Monday, March 08, 2021 1:00 am
Lotteries
Indiana
Daily 3 Midday: 9-2-0 – Superball: 6
Daily 4 Midday: 1-1-1-5 – Superball: 6
Quick Draw Midday: 5-7-19-21-23-24-29-35-36-42-49-51-53-61-62-63-65-70-75-76 – Bullseye: 62
Daily 3 Evening: 2-7-4 – Superball: 7
Daily 4 Evening: 1-8-3-0 – Superball: 7
Quick Draw Evening: 2-6-9-11-14-18-24-26-27-32-33-36-38-39-46-50-57-68-73-75 – Bullseye: 36
Cash 5: 4-14-33-38-42
Ohio
Pick 3 Midday: 9-3-1
Pick 4 Midday: 1-2-4-8
Pick 5 Midday: 9-0-6-3-3
Pick 3 Evening: 0-3-7
Pick 4 Evening: 4-3-2-8
Pick 5 Evening: 8-7-0-0-7
Rolling Cash 5: 2-7-15-17-38
Michigan
Midday Daily 3: 2-9-5
Midday Daily 4: 9-7-9-1
Daily 3: 2-9-0
Daily 4: 2-3-2-8
Fantasy 5: 12-21-23-28-36
Fantasy 5 Double Play: 2-12-14-16-30
Keno: 1-7-9-10-16-18-20-22-31-36-44-45-46-56-58-60-65-66-68-70-75-79
Poker Lotto: 5?-A?-A?-Q?-8?
Cash4Life
21-26-39-55-57
Cash Ball: 3
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