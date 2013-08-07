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    Weather
    Tuesday, July 07, 2020 1:00 am

    Lotteries

    Indiana

    Daily 3 Midday: 0-4-8 – Superball: 4

    Daily 4 Midday: 2-3-4-4 – Superball: 4

    Quick Draw Midday: 2-14-16-21-26-29-30-33-34-37-38-47-54-59-62-64-65-73-77-80 – Bullseye: 62

    Daily 3 Evening: 6-5-0 – Superball: 5

    Daily 4 Evening: 4-4-4-0 – Superball: 5

    Quick Draw Evening: 4-6-11-16-20-24-28-33-34-36-57-58-62-68-70-71-72-76-78-79 – Bullseye: 33

    Cash 5: 5-6-22-28-41

    Ohio

    Pick 3 Midday: 4-3-6

    Pick 4 Midday: 9-8-0-5

    Pick 5 Midday: 5-5-1-8-2

    Pick 3 Evening: 8-7-3

    Pick 4 Evening: 0-0-3-1

    Pick 5 Evening: 5-5-4-9-8

    Rolling Cash 5: 5-26-30-34-37

    Classic Lotto: 7-8-13-14-21-48

    The Kicker: 9-7-1-1-6-4

    Michigan

    Midday Daily 3: 5-7-9

    Midday Daily 4: 6-3-4-6

    Daily 3: 5-5-0

    Daily 4: 9-0-7-0

    Fantasy 5: 7-10-24-25-37

    Fantasy 5 Double Play: 4-15-20-21-28

    Keno: 1-2-4-10-14-18-20-26-31-34-35-38-41-44-46-54-56-59-65-70-75-76

    Poker Lotto: 6?-Q?-K?-J?-8?

    Lucky for Life

    2-10-40-47-48

    Lucky Ball: 15

    Cash4Life

    19-31-33-36-37

    Cash Ball: 4

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