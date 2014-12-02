The Journal Gazette
 
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    Weather
    Monday, March 08, 2021 1:00 am

    Lotteries

    Indiana

    Daily 3 Midday: 9-2-0 – Superball: 6

    Daily 4 Midday: 1-1-1-5 – Superball: 6

    Quick Draw Midday: 5-7-19-21-23-24-29-35-36-42-49-51-53-61-62-63-65-70-75-76 – Bullseye: 62

    Daily 3 Evening: 2-7-4 – Superball: 7

    Daily 4 Evening: 1-8-3-0 – Superball: 7

    Quick Draw Evening: 2-6-9-11-14-18-24-26-27-32-33-36-38-39-46-50-57-68-73-75 – Bullseye: 36

    Cash 5: 4-14-33-38-42

    Ohio

    Pick 3 Midday: 9-3-1

    Pick 4 Midday: 1-2-4-8

    Pick 5 Midday: 9-0-6-3-3

    Pick 3 Evening: 0-3-7

    Pick 4 Evening: 4-3-2-8

    Pick 5 Evening: 8-7-0-0-7

    Rolling Cash 5: 2-7-15-17-38

    Michigan

    Midday Daily 3: 2-9-5

    Midday Daily 4: 9-7-9-1

    Daily 3: 2-9-0

    Daily 4: 2-3-2-8

    Fantasy 5: 12-21-23-28-36

    Fantasy 5 Double Play: 2-12-14-16-30

    Keno: 1-7-9-10-16-18-20-22-31-36-44-45-46-56-58-60-65-66-68-70-75-79

    Poker Lotto: 5?-A?-A?-Q?-8?

    Cash4Life

    21-26-39-55-57

    Cash Ball: 3

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