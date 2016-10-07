Monday, April 12, 2021 1:00 am
Lotteries
Indiana
Daily 3 Midday: 6-2-0 – Superball: 4
Daily 4 Midday: 3-4-3-0 – Superball: 4
Quick Draw Midday: 6-10-14-23-24-25-26-28-29-33-35-43-51-54-55-62-67-68-70-72 – Bullseye: 25
Daily 3 Evening: 1-3-0 – Superball: 0
Daily 4 Evening: 1-6-4-6 – Superball: 0
Quick Draw Evening: 10-13-14-15-16-17-20-27-28-34-40-43-44-45-46-48-52-53-65-74 – Bullseye: 17
Cash 5: 5-21-40-42-44
Ohio
Pick 3 Midday: 1-4-8
Pick 4 Midday: 8-6-6-7
Pick 5 Midday: 7-1-9-0-4
Pick 3 Evening: 1-2-4
Pick 4 Evening: 5-8-5-3
Pick 5 Evening: 5-9-2-1-3
Rolling Cash 5: 15-16-17-24-27
Michigan
Midday Daily 3: 4-8-7
Midday Daily 4: 8-2-3-1
Daily 3: 8-6-6
Daily 4: 0-3-0-7
Fantasy 5: 7-10-16-26-37
Fantasy 5 Double Play: 7-13-22-23-27
Keno: 6-8-12-15-21-24-25-27-28-35-38-40-52-57-59-63-71-74-75-78-79-80
Poker Lotto: 7?-A?-4?-10?-J?
Cash4Life
1-8-19-39-50
Cash Ball: 1
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