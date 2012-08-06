The Journal Gazette
 
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    Weather
    Tuesday, April 21, 2020 1:00 am

    Lotteries

    Indiana

    Daily 3 Midday: 1-5-5 – Superball: 2

    Daily 4 Midday: 2-6-3-6 – Superball: 2

    Quick Draw Midday: 1-7-11-12-28-30-32-33-35-37-41-43-46-47-53-60-61-67-74-80 – Bullseye: 46

    Daily 3 Evening: 9-0-9 – Superball: 2

    Daily 4 Evening: 3-9-4-6 – Superball: 2

    Quick Draw Evening: 8-11-16-17-33-34-36-37-39-40-41-42-43-56-70-71-74-75-76-79 – Bullseye: 40

    Cash 5: 7-10-13-30-44

    Ohio

    Pick 3 Midday: 0-5-9

    Pick 4 Midday: 5-0-2-1

    Pick 5 Midday: 4-6-0-6-6

    Pick 3 Evening: 1-3-7

    Pick 4 Evening: 2-3-6-3

    Pick 5 Evening: 2-5-9-9-4

    Rolling Cash 5: 11-19-31-32-37

    Classic Lotto: 6-8-12-21-24-38

    The Kicker: 3-4-7-2-5-3

    Michigan

    Midday Daily 3: 5-4-6

    Midday Daily 4: 5-9-8-1

    Daily 3: 3-3-5

    Daily 4: 6-0-1-2

    Fantasy 5: 9-17-19-21-22

    Fantasy 5 Double Play: 4-5-20-24-34

    Keno: 10-15-19-22-27-28-29-31-33-35-36-40-47-55-58-60-61-62-65-67-72-73

    Poker Lotto: 3?-5?-8?-Q?-7?

    Lucky for Life

    1-3-6-34-45

    Lucky Ball: 12

    Cash4Life

    11-17-20-22-52

    Cash Ball: 1

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