Konner Steven Platt and Buck Savannah Elizabeth

Isabella Centofanti and Nathan Conroy

Olivia Cheyenne Funk and Justin Scott Huseth

Alexandrea Nicole Gage and Tyler Jonathon Schlegel

Andrea Jade Wygant and Dillon R. Beck

Douglas Wesley Carrol and Julie Ann Carrol

Karilyn Riehle and Michael Baumert

Lesslie Arani Hernandez Balderas and Daniel Gutierrez

Hannah Sue Hinshaw and Christian Gabriel Fields

Hailey Marie Powell and Ean Frederick Reilley

Kyle Robert Lantz and Brittany Leann Smith

Ava Hunter Vanhelfteren-

Dick and Davis Lamm

Jerremy Eugene Burk and Mallori Anne Krotzer

Kathryn Jo Dilling and William Jefferey Jacobs

Timothy Joseph Schwartz and Linda Kay Graber

Brendon James Lengacher and Kristen Elise Van Wieren

Mindy Tschantz and Miguel Bellas

Brittany Burnett and James Miser

Rachel Gibson and Paul Rutecki

Bryan U. Garcia and Jaqueline Dominguez

Steven L. Whitlock and Shirley Lee Gillenwater

Maryll Lynne Moore and Michael Anthony Armstrong

Veronica Rojas and Ramiro Rodriguez

Keith Lamont Maydwell Sr. and Michelle M. Madison

Haley Kim Johns and Braxton Lee Cleveland

Sonia Irlas and Cristian Jonathan Morales Mijangos

Bailee Kathryn Venderley and Kenneth Edward Overbay

Emma Lynn Mirwaldt and Michael Andrew Moore

Jazmine Green and Jefferson Santos-Jolon

Latrice L. White and Jawan L. Jordan

Demonte Woodhouse and Charlotte Loperena

Richard Ray Figueroa Ortega and Elenora Mayorga Gonzalez

Mercedes Precious Bird and Donald Dominick Piper

Jenny Lynn Ware and William Eugene Lowen Jr.

Farrah Skye Warncke and James Black

Emily Grace Bentz and Daniel Roderic Dumford

Timothy Wayne Collins and Rachelle Cunanan Barles

Adelina Marie McCarthy and Kyle Thomas Kartzog

Taylor Adair McBride and Michael Lee Quintanilla Jr.

Diana Jean Wearley and Roy Eugene Van Olden

Jared Sauders and Danielle French

Brooklyne Renee Beatty and Joshua Richard Williams

Kayla Lake and Randall Lake

Blanca Reyna Sangabriel and Franklin Otoniel Ferrera

Michael Guntle and Amy Nicolet

Makayla Skye Rayl and Gavin William Hardy

Adale Mae Barnes and Angel Luis Garcia III

Samantha Alexandra Scalf and Dereck C. Youtsey

Zachary Michael Ingermann and Carolina Araceli Baltazar

Kaylee Nicole Roller and Max Logan Dove

Brendan L. McFetters and Thinn Myat Moe

Joseph Schmucker and Mary Mae Graber

Victoria Rose Schlatter and Jade Daniel Burma

Mercedes Maria Yanez and Alec Michael Ransbottom

S.M. Naziur Mahmud and Fairuz Haq

Marissa Ann Brown and Chad Jeffery White

Ciana Lea Cross and Noah Matthew Lehn

Donald Richard Lane and Janelle Renee Swenson

Austin William Noble and Courtney Behm

David Allen Michel and Rebecca Anne Lowe

Brian David Gromaski II and Adalida Lynn Hazelton

Dragan Miljkovic and Izudina Plavulj

Ashley Sue Wright and Landed Robert Edwards

Kirby Martin and John-Michael Hege

Charles Leeshawn Suel and Audrey Yvonne Trice

Ted Henry Lobaton Diaz and Marly Carrizales

Benjamin Michael Williams and Adele Grace Frederick

Marriage filings are provided by the Allen County clerk’s office. For more information about listings, call Corey McMaken, 461-8475, or email cmcmaken@jg.net.