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    Weather
    Tuesday, June 09, 2020 1:00 am

    Lotteries

    Indiana

    Daily 3 Midday: 3-6-8 – Superball: 6

    Daily 4 Midday: 4-4-3-5 – Superball: 6

    Quick Draw Midday: 5-7-9-10-21-24-29-39-40-45-48-49-53-54-58-60-61-70-74-79 – Bullseye: 74

    Daily 3 Evening: 7-7-2 – Superball: 0

    Daily 4 Evening: 6-1-2-9 – Superball: 0

    Quick Draw Evening: 6-8-12-15-22-23-28-30-31-33-34-43-47-51-65-66-70-75-76-79 – Bullseye: 65

    Cash 5: 5-9-24-32-38

    Ohio

    Pick 3 Midday: 1-8-3

    Pick 4 Midday: 6-1-8-7

    Pick 5 Midday: 6-6-2-6-1

    Pick 3 Evening: 0-1-2

    Pick 4 Evening: 2-9-7-4

    Pick 5 Evening: 7-4-7-1-4

    Rolling Cash 5: 9-10-15-16-32

    Classic Lotto: 4-11-22-24-29-47

    The Kicker: 0-7-9-9-8-9

    Michigan

    Midday Daily 3: 8-4-9

    Midday Daily 4: 8-3-1-4

    Daily 3: 6-5-9

    Daily 4: 6-0-5-5

    Fantasy 5: 15-17-19-22-33

    Fantasy 5 Double Play: 1-17-25-28-30

    Keno: 8-9-18-26-33-34-36-38-47-48-56-57-58-60-65-67-70-72-75-76-78-79

    Poker Lotto: 8?-10?-4?-A?-5?

    Lucky for Life

    26-29-31-34-40

    Lucky Ball: 1

    Cash4Life

    6-8-22-30-39

    Cash Ball: 2

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