Monday, July 26, 2021 1:00 am
Lotteries
Indiana
Daily 3 Midday: 1-0-5 – Superball: 9
Daily 4 Midday: 8-6-1-1 – Superball: 9
Quick Draw Midday: 9-10-12-15-18-21-25-27-40-42-43-45-49-53-57-58-64-69-70-73 – Bullseye: 73
Daily 3 Evening: 0-0-9 – Superball: 0
Daily 4 Evening: 0-8-2-1 – Superball: 0
Quick Draw Evening: 5-6-9-15-17-19-28-29-30-31-47-55-56-59-61-65-70-75-77-79 – Bullseye: 55
Cash 5: 1-17-26-40-43
Ohio
Pick 3 Midday: 1-8-1
Pick 4 Midday: 0-4-1-1
Pick 5 Midday: 4-7-0-4-1
Pick 3 Evening: 4-5-8
Pick 4 Evening: 7-8-4-6
Pick 5 Evening: 2-9-6-9-0
Rolling Cash 5: 1-3-11-13-27
Michigan
Midday Daily 3: 7-1-4
Midday Daily 4: 5-3-3-1
Daily 3: 7-1-7
Daily 4: 2-9-8-5
Fantasy 5: 1-6-14-16-33
Fantasy 5 Double Play: 2-5-7-11-21
Keno: 10-11-12-14-15-23-25-26-27-37-42-43-45-51-56-61-65-66-68-69-73-80
Poker Lotto: 2?-A?-9?-Q?-4?
Lucky for Life
6-12-27-43-46
Lucky Ball: 15
Cash4Life
16-34-39-42-51
Cash Ball: 1
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