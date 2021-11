Late Wednesday lottery numbers will be printed in Friday's edition. They can also be found at www.journalgazette.net/news.

Indiana

Daily 3 Midday: 7-7-3 – Superball: 5

Daily 4 Midday: 9-8-7-5 – Superball: 5

Quick Draw Midday: 5-7-10-13-32-33-36-37-40-41-42-48-54-55-57-58-67-68-69-80 – Bullseye: 7

Ohio

Pick 3 Midday: 5-7-0

Pick 4 Midday: 0-9-8-2

Pick 5 Midday: 1-5-3-7-2

Pick 3 Evening: 7-1-8

Pick 4 Evening: 2-2-2-8

Pick 5 Evening: 7-4-9-8-5

The Kicker: 5-2-8-7-0-9

Rolling Cash 5: 16-17-21-29-34

Classic Lotto: 14-27-28-29-38-48

Michigan

Midday Daily 3: 7-2-0

Midday Daily 4: 6-1-1-0

Daily 3: 5-6-8

Daily 4: 6-0-5-1

Fantasy 5: 7-23-25-29-32

Fantasy 5 Double Play: 4-8-14-16-35

Keno: 4-7-13-16-21-28-30-36-41-45-46-47-52-53-54-58-61-62-63-65-68-75

Lotto 47: 5-14-26-34-36-41

Lotto 47 Double Play: 3-5-7-45-46-47

Poker Lotto: 9?-9?-2?-K?-7?

LATE TUESDAY

Indiana

Daily 3 Evening: 8-2-5 – Superball: 9

Daily 4 Evening: 8-8-0-0 – Superball: 9

Quick Draw Evening: 6-8-9-11-12-14-19-20-31-37-38-41-44-46-57-60-63-65-74-76 – Bullseye: 76

Cash 5: 4-5-25-33-43

Lucky for Life

6-11-14-16-41

Lucky Ball: 14

Mega Millions

7-24-54-57-58

Mega Ball: 6

Megaplier: 3

Jackpot: $94 million