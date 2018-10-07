The Journal Gazette
 
The Journal Gazette
 
Sections

 
Weather
Monday, February 21, 2022 1:00 am

Lotteries

Indiana

Daily 3 Midday: 2-8-4 – Superball: 0

Daily 4 Midday: 9-4-0-6 – Superball: 0

Quick Draw Midday: 5-7-11-13-14-15-22-28-31-35-36-38-40-41-47-48-50-54-65-76 – Bullseye: 54

Daily 3 Evening: 3-5-6 – Superball: 0

Daily 4 Evening: 4-1-6-2 – Superball: 0

Quick Draw Evening: 3-6-8-16-17-21-24-29-31-33-51-55-64-65-67-69-71-72-74-76 – Bullseye: 74

Cash 5: 11-22-29-40-41

Ohio

Pick 3 Midday: 2-8-7

Pick 4 Midday: 9-0-1-0

Pick 5 Midday: 1-2-7-3-2

Pick 3 Evening: 3-1-8

Pick 4 Evening: 4-0-0-5

Pick 5 Evening: 5-1-9-9-7

Rolling Cash 5: 6-17-19-25-36

Michigan

Midday Daily 3: 3-1-3

Midday Daily 4: 5-1-6-9

Daily 3: 8-8-8

Daily 4: 8-8-1-7

Fantasy 5: 3-10-19-21-32

Fantasy 5 Double Play: 7-10-18-25-37

Keno: 2-3-6-11-16-17-22-27-28-31-35-39-40-43-45-46-47-53-55-66-71-80

Poker Lotto: A?-10?-K?-4?-5?

Lucky for Life

12-15-24-35-48

Lucky Ball: 3

Cash4Life

13-15-24-25-54

Cash Ball: 2

Share this article

Share
Email story

More stories

Subscribe to our newsletters

* indicates required
Newsletters  