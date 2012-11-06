Friday, April 22, 2022 1:00 am
Lotteries
Indiana
Daily 3 Midday: 8-8-1 – Superball: 7
Daily 4 Midday: 8-5-8-5 – Superball: 7
Quick Draw Midday: 7-12-16-19-20-26-29-32-37-39-40-43-55-60-65-66-72-74-75-76 – Bullseye: 55
Daily 3 Evening: 1-2-6 – Superball: 6
Daily 4 Evening: 0-9-9-2 – Superball: 6
Quick Draw Evening: 1-11-18-21-22-27-32-34-35-39-50-51-58-59-64-65-67-76-78-79 – Bullseye: 65
Cash 5: 2-8-13-14-43
Ohio
Pick 3 Midday: 6-4-7
Pick 4 Midday: 9-7-3-3
Pick 5 Midday: 2-3-8-2-0
Pick 3 Evening: 2-8-2
Pick 4 Evening: 4-4-5-3
Pick 5 Evening: 4-0-5-1-8
Rolling Cash 5: 2-3-6-23-38
Michigan
Midday Daily 3: 7-5-5
Midday Daily 4: 7-6-2-8
Daily 3: 9-0-6
Daily 4: 1-5-0-1
Fantasy 5: 2-14-16-27-32
Fantasy 5 Double Play: 8-9-18-19-25
Keno: 1-3-4-17-25-27-30-36-38-44-45-47-55-58-62-64-65-66-67-68-73-74
Poker Lotto: A?-5?-3?-10?-Q?
Lucky for Life
6-11-12-30-31
Lucky Ball: 3
Cash4Life
10-11-22-25-29
Cash Ball: 3
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