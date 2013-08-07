Tuesday, July 07, 2020 1:00 am
Lotteries
Indiana
Daily 3 Midday: 0-4-8 – Superball: 4
Daily 4 Midday: 2-3-4-4 – Superball: 4
Quick Draw Midday: 2-14-16-21-26-29-30-33-34-37-38-47-54-59-62-64-65-73-77-80 – Bullseye: 62
Daily 3 Evening: 6-5-0 – Superball: 5
Daily 4 Evening: 4-4-4-0 – Superball: 5
Quick Draw Evening: 4-6-11-16-20-24-28-33-34-36-57-58-62-68-70-71-72-76-78-79 – Bullseye: 33
Cash 5: 5-6-22-28-41
Ohio
Pick 3 Midday: 4-3-6
Pick 4 Midday: 9-8-0-5
Pick 5 Midday: 5-5-1-8-2
Pick 3 Evening: 8-7-3
Pick 4 Evening: 0-0-3-1
Pick 5 Evening: 5-5-4-9-8
Rolling Cash 5: 5-26-30-34-37
Classic Lotto: 7-8-13-14-21-48
The Kicker: 9-7-1-1-6-4
Michigan
Midday Daily 3: 5-7-9
Midday Daily 4: 6-3-4-6
Daily 3: 5-5-0
Daily 4: 9-0-7-0
Fantasy 5: 7-10-24-25-37
Fantasy 5 Double Play: 4-15-20-21-28
Keno: 1-2-4-10-14-18-20-26-31-34-35-38-41-44-46-54-56-59-65-70-75-76
Poker Lotto: 6?-Q?-K?-J?-8?
Lucky for Life
2-10-40-47-48
Lucky Ball: 15
Cash4Life
19-31-33-36-37
Cash Ball: 4
Sign up for our daily headlines newsletter
Share this articleShare on facebook Share on twitter Email story