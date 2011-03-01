The Journal Gazette
 
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    Monday, July 26, 2021 1:00 am

    Lotteries

    Indiana

    Daily 3 Midday: 1-0-5 – Superball: 9

    Daily 4 Midday: 8-6-1-1 – Superball: 9

    Quick Draw Midday: 9-10-12-15-18-21-25-27-40-42-43-45-49-53-57-58-64-69-70-73 – Bullseye: 73

    Daily 3 Evening: 0-0-9 – Superball: 0

    Daily 4 Evening: 0-8-2-1 – Superball: 0

    Quick Draw Evening: 5-6-9-15-17-19-28-29-30-31-47-55-56-59-61-65-70-75-77-79 – Bullseye: 55

    Cash 5: 1-17-26-40-43

    Ohio

    Pick 3 Midday: 1-8-1

    Pick 4 Midday: 0-4-1-1

    Pick 5 Midday: 4-7-0-4-1

    Pick 3 Evening: 4-5-8

    Pick 4 Evening: 7-8-4-6

    Pick 5 Evening: 2-9-6-9-0

    Rolling Cash 5: 1-3-11-13-27

    Michigan

    Midday Daily 3: 7-1-4

    Midday Daily 4: 5-3-3-1

    Daily 3: 7-1-7

    Daily 4: 2-9-8-5

    Fantasy 5: 1-6-14-16-33

    Fantasy 5 Double Play: 2-5-7-11-21

    Keno: 10-11-12-14-15-23-25-26-27-37-42-43-45-51-56-61-65-66-68-69-73-80

    Poker Lotto: 2?-A?-9?-Q?-4?

    Lucky for Life

    6-12-27-43-46

    Lucky Ball: 15

    Cash4Life

    16-34-39-42-51

    Cash Ball: 1

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