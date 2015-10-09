Tuesday, June 09, 2020 1:00 am
Lotteries
Indiana
Daily 3 Midday: 3-6-8 – Superball: 6
Daily 4 Midday: 4-4-3-5 – Superball: 6
Quick Draw Midday: 5-7-9-10-21-24-29-39-40-45-48-49-53-54-58-60-61-70-74-79 – Bullseye: 74
Daily 3 Evening: 7-7-2 – Superball: 0
Daily 4 Evening: 6-1-2-9 – Superball: 0
Quick Draw Evening: 6-8-12-15-22-23-28-30-31-33-34-43-47-51-65-66-70-75-76-79 – Bullseye: 65
Cash 5: 5-9-24-32-38
Ohio
Pick 3 Midday: 1-8-3
Pick 4 Midday: 6-1-8-7
Pick 5 Midday: 6-6-2-6-1
Pick 3 Evening: 0-1-2
Pick 4 Evening: 2-9-7-4
Pick 5 Evening: 7-4-7-1-4
Rolling Cash 5: 9-10-15-16-32
Classic Lotto: 4-11-22-24-29-47
The Kicker: 0-7-9-9-8-9
Michigan
Midday Daily 3: 8-4-9
Midday Daily 4: 8-3-1-4
Daily 3: 6-5-9
Daily 4: 6-0-5-5
Fantasy 5: 15-17-19-22-33
Fantasy 5 Double Play: 1-17-25-28-30
Keno: 8-9-18-26-33-34-36-38-47-48-56-57-58-60-65-67-70-72-75-76-78-79
Poker Lotto: 8?-10?-4?-A?-5?
Lucky for Life
26-29-31-34-40
Lucky Ball: 1
Cash4Life
6-8-22-30-39
Cash Ball: 2
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