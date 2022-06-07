Lotteries

Indiana

Daily 3 Midday: 2-8-1 – Superball: 9

Daily 4 Midday: 0-0-5-7 – Superball: 9

Quick Draw Midday: 2-6-10-13-17-19-23-25-28-33-36-51-54-58-60-61-64-66-71-78 – Bullseye: 78

Daily 3 Evening: x-x-x – Superball: xx

Daily 4 Evening: x-x-x-x – Superball: xx

Quick Draw Evening: x-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx – Bullseye: xx

Cash 5: x-xx-xx-xx-xx

Ohio

Pick 3 Midday: 3-4-7

Pick 4 Midday: 9-7-8-0

Pick 5 Midday: 1-5-2-4-6

Pick 3 Evening: x-x-x

Pick 4 Evening: x-x-x-x

Pick 5 Evening: x-x-x-x-x

Rolling Cash 5: x-xx-xx-xx-xx

Michigan

Midday Daily 3: 0-6-3

Midday Daily 4: 8-2-8-0

Daily 3: x-x-x

Daily 4: x-x-x-x

Fantasy 5: xx-xx-xx-xx-xx

Fantasy 5 Double Play: x-xx-xx-xx-xx

Keno: x-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx

Poker Lotto: xxx-xxx-xxx-xxx-xxx

Lucky for Life

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Lucky Ball: xx

Cash4Life

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Cash Ball: xx