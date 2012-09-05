The Journal Gazette
 
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    Weather
    Tuesday, July 14, 2020 1:00 am

    Lotteries

    Indiana

    Daily 3 Midday: 5-6-1 – Superball: 2

    Daily 4 Midday: 1-4-9-1 – Superball: 2

    Quick Draw Midday: 1-2-8-25-26-28-30-32-38-40-48-49-58-61-62-63-68-71-79-80 – Bullseye: 62

    Daily 3 Evening: 4-2-7 – Superball: 5

    Daily 4 Evening: 4-9-8-9 – Superball: 5

    Quick Draw Evening: 10-12-14-28-30-32-33-34-40-42-43-48-53-54-63-68-74-75-76-80 – Bullseye: 74

    Cash 5: 3-4-9-40-41

    Ohio

    Pick 3 Midday: 0-5-8

    Pick 4 Midday: 9-9-7-7

    Pick 5 Midday: 1-3-6-0-5

    Pick 3 Evening: 6-7-9

    Pick 4 Evening: 3-4-2-1

    Pick 5 Evening: 8-1-1-3-7

    Rolling Cash 5: 1-23-28-30-32

    Classic Lotto: 5-9-12-13-37-42

    The Kicker: 7-6-6-7-9-4

    Michigan

    Midday Daily 3: 9-8-9

    Midday Daily 4: 1-3-9-4

    Daily 3: 0-0-5

    Daily 4: 2-8-7-5

    Fantasy 5: 9-13-21-24-25

    Fantasy 5 Double Play: 4-5-14-22-34

    Keno: 2-11-14-17-18-20-22-28-30-34-40-48-50-56-58-61-62-65-68-69-72-77

    Poker Lotto: 8?-9?-4?-Q?-2?

    Lucky for Life

    9-13-34-36-46

    Lucky Ball: 10

    Cash4Life

    11-12-33-36-49

    Cash Ball: 4

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