Lotteries
Indiana
Daily 3 Midday: 2-8-1 – Superball: 9
Daily 4 Midday: 0-0-5-7 – Superball: 9
Quick Draw Midday: 2-6-10-13-17-19-23-25-28-33-36-51-54-58-60-61-64-66-71-78 – Bullseye: 78
Daily 3 Evening: x-x-x – Superball: xx
Daily 4 Evening: x-x-x-x – Superball: xx
Quick Draw Evening: x-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx – Bullseye: xx
Cash 5: x-xx-xx-xx-xx
Ohio
Pick 3 Midday: 3-4-7
Pick 4 Midday: 9-7-8-0
Pick 5 Midday: 1-5-2-4-6
Pick 3 Evening: x-x-x
Pick 4 Evening: x-x-x-x
Pick 5 Evening: x-x-x-x-x
Rolling Cash 5: x-xx-xx-xx-xx
Michigan
Midday Daily 3: 0-6-3
Midday Daily 4: 8-2-8-0
Daily 3: x-x-x
Daily 4: x-x-x-x
Fantasy 5: xx-xx-xx-xx-xx
Fantasy 5 Double Play: x-xx-xx-xx-xx
Keno: x-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx
Poker Lotto: xxx-xxx-xxx-xxx-xxx
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