Monday, July 20, 2020 1:00 am
Lotteries
Indiana
Daily 3 Midday: 0-1-0 – Superball: 4
Daily 4 Midday: 7-4-3-4 – Superball: 4
Quick Draw Midday: 5-13-16-20-21-33-34-37-41-43-44-47-49-52-54-57-61-70-79-80 – Bullseye: 52
Daily 3 Evening: 6-8-3– Superball: 9
Daily 4 Evening: 2-2-0-5 – Superball: 9
Quick Draw Evening: 2-4-5-7-8-10-11-22-28-35-37-39-40-47-50-53-61-62-66-80 – Bullseye: 28
Cash 5: 5-37-38-40-45
Ohio
Pick 3 Midday: 1-9-3
Pick 4 Midday: 6-4-6-5
Pick 5 Midday: 4-5-4-4-7
Pick 3 Evening: 8-1-0
Pick 4 Evening: 9-7-5-7
Pick 5 Evening: 8-5-6-9-9
Rolling Cash 5: 11-23-25-27-36
Michigan
Midday Daily 3: 6-3-0
Midday Daily 4: 9-8-7-4
Daily 3: 1-3-6
Daily 4: 6-7-6-0
Fantasy 5: 11-26-27-29-33
Fantasy 5 Double Play: 5-10-16-33-39
Keno: 1-4-7-12-21-22-23-27-30-34-38-43-44-48-52-53-56-58-66-70-71-73
Poker Lotto: 3?-10?-J?-10?-A?
Cash4Life
14-27-34-36-45
Cash Ball: 4
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