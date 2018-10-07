Monday, February 21, 2022 1:00 am
Lotteries
Indiana
Daily 3 Midday: 2-8-4 – Superball: 0
Daily 4 Midday: 9-4-0-6 – Superball: 0
Quick Draw Midday: 5-7-11-13-14-15-22-28-31-35-36-38-40-41-47-48-50-54-65-76 – Bullseye: 54
Daily 3 Evening: 3-5-6 – Superball: 0
Daily 4 Evening: 4-1-6-2 – Superball: 0
Quick Draw Evening: 3-6-8-16-17-21-24-29-31-33-51-55-64-65-67-69-71-72-74-76 – Bullseye: 74
Cash 5: 11-22-29-40-41
Ohio
Pick 3 Midday: 2-8-7
Pick 4 Midday: 9-0-1-0
Pick 5 Midday: 1-2-7-3-2
Pick 3 Evening: 3-1-8
Pick 4 Evening: 4-0-0-5
Pick 5 Evening: 5-1-9-9-7
Rolling Cash 5: 6-17-19-25-36
Michigan
Midday Daily 3: 3-1-3
Midday Daily 4: 5-1-6-9
Daily 3: 8-8-8
Daily 4: 8-8-1-7
Fantasy 5: 3-10-19-21-32
Fantasy 5 Double Play: 7-10-18-25-37
Keno: 2-3-6-11-16-17-22-27-28-31-35-39-40-43-45-46-47-53-55-66-71-80
Poker Lotto: A?-10?-K?-4?-5?
Lucky for Life
12-15-24-35-48
Lucky Ball: 3
Cash4Life
13-15-24-25-54
Cash Ball: 2
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