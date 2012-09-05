Tuesday, July 14, 2020 1:00 am
Lotteries
Indiana
Daily 3 Midday: 5-6-1 – Superball: 2
Daily 4 Midday: 1-4-9-1 – Superball: 2
Quick Draw Midday: 1-2-8-25-26-28-30-32-38-40-48-49-58-61-62-63-68-71-79-80 – Bullseye: 62
Daily 3 Evening: 4-2-7 – Superball: 5
Daily 4 Evening: 4-9-8-9 – Superball: 5
Quick Draw Evening: 10-12-14-28-30-32-33-34-40-42-43-48-53-54-63-68-74-75-76-80 – Bullseye: 74
Cash 5: 3-4-9-40-41
Ohio
Pick 3 Midday: 0-5-8
Pick 4 Midday: 9-9-7-7
Pick 5 Midday: 1-3-6-0-5
Pick 3 Evening: 6-7-9
Pick 4 Evening: 3-4-2-1
Pick 5 Evening: 8-1-1-3-7
Rolling Cash 5: 1-23-28-30-32
Classic Lotto: 5-9-12-13-37-42
The Kicker: 7-6-6-7-9-4
Michigan
Midday Daily 3: 9-8-9
Midday Daily 4: 1-3-9-4
Daily 3: 0-0-5
Daily 4: 2-8-7-5
Fantasy 5: 9-13-21-24-25
Fantasy 5 Double Play: 4-5-14-22-34
Keno: 2-11-14-17-18-20-22-28-30-34-40-48-50-56-58-61-62-65-68-69-72-77
Poker Lotto: 8?-9?-4?-Q?-2?
Lucky for Life
9-13-34-36-46
Lucky Ball: 10
Cash4Life
11-12-33-36-49
Cash Ball: 4
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