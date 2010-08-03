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    Tuesday, February 02, 2021 1:00 am

    Lotteries

    Indiana

    Daily 3 Midday: 4-8-4 – Superball: 6

    Daily 4 Midday: 1-9-5-8 – Superball: 6

    Quick Draw Midday: 11-17-18-19-20-22-32-36-40-41-45-47-52-53-59-60-61-73-74-80 – Bullseye: 11

    Daily 3 Evening: 7-2-9 – Superball: 5

    Daily 4 Evening: 2-8-6-7 – Superball: 5

    Quick Draw Evening: 1-3-4-8-14-31-36-38-39-40-43-45-50-51-52-57-58-66-69-70 – Bullseye: 3

    Cash 5: 5-7-18-27-35

    Ohio

    Pick 3 Midday: 4-0-9

    Pick 4 Midday: 2-3-8-6

    Pick 5 Midday: 4-8-8-2-0

    Pick 3 Evening: 9-1-5

    Pick 4 Evening: 6-1-2-1

    Pick 5 Evening: 6-4-5-6-2

    Rolling Cash 5: 3-8-10-14-22

    Classic Lotto: 7-14-36-37-47-49

    The Kicker: 4-3-0-1-7-9

    Michigan

    Midday Daily 3: 9-6-7

    Midday Daily 4: 1-0-1-1

    Daily 3: 5-0-3

    Daily 4: 7-3-3-0

    Fantasy 5: 2-8-15-19-39

    Fantasy 5 Double Play: 1-10-27-29-34

    Keno: 2-6-7-9-11-21-22-29-30-33-36-39-43-50-55-56-57-60-65-68-74-77

    Poker Lotto: 7?-5?-J?-K?-8?

    Lucky for Life

    15-17-27-30-39

    Lucky Ball: 2

    Cash4Life

    18-26-33-58-59

    Cash Ball: 4

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