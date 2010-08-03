Tuesday, February 02, 2021 1:00 am
Lotteries
Indiana
Daily 3 Midday: 4-8-4 – Superball: 6
Daily 4 Midday: 1-9-5-8 – Superball: 6
Quick Draw Midday: 11-17-18-19-20-22-32-36-40-41-45-47-52-53-59-60-61-73-74-80 – Bullseye: 11
Daily 3 Evening: 7-2-9 – Superball: 5
Daily 4 Evening: 2-8-6-7 – Superball: 5
Quick Draw Evening: 1-3-4-8-14-31-36-38-39-40-43-45-50-51-52-57-58-66-69-70 – Bullseye: 3
Cash 5: 5-7-18-27-35
Ohio
Pick 3 Midday: 4-0-9
Pick 4 Midday: 2-3-8-6
Pick 5 Midday: 4-8-8-2-0
Pick 3 Evening: 9-1-5
Pick 4 Evening: 6-1-2-1
Pick 5 Evening: 6-4-5-6-2
Rolling Cash 5: 3-8-10-14-22
Classic Lotto: 7-14-36-37-47-49
The Kicker: 4-3-0-1-7-9
Michigan
Midday Daily 3: 9-6-7
Midday Daily 4: 1-0-1-1
Daily 3: 5-0-3
Daily 4: 7-3-3-0
Fantasy 5: 2-8-15-19-39
Fantasy 5 Double Play: 1-10-27-29-34
Keno: 2-6-7-9-11-21-22-29-30-33-36-39-43-50-55-56-57-60-65-68-74-77
Poker Lotto: 7?-5?-J?-K?-8?
Lucky for Life
15-17-27-30-39
Lucky Ball: 2
Cash4Life
18-26-33-58-59
Cash Ball: 4
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