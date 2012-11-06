The Journal Gazette
 
The Journal Gazette
 
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Friday, April 22, 2022 1:00 am

Lotteries

Indiana

Daily 3 Midday: 8-8-1 – Superball: 7

Daily 4 Midday: 8-5-8-5 – Superball: 7

Quick Draw Midday: 7-12-16-19-20-26-29-32-37-39-40-43-55-60-65-66-72-74-75-76 – Bullseye: 55

Daily 3 Evening: 1-2-6 – Superball: 6

Daily 4 Evening: 0-9-9-2 – Superball: 6

Quick Draw Evening: 1-11-18-21-22-27-32-34-35-39-50-51-58-59-64-65-67-76-78-79 – Bullseye: 65

Cash 5: 2-8-13-14-43

Ohio

Pick 3 Midday: 6-4-7

Pick 4 Midday: 9-7-3-3

Pick 5 Midday: 2-3-8-2-0

Pick 3 Evening: 2-8-2

Pick 4 Evening: 4-4-5-3

Pick 5 Evening: 4-0-5-1-8

Rolling Cash 5: 2-3-6-23-38

Michigan

Midday Daily 3: 7-5-5

Midday Daily 4: 7-6-2-8

Daily 3: 9-0-6

Daily 4: 1-5-0-1

Fantasy 5: 2-14-16-27-32

Fantasy 5 Double Play: 8-9-18-19-25

Keno: 1-3-4-17-25-27-30-36-38-44-45-47-55-58-62-64-65-66-67-68-73-74

Poker Lotto: A?-5?-3?-10?-Q?

Lucky for Life

6-11-12-30-31

Lucky Ball: 3

Cash4Life

10-11-22-25-29

Cash Ball: 3

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