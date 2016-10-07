The Journal Gazette
 
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    Weather
    Monday, April 12, 2021 1:00 am

    Lotteries

    Indiana

    Daily 3 Midday: 6-2-0 – Superball: 4

    Daily 4 Midday: 3-4-3-0 – Superball: 4

    Quick Draw Midday: 6-10-14-23-24-25-26-28-29-33-35-43-51-54-55-62-67-68-70-72 – Bullseye: 25

    Daily 3 Evening: 1-3-0 – Superball: 0

    Daily 4 Evening: 1-6-4-6 – Superball: 0

    Quick Draw Evening: 10-13-14-15-16-17-20-27-28-34-40-43-44-45-46-48-52-53-65-74 – Bullseye: 17

    Cash 5: 5-21-40-42-44

    Ohio

    Pick 3 Midday: 1-4-8

    Pick 4 Midday: 8-6-6-7

    Pick 5 Midday: 7-1-9-0-4

    Pick 3 Evening: 1-2-4

    Pick 4 Evening: 5-8-5-3

    Pick 5 Evening: 5-9-2-1-3

    Rolling Cash 5: 15-16-17-24-27

    Michigan

    Midday Daily 3: 4-8-7

    Midday Daily 4: 8-2-3-1

    Daily 3: 8-6-6

    Daily 4: 0-3-0-7

    Fantasy 5: 7-10-16-26-37

    Fantasy 5 Double Play: 7-13-22-23-27

    Keno: 6-8-12-15-21-24-25-27-28-35-38-40-52-57-59-63-71-74-75-78-79-80

    Poker Lotto: 7?-A?-4?-10?-J?

    Cash4Life

    1-8-19-39-50

    Cash Ball: 1

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