James Black
Emily Grace Bentz and Daniel Roderic Dumford
Timothy Wayne Collins and Rachelle Cunanan Barles
Adelina Marie McCarthy and Kyle Thomas Kartzog
Taylor Adair McBride and Michael Lee Quintanilla Jr.
Diana Jean Wearley and Roy Eugene Van Olden
Jared Sauders and Danielle French
Brooklyne Renee Beatty and Joshua Richard Williams
Kayla Lake and Randall Lake
Blanca Reyna Sangabriel and Franklin Otoniel Ferrera
Michael Guntle and Amy Nicolet
Makayla Skye Rayl and Gavin William Hardy
Adale Mae Barnes and Angel Luis Garcia III
Samantha Alexandra Scalf and Dereck C. Youtsey
Zachary Michael Ingermann and Carolina Araceli Baltazar
Kaylee Nicole Roller and Max Logan Dove
Brendan L. McFetters and Thinn Myat Moe
Joseph Schmucker and Mary Mae Graber
Victoria Rose Schlatter and Jade Daniel Burma
Mercedes Maria Yanez and Alec Michael Ransbottom
S.M. Naziur Mahmud and Fairuz Haq
Marissa Ann Brown and Chad Jeffery White
Ciana Lea Cross and Noah Matthew Lehn
Donald Richard Lane and Janelle Renee Swenson
Austin William Noble and Courtney Behm
David Allen Michel and Rebecca Anne Lowe
Brian David Gromaski II and Adalida Lynn Hazelton
Dragan Miljkovic and Izudina Plavulj
Ashley Sue Wright and Landed Robert Edwards
Kirby Martin and John-Michael Hege
Charles Leeshawn Suel and Audrey Yvonne Trice
Ted Henry Lobaton Diaz and Marly Carrizales
Benjamin Michael Williams and Adele Grace Frederick
Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For more information about listings, call Corey McMaken, 461-8475, or email cmcmaken@jg.net.