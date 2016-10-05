The Journal Gazette
 
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    Weather
    Monday, July 20, 2020 1:00 am

    Lotteries

    Indiana

    Daily 3 Midday: 0-1-0 – Superball: 4

    Daily 4 Midday: 7-4-3-4 – Superball: 4

    Quick Draw Midday: 5-13-16-20-21-33-34-37-41-43-44-47-49-52-54-57-61-70-79-80 – Bullseye: 52

    Daily 3 Evening: 6-8-3– Superball: 9

    Daily 4 Evening: 2-2-0-5 – Superball: 9

    Quick Draw Evening: 2-4-5-7-8-10-11-22-28-35-37-39-40-47-50-53-61-62-66-80 – Bullseye: 28

    Cash 5: 5-37-38-40-45

    Ohio

    Pick 3 Midday: 1-9-3

    Pick 4 Midday: 6-4-6-5

    Pick 5 Midday: 4-5-4-4-7

    Pick 3 Evening: 8-1-0

    Pick 4 Evening: 9-7-5-7

    Pick 5 Evening: 8-5-6-9-9

    Rolling Cash 5: 11-23-25-27-36

    Michigan

    Midday Daily 3: 6-3-0

    Midday Daily 4: 9-8-7-4

    Daily 3: 1-3-6

    Daily 4: 6-7-6-0

    Fantasy 5: 11-26-27-29-33

    Fantasy 5 Double Play: 5-10-16-33-39

    Keno: 1-4-7-12-21-22-23-27-30-34-38-43-44-48-52-53-56-58-66-70-71-73

    Poker Lotto: 3?-10?-J?-10?-A?

    Cash4Life

    14-27-34-36-45

    Cash Ball: 4

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