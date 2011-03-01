The Journal Gazette
 
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    Weather
    Monday, June 01, 2020 1:00 am

    Lotteries

    Indiana

    Daily 3 Midday: 6-2-0 – Superball: 7

    Daily 4 Midday: 4-7-0-5 – Superball: 7

    Quick Draw Midday: 2-10-12-14-18-21-27-35-36-44-47-49-54-56-57-58-63-72-73-75 – Bullseye: 35

    Daily 3 Evening: 9-6-1 – Superball: 8

    Daily 4 Evening: 1-1-3-5 – Superball: 8

    Quick Draw Evening: 6-8-12-20-21-22-28-29-32-33-35-36-40-41-44-45-47-65-66-68 – Bullseye: 65

    Cash 5: 6-21-27-37-43

    Ohio

    Pick 3 Midday: 3-5-3

    Pick 4 Midday: 6-4-9-1

    Pick 5 Midday: 3-0-8-8-5

    Pick 3 Evening: 1-6-2

    Pick 4 Evening: 9-6-3-2

    Pick 5 Evening: 2-1-1-3-8

    Rolling Cash 5: 3-18-34-37-39

    Michigan

    Midday Daily 3: 8-3-1

    Midday Daily 4: 5-8-5-0

    Daily 3: 7-6-2

    Daily 4: 8-8-8-6

    Fantasy 5: 4-10-11-21-29

    Fantasy 5 Double Play: 1-3-11-13-34

    Keno: 2-9-12-17-20-22-23-25-26-29-30-32-35-43-51-52-53-59-64-65-68-80

    Poker Lotto: 2?-7?-9?-J?-J?

    Cash4Life

    2-13-29-40-44

    Cash Ball: 2

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